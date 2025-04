George Russell foi P2 no GP do Bahrein de Fórmula 1, mas, no fim da prova, passou por uma série de dificuldades com o carro, incluindo problemas com o DRS. Por causa disso, foi convocado pela direção de prova para dar mais explicações sobre o ocorrido.

"Basicamente tivemos todo tipo de falha e acabamos fazendo uma substituição manual no DRS, e em uma volta, apertei o botão do rádio e o DRS se abriu. Então fechei imediatamente, tirei o pé, não ganhei nada com isso", explicou o piloto da Mercedes.

Russell ainda disse que não se sentiu favorecido por isso. "Perdi mais do que ganhei. Ele ficou aberto só por uma fração de segundo, o que mostra bem a quantidade de problemas que estávamos enfrentando. Mas, como eu disse, muito feliz com o segundo lugar". A depender do julgamento dos comissários, o britânico pode ser penalizado e, consequentemente, perder a colocação.

