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Relato de classificação
Fórmula 1 GP da Áustria

F1: Russell crava pole no GP da Áustria; Bortoleto é 12º

Sessão foi realizada sob um forte calor de 33ºC no ar e quase 55ºC na pista, o que criou um grande desafio para os pneus macios

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 fechou o sábado com a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Áustria, oitava etapa da temporada 2026. E em uma sessão marcada pelo calor, encerrada pela batida de Max Verstappen, George Russell ficou com a pole, à frente de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, com Andrea Kimi Antonelli em quarto, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 12º.

No fim da sessão, foi confirmado que a volta da pole de Russell foi anotada pelos comissários por uma possível violação de bandeira amarela. No entanto, a FIA não seguiu com nenhuma investigação.

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Q1

O treino começou com uma forte temperatura no ar (33ºC) e também na pista (54ºC), o que causou preocupação a equipes e pilotos sobre a sobrevivência dos pneus macios, que poderia durar apenas uma única tentativa de volta rápida.

Vários pilotos optaram por esperar cinco minutos ou mais na garagem antes de irem à pista, incluindo Bortoleto, que saiu dos boxes a apenas 11min do fim da regressiva. 

Após a primeira rodada de voltas, Antonelli estava na ponta com 01min07s083, 0s176 à frente de Norris, com Hamilton, Verstappen e Hadjar no top 5. Esse tempo ainda não era o melhor do fim de semana, com o italiano marcando 01min07s014 no TL2 da sexta.

 

No final, o tempo de Antonelli, 01min07s083 foi suficiente para garanti-lo na ponta do Q1, 0s176 à frente de Norris, com Hamilton em terceiro a 0s207, Lawson em quarto a 0s302 e Russell fechando o top 5 a 0s315. Bortoleto foi o 12º, a 0s952.

Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º na corrida do domingo: Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

 

Q2

Antonelli seguiu mostrando força, liderando com o melhor tempo do fim de semana até então: 01min06s763. Piastri foi o segundo, a 0s127, com Norris em terceiro a 0s134, Russell em quarto a 0s216 e Hamilton em quinto a 0s231. Completaram o top 10 que avançou para a briga pela pole: Leclerc, Hadjar, Lawson, Lindblad e Verstappen.

O tetracampeão passou por pouco, tendo que abortar sua última tentativa de volta rápida após um erro, precisando contar com os resultados dos rivais.

Foram eliminados, largando de 11º a 16º: Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Franco Colapinto.

 

Q3

A sessão foi encerrada sob bandeira amarela após Verstappen rodar na penúltima curva, escapar pela brita e bater na barreira de proteção.

George Russell conseguiu melhorar após a amarela, deixando dúvidas sobre seu tempo. O britânico marcou 01min06s113, 0s236 à frente de Charles Leclerc, com Lewis Hamilton em terceiro a 0s295. Completaram o top 10: Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson e Arvid Lindblad.

A Fórmula 1 encerra sua passagem pelo Red Bull Ring no domingo, com a largada para o GP da Áustria marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Globo, do SporTV, do GloboPlay e da F1TV Pro.

Confira o grid de largada para o GP da Áustria de F1:

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'06.113

   235.560
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.236

1'06.349

   234.722
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.295

1'06.408

   234.513
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.301

1'06.414

   234.492
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.362

1'06.475

   234.277
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.389

1'06.502

   234.182
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.398

1'06.511

   234.150
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.519

1'06.632

   233.725
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+0.842

1'06.955

   232.598
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+0.894

1'07.007

   232.417
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.110

1'07.223

   231.670
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.180

1'07.293

   231.429
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.410

1'07.523

   230.641
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.498

1'07.611

   230.341
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+1.704

1'07.817

   229.641
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.058

1'08.171

   228.449
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.139

1'08.252

   228.177
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.396

1'08.509

   227.321
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+2.832

1'08.945

   225.884
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+2.917

1'09.030

   225.606
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+3.829

1'09.942

   222.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.250

1'10.363

   221.332
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