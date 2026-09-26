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F1: Russell detalha 'falha' no turbo na reta final de Baku contra Verstappen

Britânico teve primeira parte da corrida tranquila, mas venceu com apenas 0,1s de vantagem

Olivia Nogueira
Editado:

George Russell largou da pole position no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 e teve um início de prova confortável, mas viu tudo mudar após um safety car. O britânico foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em Baku, mas o fez com uma vantagem de apenas 0,1s em relação a Max Verstappen

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Na relargada, Verstappen, que era terceiro, ultrapassou Oscar Piastri e começou então a pressionar Russell. Uma nova bandeira amarela foi acionada por causa de uma batida envolvendo as duas Alpines e Lando Norris e o holandês se aproximou ainda mais do britânico da Mercedes. No fim, Russell conseguiu segurar o tetracampeão, mas confessou ter tido um problema com o carro. 

"A primeira metade da corrida foi bem tranquila. Consegui abrir uma vantagem, veio o safety car e, na relargada, especialmente quando vi Max atrás de mim, pensei: “Bom, não vai ser fácil". Ele guiou de forma incrível no final da corrida", falou após a prova. 

"Quando a bandeira amarela apareceu, tirei o pé do acelerador e, quando voltei a acelerar, estava sem o turbo, então fiquei sem potência. Max quase me alcançou na linha de chegada, teria sido uma pena enorme. Mas, no geral, foi um fim de semana ótimo. Foi incrível voltar ao lugar mais alto do pódio", revelou. 

Com o resultado deste sábado, Russell diminui a diferença no campeonato em relação a Kimi Antonelli para 66 pontos. A vantagem do italiano ainda é considerável, mas o britânico tem um plano para o restante da temporada: repetir o feito de Baku. 

"Vencer todas as corridas, esse é o plano. Meu companheiro de equipe teve uma temporada incrível, foi praticamente impecável durante todo esse período. Mas agora estamos chegando à reta decisiva, então vou simplesmente focar em mim mesmo", disse. 

"Se eu continuar entregando o desempenho que tive neste fim de semana, não importa o que aconteça no final da temporada, vou ficar feliz. Porque foi um período realmente difícil para mim e agora sinto que consegui superar essa fase", concluiu. 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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