F1: Russell crava pole no GP da Áustria; Bortoleto é 12º
Sessão foi realizada sob um forte calor de 33ºC no ar e quase 55ºC na pista, o que criou um grande desafio para os pneus macios
A Fórmula 1 fechou o sábado com a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026. E em uma sessão marcada pelo calor, encerrada pela batida de Max Verstappen, George Russell ficou com a pole, à frente de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, com Andrea Kimi Antonelli em quarto, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 12º.
No fim da sessão, foi confirmado que a volta da pole de Russell foi anotada pelos comissários por uma possível violação de bandeira amarela. No entanto, a FIA não seguiu com nenhuma investigação.
Q1
O treino começou com uma forte temperatura no ar (33ºC) e também na pista (54ºC), o que causou preocupação a equipes e pilotos sobre a sobrevivência dos pneus macios, que poderia durar apenas uma única tentativa de volta rápida.
Vários pilotos optaram por esperar cinco minutos ou mais na garagem antes de irem à pista, incluindo Bortoleto, que saiu dos boxes a apenas 11min do fim da regressiva.
Após a primeira rodada de voltas, Antonelli estava na ponta com 01min07s083, 0s176 à frente de Norris, com Hamilton, Verstappen e Hadjar no top 5. Esse tempo ainda não era o melhor do fim de semana, com o italiano marcando 01min07s014 no TL2 da sexta.
No final, o tempo de Antonelli, 01min07s083 foi suficiente para garanti-lo na ponta do Q1, 0s176 à frente de Norris, com Hamilton em terceiro a 0s207, Lawson em quarto a 0s302 e Russell fechando o top 5 a 0s315. Bortoleto foi o 12º, a 0s952.
Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º na corrida do domingo: Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.
Q2
Antonelli seguiu mostrando força, liderando com o melhor tempo do fim de semana até então: 01min06s763. Piastri foi o segundo, a 0s127, com Norris em terceiro a 0s134, Russell em quarto a 0s216 e Hamilton em quinto a 0s231. Completaram o top 10 que avançou para a briga pela pole: Leclerc, Hadjar, Lawson, Lindblad e Verstappen.
O tetracampeão passou por pouco, tendo que abortar sua última tentativa de volta rápida após um erro, precisando contar com os resultados dos rivais.
Foram eliminados, largando de 11º a 16º: Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Franco Colapinto.
Q3
A sessão foi encerrada sob bandeira amarela após Verstappen rodar na penúltima curva, escapar pela brita e bater na barreira de proteção.
George Russell conseguiu melhorar após a amarela, deixando dúvidas sobre seu tempo. O britânico marcou 01min06s113, 0s236 à frente de Charles Leclerc, com Lewis Hamilton em terceiro a 0s295. Completaram o top 10: Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad.
A Fórmula 1 encerra sua passagem pelo Red Bull Ring no domingo, com a largada para o GP da Áustria marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Globo, do SporTV, do GloboPlay e da F1TV Pro.
Confira o grid de largada para o GP da Áustria de F1:
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
1'06.113
|235.560
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.236
1'06.349
|234.722
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.295
1'06.408
|234.513
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.301
1'06.414
|234.492
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.362
1'06.475
|234.277
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.389
1'06.502
|234.182
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.398
1'06.511
|234.150
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.519
1'06.632
|233.725
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.842
1'06.955
|232.598
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.894
1'07.007
|232.417
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.110
1'07.223
|231.670
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.180
1'07.293
|231.429
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.410
1'07.523
|230.641
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.498
1'07.611
|230.341
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.704
1'07.817
|229.641
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.058
1'08.171
|228.449
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.139
1'08.252
|228.177
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.396
1'08.509
|227.321
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+2.832
1'08.945
|225.884
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+2.917
1'09.030
|225.606
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.829
1'09.942
|222.664
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.250
1'10.363
|221.332
|Ver resultados completos
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