F1: Russell detona problema na bateria que gerou acidente com Hamilton e abandono na Bélgica

Em mais um revés na temporada 2026 da Fórmula 1, o britânico George Russell, da Mercedes, abandonou o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, após toque com o compatriota e ex-companheiro Lewis Hamilton, da Ferrari.

Russell, porém, ficou mais "irritado" pela falta de carga da bateria, que o deixou como presa fácil na reta Kemmel, do que pela colisão em si -- assista o toque no vídeo abaixo:

Russell largou em terceiro, mas foi engolido pelo pelotão na longa subida acelerando da Raidillon até a Les Combes, a curva 5.

Depois de ser ultrapassado facilmente pela Ferrari do monegasco Charles Leclerc, Russell também ficou sob ameaça de Hamilton, que mergulhou por dentro na curva à direita. No entanto, o piloto da Ferrari saiu de frente e tocou na traseira direita de Russell, jogando o mercedista na caixa de brita e encerrando a corrida dele ali mesmo.

Um Russell frustrado pós-corrida explicou que a bateria de seu Mercedes não recarregou quando ele freou para o hairpin da La Source na largada, o que o deixou vulnerável a ataques vindos de trás logo de início.

"Fiz uma boa largada. Fiz uma ótima primeira curva e estava colado logo atrás de [Max] Verstappen, mas, por algum motivo, a bateria decidiu não recarregar na curva 1", disse Russell à mídia, incluindo Motorsport.com.

"A bateria não carregou e saí da primeira curva [com carga] 35% abaixo. E, como ela não carregou, também tive um problema de boost. O turbo não se ajustou, então fiquei sem potência. Cheguei ao topo da Eau Rouge com 0% na bateria. Francamente, foi perigoso. Fui engolido por três carros. Eu nem deveria estar naquela posição. É por isso que estou mais irritado."

Hamilton recebeu uma punição de cinco segundos por causar a colisão, mas George ficou menos chateado com o contato do que com o problema na unidade de potência que levou ao toque.

"Eu e Lewis, sinceramente, acho que foi um incidente de corrida", disse o vice-líder da F1 2026. "Ele não fez de propósito. Ele teve mais culpa do que eu. Mas não fez nada imprudente.

"Essa foi uma das coisas que mais me deixou irritado, o fato de eu estar naquela posição para começo de conversa. Eu estava em uma ótima posição depois da curva 1. Estava pronto para brigar com os dois caras à minha frente até a curva 5. Em vez disso, fui engolido por três pilotos."

Questionado pelo Motorsport.com sobre como está lidando com seu mais recente revés após uma campanha de 2026 cheia de altos e baixos até agora, ele respondeu: "Agora estou anestesiado em relação à decepção. Quando isso acontece com tanta frequência, você simplesmente se acostuma."

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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