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F1: Russell é o mais rápido no TL1 do Azerbaijão; Antonelli tem problemas e Bortoleto é 10º

Três bandeiras amarelas marcaram a sessão, mas pilotos não enfrentaram batidas nas curvas complicadas de Baku

Livia Veiga
Editado:

O primeiro treino livre desta quinta-feira (24) abriu as atividades do GP do Azerbaijão de Fórmula 1. George Russell foi o mais rápido na sessão, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 10º.

Leia também:

Os primeiros minutos da sessão foram marcados por diversas reclamações no rádio de vibrações fortes nos freios ou do carro sendo 'puxado' para um dos lados em áreas de frenagem. Isack Hadjar, que retorna neste fim de semana, foi o primeiro a informar sua equipe desse problema, seguido por Oscar Piastri e Alexander Albon.

Faltando 36 minutos para o fim do treino, Andrea Kimi Antonelli causou uma bandeira amarela, parando na pista. O carro do piloto enfrentou problemas hidráulicos, perdendo os freios do monoposto.

O italiano não sofreu nenhuma batida e precisou da ajuda dos comissários para levar o monoposto de volta aos boxes.

 

Gabriel Bortoleto demorou mais alguns minutos para ir à pista, mas assim que começou suas primeiras tentativas de volta rápida, a Audi aproveitou para testar o vácuo entre seus carros e estudar as oportunidades de classificação.

De pneus macios, Max Verstappen foi o primeiro a andar na casa de 1min45s, com George Russell aparecendo logo na sequência, cravando 1min45s387.

O companheiro de Verstappen enfrentou problemas em seu carro e não conseguiu dar muitas voltas durante o primeiro treino.

Nos últimos minutos, a dupla da Ferrari - Charles Leclerc e Lewis Hamilton - apareceu nas primeiras posições, em terceiro e quarto. Enquanto isso, a McLaren enfrentava problemas, com Lando Norris apenas em 18º, enquanto Piastri aparecia em 10º depois da equipe mexer em seu carro.

 

Faltando oito minutos, uma nova bandeira amarela foi acionada porque o carro de Arvid Lindblad parou na pista, ao mesmo tempo em que Nico Hulkenberg também recebia a ajuda dos comissários para retornar aos boxes.

Mesmo com pouco tempo no cronômetro, Piastri foi liberado para voltar à pista e entender se o problema do carro havia sido resolvido. Norris também fez uma última tentativa, mas não conseguiu melhorar suas voltas.

Enquanto isso, Bortoleto conseguiu 'saltar' para oitavo, antes de cair para 10º porque Piastri e outros pilotos conseguiram melhorar seus tempos.

Russell terminou a sessão como o mais rápido, seguido por Verstappen e Leclerc.

 

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

1'45.387

   S 205.061
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 22

+0.400

1'45.787

 0.400 S 204.285
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.404

1'45.791

 0.004 M 204.278
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.437

1'45.824

 0.033 M 204.214
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.878

1'46.265

 0.441 H 203.367
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+1.011

1'46.398

 0.133 S 203.112
7 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 26

+1.053

1'46.440

 0.042 M 203.032
8 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 23

+1.214

1'46.601

 0.161 M 202.726
9 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 19

+1.237

1'46.624

 0.023 S 202.682
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+1.301

1'46.688

 0.064 S 202.560
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.484

1'46.871

 0.183 S 202.213
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 22

+1.506

1'46.893

 0.022 S 202.172
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+1.552

1'46.939

 0.046 S 202.085
14 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 14

+1.594

1'46.981

 0.042 M 202.005
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 22

+1.607

1'46.994

 0.013 S 201.981
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.656

1'47.043

 0.049 H 201.888
17 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 24

+1.866

1'47.253

 0.210 M 201.493
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.136

1'47.523

 0.270 S 200.987
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 24

+2.448

1'47.835

 0.312 M 200.406
20 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 8

+2.486

1'47.873

 0.038 H 200.335
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 22

+3.160

1'48.547

 0.674 M 199.091
22 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 22

+3.928

1'49.315

 0.768 M 197.692
Ver resultados completos

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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