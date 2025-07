A temporada de 2025 da Fórmula 1 está sendo completamente dominada pela McLaren, mas George Russell conseguiu superar o MCL39 e conquistou uma vitória no Canadá. Com isso, apenas ele e Max Verstappen conseguiram subir no degrau mais alto do pódio sem contar Lando Norris e Oscar Piastri.

O britânico é o quarto colocado no campeonato e chegou ao GP da Bélgica com diversos rumores e manchetes com seu nome. Isso acontece porque ele ainda está sem a assinatura de seu contrato para 2026, há os cochichos sobre negociações com Verstappen e o mais recente comentário feito por Toto Wolff.

"Acho que esta é provavelmente minha melhor temporada, mas provavelmente porque também é o melhor carro que já tive", começou Russell durante o dia de mídia da Bélgica.

"Tudo depende disso. Não estou frustrado com meu futuro. Não penso mais nisso porque sei que tudo se resume a desempenho e resultados".

A inquietação, no entanto, está no ar fora dos boxes. Wolff repetiu que quer manter Russell e Andrea Kimi Antonelli como sua dupla de pilotos para 2026. Ele até esfriou os rumores de um suposto interesse em Verstappen, embora sem fechar completamente a porta. E isso, inevitavelmente, alimenta o burburinho no paddock.

Questionado sobre essas especulações, Russell foi direto: "Não, eu não falei com nenhuma outra equipe. A Mercedes me gerencia e cuida da minha carreira, meu destino está nas mãos deles".

E, embora reconheça que as conversas sobre sua renovação estão em andamento, ele também deixa claro que não é ele quem está dando as ordens: "Houve conversas, mas não diretamente comigo. Há muito mais propaganda fora do que dentro da equipe. Eu só penso nisso às quintas-feiras, quando você me pergunta. No resto do tempo, estou concentrado em meu desempenho".

"Não tenho motivos para me preocupar.

A verdade é que, embora Russell tenha sido durante anos um protegido da Mercedes, sua situação contratual é incomum: a temporada já passou da metade e o britânico ainda não assinou uma extensão.

"É uma situação um pouco diferente porque sou gerenciado pela mesma equipe em que corro, mas o mesmo acontece com Kimi [Antonelli]. Eles nunca deixaram de cuidar dos meus interesses, e não tenho motivos para me preocupar".

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Russell admite que estava mais inquieto há alguns meses, mas a recente pausa o ajudou a reorientar sua energia.

"Estou mais feliz agora do que há alguns meses. Estou em paz com tudo o que está acontecendo. A Mercedes precisa dos melhores pilotos, e acho que estou entre eles. Não há muitos fazendo um trabalho melhor do que o meu. Portanto, eu preciso deles e eles precisam de mim. É assim que o esporte é".

Sobre as palavras de Wolff, que no início desta semana declarou publicamente que a renovação de Russell e Antonelli é sua "prioridade absoluta", George foi direto:

"Isso foi para você, não para mim. Eu nem sabia dessas declarações até uma hora atrás. Eu não procuro esse tipo de coisa. O que acontece a portas fechadas fica a portas fechadas".

Quanto ao momento de uma possível renovação, o britânico supõe que as férias de verão, tradicionalmente agitadas em termos de movimentação do mercado, podem não ser suficientes.

"A intenção era resolver o problema antes das férias de verão, mas, na realidade, não há nenhum contrato sobre a mesa, portanto, é improvável que isso seja feito em duas semanas. Tem que ser algo que funcione para os dois lados".

Enquanto isso, Russell continua a fazer a única coisa que realmente lhe garante uma vaga: obter resultados. "Se eu parar de me apresentar, talvez eu deva me preocupar. Mas meu trabalho é manter o foco na pista, porque, no final das contas, o desempenho é o que garante seu futuro".

