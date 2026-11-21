George Russell não poupou críticas a Max Verstappen após um incidente entre os dois durante o terceiro treino livre do GP de Las Vegas de Fórmula 1. O britânico da Mercedes demonstrou irritação com a postura do adversário, que recebeu uma advertência dos comissários, e afirmou que o holandês age como se estivesse acima dos demais pilotos.

"Acho que uma advertência foi suficiente, mas não existe nada no regulamento que diga que você não pode ultrapassar alguém que está começando uma volta. Só que, quando faz isso, você está prejudicando essa pessoa", declarou Russell à Sky Sports Italia.

"Ele faz isso semana após semana com vários pilotos, e todo mundo aceita. Eu simplesmente não vou aceitar que alguém me prejudique dessa maneira e fique andando por aí como se fosse maior e melhor do que todos os outros. Alguém precisa enfrentar esse cara", acrescentou o britânico.

A confusão aconteceu na aproximação da curva 14, quando Verstappen ultrapassou a Mercedes em busca de pista livre. Russell tentou recuperar a posição, enquanto o piloto da Red Bull fechou a trajetória, provocando um contato entre os carros. O britânico conseguiu passar, mas Verstappen demonstrou insatisfação ao mostrar o dedo do meio para o rival.

Questionado sobre o episódio durante a entrevista coletiva após a classificação, Verstappen minimizou a controvérsia. "Nada aconteceu", respondeu o holandês.

Após analisarem as imagens e ouvirem os envolvidos, os comissários consideraram que Verstappen realizou uma mudança de direção imprevisível durante a frenagem, contribuindo para a situação que obrigou Russell a buscar espaço pelo lado interno. Embora tenham entendido que a manobra ficou abaixo do padrão de pilotagem esperado, decidiram aplicar apenas uma advertência, sem consequências adicionais em caso de reincidência.

A tensão entre os dois ganhou ainda mais relevância porque Verstappen e Russell dividirão a primeira fila do grid em Las Vegas. O holandês terminou a classificação em segundo, logo à frente do britânico, mas ambos ganharam uma posição devido à punição de cinco lugares aplicada a Kimi Antonelli, autor do melhor tempo da sessão.

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