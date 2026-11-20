F1: Russell é o mais rápido do segundo treino livre do GP de Las Vegas; Bortoleto é 20º e Câmara 22º
Gasly e Leclerc completaram o top 3 da sessão na Cidade dos Cassinos
Depois de um TL1 em que nenhum piloto marcou volta rápida devido à chuva, o segundo treino livre do GP de Las Vegas de Fórmula 1 teve George Russell, da Mercedes, tomando a liderança da sessão no final, cravando 1min47s605. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, marcou 1min52s325, o 20º melhor tempo, enquanto o compatriota Rafa Câmara, da Haas, ficou com o 22º lugar da tabela de tempos, com 1min53s589.
Pierre Gasly, da Alpine, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o top 3 da segunda sessão de treinos em Las Vegas, com voltas rápidas de 1min47s343 e 1min47s605, respectivamente.
Como foi o TL2?
Ao contrário do TL1, os pilotos foram para a pista rapidamente, mesmo com o asfalto com algumas partes mais úmidas do que outras. Arvid Lindblad, Oscar Piastri, Liam Lawson e Charles Leclerc foram os primeiros que saíram dos boxes, todos com pneus de chuva pesada.
Leclerc foi o primeiro piloto a marcar tempos, com 2min02s482, mas rapidamente Norris superou o rival da Ferrari, com 1min59s530. Enquanto isso, Alonso não conseguiu frear por suposto problema no carro e escapou da pista, mas sem bater no muro.
Poucos minutos depois, Norris não conseguiu frear na curva 14, passando reto mas sem bater. Com 12 minutos de sessão, Leclerc assumiu a ponta, mas Piastri tomou a liderança ao marcar 1min57s010. Pouco depois, Norris cravou 1min55s842 e reassumiu a liderança da sessão.
Enquanto isso, Hulkenberg foi mais um piloto que escapou pela curva 14. No entanto, o retorno do alemão para pista quase resultou em um acidente com Leclerc.
Enquanto Piastri assumia a liderança, com 1min55s469, o seu companheiro de equipe, Norris, foi o primeiro piloto a trocar para pneus intermediários. Com 41 minutos para o fim, Leclerc cravou 1min54s895 e subiu para a primeira colocação da tabela de tempos.
A troca de Norris para pneus intermediários foi bem-sucedida, com o britânico da McLaren cravando 1min54s615, dois décimos melhor que Leclerc. Pouco depois, o campeão de 2025 diminuiu ainda mais o tempo de referência, primeiro para 1min52s432 e, depois, 1min50s930.
Com 29 minutos para o fim, Bortoleto fez uma boa volta com pneus intermediários, marcando 1min53s582 e assumindo a sexta colocação da tabela de tempos. Pouco depois, Câmara marcou o seu primeiro tempo com compostos intermediários, subindo para a 14ª colocação.
Um destaque nessa parte intermediária do TL2 foi o desempenho dos carros da Williams, com Sainz chegando a quinto e Albon a sétimo lugar.
Faltando 21 minutos para o fim, Leclerc reassumiu a liderança, cravando 1min49s166, seguido de Hamilton, com 1min49s262. Enquanto isso, a dupla da Audi, Bortoleto e Hulkenberg, marcou tempos próximos e subiu para o top 10 da sessão.
Cinco minutos depois, Leclerc melhorou ainda mais a volta mais rápida, cravando 1min48s473. Pouco depois, Hadjar até assumiu a liderança, com 1min48s407, mas Leclerc abaixou ainda mais o tempo de referência, agora para 1min47s605.
Faltando 10 minutos para o fim da sessão, uma bandeira vermelha interrompeu o TL2, mas por um motivo pouco usual: pedaços de lixo, especialmente sacos plásticos, foram para o meio da pista, com Stroll passando por cima de um deles. A paralisação durou quatro minutos.
Nos minutos finais de sessão, Verstappen, que ficou a maior parte da sessão nos boxes, reclamou que o carro não tinha potência. Hadjar até cravou dois setores roxos, mas foi atrapalhado por Bearman, permanecendo em segundo no primeiro momento. Russell, depois do cronômetro zerar, assumiu a ponta, com 1min47s272, seguido de Gasly, que também fez uma boa volta 'no apagar das luzes'.
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
1'47.272
|I
|208.102
|2
|10
|Alpine
|Mercedes
|16
|
+0.071
1'47.343
|0.071
|I
|207.965
|3
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.333
1'47.605
|0.262
|I
|207.458
|4
|6
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+1.135
1'48.407
|0.802
|I
|205.923
|5
|81
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+1.181
1'48.453
|0.046
|I
|205.836
|6
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+1.211
1'48.483
|0.030
|I
|205.779
|7
|1
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+1.565
1'48.837
|0.354
|I
|205.110
|8
|12
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+1.771
1'49.043
|0.206
|I
|204.722
|9
|43
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+1.957
1'49.229
|0.186
|I
|204.374
|10
|14
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+1.959
1'49.231
|0.002
|I
|204.370
|11
|18
|Aston Martin
|Honda
|23
|
+2.510
1'49.782
|0.551
|I
|203.344
|12
|23
|Williams
|Mercedes
|23
|
+2.557
1'49.829
|0.047
|I
|203.257
|13
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+2.869
1'50.141
|0.312
|I
|202.682
|14
|11
|Cadillac
|Ferrari
|17
|
+3.159
1'50.431
|0.290
|I
|202.149
|15
|87
|Haas
|Ferrari
|22
|
+3.427
1'50.699
|0.268
|I
|201.660
|16
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+3.737
1'51.009
|0.310
|I
|201.097
|17
|41
|RB
|Red Bull
|13
|
+3.876
1'51.148
|0.139
|I
|200.845
|18
|55
|Williams
|Mercedes
|11
|
+4.299
1'51.571
|0.423
|I
|200.084
|19
|27
|Audi
|Audi
|16
|
+4.535
1'51.807
|0.236
|I
|199.661
|20
|5
|Audi
|Audi
|15
|
+5.053
1'52.325
|0.518
|I
|198.741
|21
|77
|Cadillac
|Ferrari
|14
|
+5.522
1'52.794
|0.469
|I
|197.914
|22
|51
|Haas
|Ferrari
|20
|
+6.317
1'53.589
|0.795
|I
|196.529
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