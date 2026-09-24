O primeiro treino livre desta quinta-feira (24) abriu as atividades do GP do Azerbaijão de Fórmula 1. George Russell foi o mais rápido na sessão, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 10º.

Os primeiros minutos da sessão foram marcados por diversas reclamações no rádio de vibrações fortes nos freios ou do carro sendo 'puxado' para um dos lados em áreas de frenagem. Isack Hadjar, que retorna neste fim de semana, foi o primeiro a informar sua equipe desse problema, seguido por Oscar Piastri e Alexander Albon.

Faltando 36 minutos para o fim do treino, Andrea Kimi Antonelli causou uma bandeira amarela, parando na pista. O carro do piloto enfrentou problemas hidráulicos, perdendo os freios do monoposto.

O italiano não sofreu nenhuma batida e precisou da ajuda dos comissários para levar o monoposto de volta aos boxes.

Gabriel Bortoleto demorou mais alguns minutos para ir à pista, mas assim que começou suas primeiras tentativas de volta rápida, a Audi aproveitou para testar o vácuo entre seus carros e estudar as oportunidades de classificação.

De pneus macios, Max Verstappen foi o primeiro a andar na casa de 1min45s, com George Russell aparecendo logo na sequência, cravando 1min45s387.

O companheiro de Verstappen enfrentou problemas em seu carro e não conseguiu dar muitas voltas durante o primeiro treino.

Nos últimos minutos, a dupla da Ferrari - Charles Leclerc e Lewis Hamilton - apareceu nas primeiras posições, em terceiro e quarto. Enquanto isso, a McLaren enfrentava problemas, com Lando Norris apenas em 18º, enquanto Piastri aparecia em 10º depois da equipe mexer em seu carro.

Faltando oito minutos, uma nova bandeira amarela foi acionada porque o carro de Arvid Lindblad parou na pista, ao mesmo tempo em que Nico Hulkenberg também recebia a ajuda dos comissários para retornar aos boxes.

Mesmo com pouco tempo no cronômetro, Piastri foi liberado para voltar à pista e entender se o problema do carro havia sido resolvido. Norris também fez uma última tentativa, mas não conseguiu melhorar suas voltas.

Enquanto isso, Bortoleto conseguiu 'saltar' para oitavo, antes de cair para 10º porque Piastri e outros pilotos conseguiram melhorar seus tempos.

Russell terminou a sessão como o mais rápido, seguido por Verstappen e Leclerc.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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