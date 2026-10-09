F1: Russell é o mais rápido no único TL de Singapura; Bortoleto é 16º
Equipes dividiram as estratégias pensando na classificação para a sprint dentro de algumas horas
George Russell, da Mercedes, Pierre Gasly, da Alpine
Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
O único treino livre disponível neste fim de semana de Fórmula 1 em Singapura foi bastante tranquilo, sem acidentes na sessão liderada por George Russell, confirmando a dominância da Mercedes.
Alpine, Haas, McLaren e Racing Bulls foram as primeiras equipes a deixar os boxes, rapidamente seguidas pela Mercedes e Williams.
Por se tratar de um único treino, os pilotos dividiram as estratégias nesta sexta-feira (09) em Marina Bay, buscando aproveitar ao máximo a uma hora disponível para ajustar os carros antes da classificação para a corrida sprint dentro de algumas horas.
Nas primeiras tentativas de voltas rápidas, foi Charles Leclerc que apareceu no topo, seguido por Lando Norris e Lewis Hamilton, mas rapidamente a Ferrari foi superada por Andrea Kimi Antonelli.
Já na reta final do treino, Nico Hulkenberg parou na saída dos boxes, depois de dar apenas uma volta no circuito. O alemão da Audi precisou da ajuda dos comissários para retornar à garagem, reportando à equipe que estava com problemas na caixa de câmbio.
Assim que os pilotos começaram a trocar para pneus macios, buscando as voltas mais rápidas antes de fechar o treino, Leclerc voltou para a ponta, mas rapidamente foi superado por Oscar Piastri e, na sequência, George Russell.
Faltando seis minutos para o fim do treino, Lewis Hamilton tomou o topo da tabela, cravando 1min32s821. Em sua segunda tentativa, o australiano da McLaren melhorou sua volta, mas ainda ficou 0s017 atrás do heptacampeão.
Confirmando a dominância da Mercedes, Russell voltou a ser o mais rápido, enquanto Norris reapareceu em segundo lugar, mas 0s273 atrás do britânico da equipe de Brackley.
Gabriel Bortoleto andou bastante no fundo do grid, inclusive sem ter a oportunidade de dar voltas com pneus macios, confirmando que a Audi preferiu configurar e ajustar o carro já pensando na classificação e entender como as atualizações levadas ao Azerbaijão se comportariam nas ruas de Marina Bay.
O brasileiro cruzou a linha de chegada em 16º, com Russell sendo o mais rápido e Leclerc o segundo.
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
1'32.274
|S
|192.730
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.198
1'32.472
|0.198
|S
|192.317
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+0.273
1'32.547
|0.075
|S
|192.161
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.499
1'32.773
|0.226
|S
|191.693
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+0.564
1'32.838
|0.065
|S
|191.559
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+0.732
1'33.006
|0.168
|M
|191.213
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
+1.251
1'33.525
|0.519
|M
|190.152
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+1.449
1'33.723
|0.198
|M
|189.750
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|26
|
+1.764
1'34.038
|0.315
|M
|189.115
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|25
|
+1.881
1'34.155
|0.117
|M
|188.880
|11
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|29
|
+2.057
1'34.331
|0.176
|M
|188.527
|12
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|27
|
+2.202
1'34.476
|0.145
|M
|188.238
|13
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+2.207
1'34.481
|0.005
|M
|188.228
|14
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|27
|
+2.221
1'34.495
|0.014
|M
|188.200
|15
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+2.377
1'34.651
|0.156
|M
|187.890
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|25
|
+2.462
1'34.736
|0.085
|M
|187.721
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.531
1'34.805
|0.069
|M
|187.585
|18
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|16
|
+2.610
1'34.884
|0.079
|H
|187.428
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+2.709
1'34.983
|0.099
|M
|187.233
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+2.994
1'35.268
|0.285
|M
|186.673
|21
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+3.025
1'35.299
|0.031
|S
|186.612
|22
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|25
|
+3.346
1'35.620
|0.321
|S
|185.986
|Ver resultados completos
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura
Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia
F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários