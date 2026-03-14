F1: Russell domina e vence sprint da China, com briga entre Ferraris; Acompanhe debate AO VIVO no Pódio
Britânico segurou Lewis Hamilton no início e reafirmou favoritismo da Mercedes
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