F1: Russell é direto sobre chances de sair da Mercedes em 2026

Os rumores de uma possível mudança de Max Verstappen para a Mercedes agitaram o dia de mídia do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Com a vaga ameaçada, George Russell foi taxativo sobre a permanência na equipe das 'flechas de prata'.

Sobre a possibilidade de estar fora da Mercedes, Russell afirmou que a chance de estar fora da equipe de Brackley é "excepcionalmente baixa": "Sim, estou bastante confiante [na permanência], para ser sincero. Porque acho que o que provei até agora foi o suficiente. E... Sim, não há muito mais a dizer. Qualquer equipe que tenha entrado em contato no passado, eu disse, olha, sou leal à Mercedes, é lá que está o meu futuro".

"E, no final das contas, a Mercedes é a minha empresária, portanto, o negócio tem de ser tratado com a Mercedes em primeiro lugar. Mas, sim, não houve falta de interesse, digamos assim. Mas tenho me concentrado no meu lado. Sou leal à Mercedes. Então, no final das contas, tudo vai se resolver. E acho que a probabilidade de eu não estar na Mercedes no próximo ano é excepcionalmente baixa".

Ao ser perguntado sobre a situação da renovação com a Mercedes, revelou que não tem uma data final para assinar o novo contrato com as 'Flechas de Prata'. "Para ser sincero, não há um prazo definido. Sim, obviamente, é natural que você tente fazer as coisas antes das férias [de meio de temporada]".

"Do meu lado, você sabe, a Mercedes também me agencia, então não é um prazo que está em minhas mãos. Então, sim, na verdade não. E nem estou pensando nisso no momento".

"Obviamente, há muitas perguntas sobre isso, mas quanto mais falamos, menos falamos sobre isso. Nada muda de fato. Acontecerá quando for a hora certa. Espero que, provavelmente, nas próximas semanas, algo aconteça, mas, sim, precisamos esperar para ver".

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sobre possíveis negociações dele com outras equipes ou da Mercedes com outros pilotos, o britânico foi claro em definir que isso é algo normal na F1, mas nega que esteja conversando com outras escuderias.

"Quero dizer, toda equipe tem dois assentos disponíveis e é normal que toda equipe esteja considerando o que o futuro reserva. E eu não levo isso para o lado pessoal, porque deixei claro desde o início que estou feliz em ser companheiro de equipe de qualquer um. Portanto, é claro que há muitas conversas, muitos rumores, e tudo isso está sendo apontado para mim, mas, do meu lado, isso não vai acontecer".

"Quero continuar com a Mercedes no futuro", reitera Russell. "O fato é que Toto nunca me decepcionou. Ele sempre me deu sua palavra, mas também tem que fazer o que é certo para sua equipe, o que inclui a mim, mas também inclui, sabe, as milhares de pessoas que trabalham para a Mercedes".

O britânico também afirmou que a chegada de nenhum companheiro de equipe o afetará: "Para mim, não há motivo para preocupação, porque, sim, acho que não vou a lugar nenhum. E quem quer que seja meu companheiro de equipe, isso também não me preocupa. Portanto, concentre-se apenas em pilotar".

Atualmente em sua melhor temporada na F1, o britânico também comentou se tais rumores são ou não injustos com sua posição na disputa pelo título: "Para mim, sabe, sou bastante insensível e realmente não leio muitas notícias nem ouço boatos, apenas me concentro nos fatos e na pilotagem".

"E, sabe, eu disse no início do ano que você pode ter um contrato, mas se não tiver um bom desempenho, você está fora. E se você tiver um bom desempenho, tudo se resolve sozinho. Então, sim, do meu lado, não tenho muito mais a acrescentar, na verdade. Eu me concentro apenas em correr, como tenho feito durante todo o ano".

