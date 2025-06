George Russell "se decepcionou" com Max Verstappen após o tetracampeão colidir com ele nos momentos finais do GP da Espanha de F1 deste domingo (1). Ao ser ordenado para devolver a posição em uma disputa, o holandês, relutante com a decisão da direção de prova, fechou a porta e quase causou um acidente. Para o piloto da Mercedes, a atitude foi uma "palhaçada" e digna de "piloto de simulador".

O caso ocorreu na 61ª volta, quando a corrida foi retomada após uma intervenção do carro de segurança em abandono de Andrea Kimi Antonelli. Verstappen, terceiro colocado e calçando pneus duros pela Red Bull não ter outros compostos disponíveis, foi imediatamente pressionado após uma derrapagem na entrada da reta principal e começou a perder posições, até que se encontrou com Russell.

Charles Leclerc foi o primeiro a ultrapassá-lo, pouco antes da Curva 1. Eles bateram rodas no processo, irritando o holandês, que disse que o monegasco da Ferrari deveria ser penalizado. Em seguida, foi a vez do britânico da Mercedes o pressionar após entrar por dentro da Curva 1, mas Max se manteve à frente após ser forçado a usar a área de escape.

Três voltas depois, porém, a Red Bull ordenou que Verstappen devolvesse a Russell o quarto lugar e o holandês, ainda mais irritado e discordando da ordem, diminuiu a velocidade na Curva 5 antes de acelerar novamente e bater na Mercedes.

Verstappen escapou na Curva 1 do circuito de Barcelona tentando defender ataque de Russell e foi obrigado a devolver a posição. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

O tetracampeão cedeu e acabou deixando o rival ultrapassar, mas ainda recebeu uma penalidade de dez segundos que o fez cair da quinta para a décima posição. Ao final do GP da Espanha, Russell detonou a atitude de Verstappen, dizendo que pareceu coisa "de simulador".

"É algo que já vi inúmeras vezes em simuladores de corrida e no iRacing", disse o piloto da Mercedes. "Nunca vi isso em uma corrida de Fórmula 1. É uma pena. Max é claramente um dos melhores do mundo, mas manobras como essa são totalmente desnecessárias e decepcionam", continuou, mostrando-se chateado com o colega de grid.

Russell foi além, acreditando que atitudes do tipo mancham, ainda, o legado de Verstappen. "É uma pena para todos os jovens que estão se preparando e aspirando a ser pilotos da F1", afirmou. "Como eu disse, não sei o que ele estava pensando. No fim das contas, não vou perder o sono por causa disso, porque também me beneficiei dessas palhaçadas".

Para o piloto da Mercedes, é preciso questionar se os comissários acham que o holandês realmente quis bater nele, porque "não se pode bater em outro piloto deliberadamente". "Colocamos nossas vidas em risco", disse ele. "Temos sorte que os carros estejam muito seguros hoje em dia, mas não devemos tomar isso como garantido", apontou.

Antes da troca, holandês fechou a porta para cima do britânico e os dois acabaram colidindo. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Cabe aos comissários determinar se foi deliberado ou não. Se eles acham que foi deliberado, então precisam tomar uma decisão difícil", continuou, acrescentando ainda que Verstappen poderia ter brigado pelo pódio se não fosse a atitude. "Não faz sentido bater em alguém deliberadamente e arriscar danificar o próprio carro, arriscar uma penalidade".

"Ele poderia ter voltado para lutar pelo pódio", criticou Russell, referenciando-se ao fato de que Leclerc perdeu ritmo nos momentos finais do GP da Espanha, forçando demais os pneus macios. "Ele provavelmente ficou frustrado por estar com os compostos duros, mas ainda faltavam cinco voltas. Não vou perder o sono por causa disso", concluiu o britânico

Por conta do incidente e a décima colocação em Barcelona, Verstappen está agora 49 pontos atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri, que venceu a corrida, e a 39 de Lando Norris, que foi o segundo colocado em mais uma dobradinha da McLaren.

Classificação final do GP da Espanha de F1:

