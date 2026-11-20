Depois de um TL1 em que nenhum piloto marcou volta rápida devido à chuva, o segundo treino livre do GP de Las Vegas de Fórmula 1 teve George Russell, da Mercedes, tomando a liderança da sessão no final, cravando 1min47s605. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, marcou 1min52s325, o 20º melhor tempo, enquanto o compatriota Rafa Câmara, da Haas, ficou com o 22º lugar da tabela de tempos, com 1min53s589.

Pierre Gasly, da Alpine, e Charles Leclerc, da Ferrari, completaram o top 3 da segunda sessão de treinos em Las Vegas, com voltas rápidas de 1min47s343 e 1min47s605, respectivamente.

Como foi o TL2?

Ao contrário do TL1, os pilotos foram para a pista rapidamente, mesmo com o asfalto com algumas partes mais úmidas do que outras. Arvid Lindblad, Oscar Piastri, Liam Lawson e Charles Leclerc foram os primeiros que saíram dos boxes, todos com pneus de chuva pesada.

Leclerc foi o primeiro piloto a marcar tempos, com 2min02s482, mas rapidamente Norris superou o rival da Ferrari, com 1min59s530. Enquanto isso, Alonso não conseguiu frear por suposto problema no carro e escapou da pista, mas sem bater no muro.

Poucos minutos depois, Norris não conseguiu frear na curva 14, passando reto mas sem bater. Com 12 minutos de sessão, Leclerc assumiu a ponta, mas Piastri tomou a liderança ao marcar 1min57s010. Pouco depois, Norris cravou 1min55s842 e reassumiu a liderança da sessão.

Enquanto isso, Hulkenberg foi mais um piloto que escapou pela curva 14. No entanto, o retorno do alemão para pista quase resultou em um acidente com Leclerc.

Enquanto Piastri assumia a liderança, com 1min55s469, o seu companheiro de equipe, Norris, foi o primeiro piloto a trocar para pneus intermediários. Com 41 minutos para o fim, Leclerc cravou 1min54s895 e subiu para a primeira colocação da tabela de tempos.

A troca de Norris para pneus intermediários foi bem-sucedida, com o britânico da McLaren cravando 1min54s615, dois décimos melhor que Leclerc. Pouco depois, o campeão de 2025 diminuiu ainda mais o tempo de referência, primeiro para 1min52s432 e, depois, 1min50s930.

Com 29 minutos para o fim, Bortoleto fez uma boa volta com pneus intermediários, marcando 1min53s582 e assumindo a sexta colocação da tabela de tempos. Pouco depois, Câmara marcou o seu primeiro tempo com compostos intermediários, subindo para a 14ª colocação.

Um destaque nessa parte intermediária do TL2 foi o desempenho dos carros da Williams, com Sainz chegando a quinto e Albon a sétimo lugar.

Faltando 21 minutos para o fim, Leclerc reassumiu a liderança, cravando 1min49s166, seguido de Hamilton, com 1min49s262. Enquanto isso, a dupla da Audi, Bortoleto e Hulkenberg, marcou tempos próximos e subiu para o top 10 da sessão.

Cinco minutos depois, Leclerc melhorou ainda mais a volta mais rápida, cravando 1min48s473. Pouco depois, Hadjar até assumiu a liderança, com 1min48s407, mas Leclerc abaixou ainda mais o tempo de referência, agora para 1min47s605.

Faltando 10 minutos para o fim da sessão, uma bandeira vermelha interrompeu o TL2, mas por um motivo pouco usual: pedaços de lixo, especialmente sacos plásticos, foram para o meio da pista, com Stroll passando por cima de um deles. A paralisação durou quatro minutos.

Nos minutos finais de sessão, Verstappen, que ficou a maior parte da sessão nos boxes, reclamou que o carro não tinha potência. Hadjar até cravou dois setores roxos, mas foi atrapalhado por Bearman, permanecendo em segundo no primeiro momento. Russell, depois do cronômetro zerar, assumiu a ponta, com 1min47s272, seguido de Gasly, que também fez uma boa volta 'no apagar das luzes'.

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!