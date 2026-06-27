F1: Russell crava pole no GP da Áustria; Bortoleto é 12º

A Fórmula 1 fechou o sábado com a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026. E em uma sessão marcada pelo calor, encerrada pela batida de Max Verstappen, George Russell ficou com a pole, à frente de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, com Andrea Kimi Antonelli em quarto, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 12º.

No fim da sessão, foi confirmado que a volta da pole de Russell foi anotada pelos comissários por uma possível violação de bandeira amarela. No entanto, a FIA não seguiu com nenhuma investigação.

Q1

O treino começou com uma forte temperatura no ar (33ºC) e também na pista (54ºC), o que causou preocupação a equipes e pilotos sobre a sobrevivência dos pneus macios, que poderia durar apenas uma única tentativa de volta rápida.

Vários pilotos optaram por esperar cinco minutos ou mais na garagem antes de irem à pista, incluindo Bortoleto, que saiu dos boxes a apenas 11min do fim da regressiva.

Após a primeira rodada de voltas, Antonelli estava na ponta com 01min07s083, 0s176 à frente de Norris, com Hamilton, Verstappen e Hadjar no top 5. Esse tempo ainda não era o melhor do fim de semana, com o italiano marcando 01min07s014 no TL2 da sexta.

No final, o tempo de Antonelli, 01min07s083 foi suficiente para garanti-lo na ponta do Q1, 0s176 à frente de Norris, com Hamilton em terceiro a 0s207, Lawson em quarto a 0s302 e Russell fechando o top 5 a 0s315. Bortoleto foi o 12º, a 0s952.

Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º na corrida do domingo: Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Q2

Antonelli seguiu mostrando força, liderando com o melhor tempo do fim de semana até então: 01min06s763. Piastri foi o segundo, a 0s127, com Norris em terceiro a 0s134, Russell em quarto a 0s216 e Hamilton em quinto a 0s231. Completaram o top 10 que avançou para a briga pela pole: Leclerc, Hadjar, Lawson, Lindblad e Verstappen.

O tetracampeão passou por pouco, tendo que abortar sua última tentativa de volta rápida após um erro, precisando contar com os resultados dos rivais.

Foram eliminados, largando de 11º a 16º: Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Franco Colapinto.

Q3

A sessão foi encerrada sob bandeira amarela após Verstappen rodar na penúltima curva, escapar pela brita e bater na barreira de proteção.

George Russell conseguiu melhorar após a amarela, deixando dúvidas sobre seu tempo. O britânico marcou 01min06s113, 0s236 à frente de Charles Leclerc, com Lewis Hamilton em terceiro a 0s295. Completaram o top 10: Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad.

A Fórmula 1 encerra sua passagem pelo Red Bull Ring no domingo, com a largada para o GP da Áustria marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Globo, do SporTV, do GloboPlay e da F1TV Pro.

Confira o grid de largada para o GP da Áustria de F1:

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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