George Russell fez uma avaliação negativa do desempenho da equipe Mercedes no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, dizendo que eles foram "muito lentos" e tiveram sorte de terminar tão bem quanto terminaram.

Russell chegou em sétimo lugar, enquanto o companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, abandonou a corrida, pois a equipe lutou contra o aumento da temperatura O piloto britânico disse que o calor está causando dor de cabeça para ele e para a Mercedes, pois, quando as temperaturas sobem, o desempenho piora. Esse é um problema que vem desde o ano passado e que a equipe não conseguiu resolver.

Quando perguntado se foi apenas um fim de semana infeliz, no qual ele não conseguiu marcar pontos decentes, Russell disse à Sky Sports F1: "Não, definitivamente não tivemos má sorte, apenas fomos muito lentos. Quero dizer, as tendências são bem claras: quando está quente, somos lentos, quando está frio, somos rápidos, e isso foi o mesmo no ano passado. Estamos fazendo de tudo com a configuração para tentar encontrar soluções, mas é evidente que há algo mais fundamental no carro."

George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Não é a primeira corrida da temporada em que fomos mais lentos do que a Ferrari e até mais lentos do que a Williams, ou no mesmo ritmo da Williams, mas, de alguma forma, conseguimos obter um resultado nessas ocasiões. Mas, hoje, tivemos muita sorte em terminar na 7ª posição, para ser sincero", disse.

Russell diz que identificou o problema na volta de reconhecimento ao grid para a largada e relatou o problema aos engenheiros, mas eles não conseguiram detectar a origem do que o estava deixando desconfortável com o carro.

Ele acrescentou: "Foi muito estranho. Quero dizer, nas voltas para o grid, eu estava relatando problemas com o carro e achei que havia algo errado. A equipe deu uma boa olhada e não viu nada e essa sensação continuou por mais 60 voltas. Temos um [problema] fundamental, porque ou os dianteiros estão superaquecendo ou os traseiros estão superaquecendo, circuito a circuito. Mas não é a primeira vez que relatamos isso. Portanto, provavelmente foi a primeira vez em que todos os nossos rivais tiveram uma corrida semidecente."

