Rivais por uma vaga na Mercedes nas próximas temporadas da Fórmula 1, o britânico George Russell e o finlandês Valtteri Bottas apagaram suas respectivas equipes das descrições de suas redes sociais após o GP de Sakhir, em que travaram intensa batalha na pista do Bahrein.

As alterações foram apontadas pelo tabloide britânico Daily Express, que destacou as mudanças em seu site. A publicação ressalta que Bottas tirou a menção à equipe Mercedes de seu perfil no Instagram ao mesmo tempo em que Russell omitiu a Williams de sua rede social.

As novidades vêm após os pilotos 'duelarem' ferrenhamente na corrida do último domingo. Bottas largou da pole position, mas Russell, que correu pela Mercedes em substituição ao compatriota Lewis Hamilton, que contraiu coronavírus, despachou o finlandês logo na largada.

Depois, por erro da Mercedes, Russell voltou a ficar atrás de Bottas, mas voltou a ultrapassar o finlandês com facilidade. Após a corrida, o jovem de 22 anos afirmou que espera dar uma dor de cabeça para o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, "não apenas para 2022, talvez antes".

O recado de Russell faz menção ao fato de que Bottas tem contrato com a Mercedes para 2021. Apesar de estar vinculado à Williams para a próxima temporada, o britânico gostaria de uma vaga no time heptacampeão da F1 já no ano que vem.

Wolff, porém, destacou que Russell já tem contrato com a Williams e que a dupla da Mercedes é composta por Bottas e Hamilton. Este ainda não renovou com a Mercedes, mas o acerto é esperado por ambas as partes. O chefão, porém, não descartou contratar Russell no futuro.

