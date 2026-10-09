O único treino livre disponível neste fim de semana de Fórmula 1 em Singapura foi bastante tranquilo, sem acidentes na sessão liderada por George Russell, confirmando a dominância da Mercedes.

Alpine, Haas, McLaren e Racing Bulls foram as primeiras equipes a deixar os boxes, rapidamente seguidas pela Mercedes e Williams.

Por se tratar de um único treino, os pilotos dividiram as estratégias nesta sexta-feira (09) em Marina Bay, buscando aproveitar ao máximo a uma hora disponível para ajustar os carros antes da classificação para a corrida sprint dentro de algumas horas.

Nas primeiras tentativas de voltas rápidas, foi Charles Leclerc que apareceu no topo, seguido por Lando Norris e Lewis Hamilton, mas rapidamente a Ferrari foi superada por Andrea Kimi Antonelli.

Já na reta final do treino, Nico Hulkenberg parou na saída dos boxes, depois de dar apenas uma volta no circuito. O alemão da Audi precisou da ajuda dos comissários para retornar à garagem, reportando à equipe que estava com problemas na caixa de câmbio.

Assim que os pilotos começaram a trocar para pneus macios, buscando as voltas mais rápidas antes de fechar o treino, Leclerc voltou para a ponta, mas rapidamente foi superado por Oscar Piastri e, na sequência, George Russell.

Faltando seis minutos para o fim do treino, Lewis Hamilton tomou o topo da tabela, cravando 1min32s821. Em sua segunda tentativa, o australiano da McLaren melhorou sua volta, mas ainda ficou 0s017 atrás do heptacampeão.

Confirmando a dominância da Mercedes, Russell voltou a ser o mais rápido, enquanto Norris reapareceu em segundo lugar, mas 0s273 atrás do britânico da equipe de Brackley.

Gabriel Bortoleto andou bastante no fundo do grid, inclusive sem ter a oportunidade de dar voltas com pneus macios, confirmando que a Audi preferiu configurar e ajustar o carro já pensando na classificação e entender como as atualizações levadas ao Azerbaijão se comportariam nas ruas de Marina Bay.

O brasileiro cruzou a linha de chegada em 16º, com Russell sendo o mais rápido e Leclerc o segundo.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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