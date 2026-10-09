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F1: Russell é o mais rápido no único TL de Singapura; Bortoleto é 16º

Equipes dividiram as estratégias pensando na classificação para a sprint dentro de algumas horas

Livia Veiga
Editado:
George Russell, da Mercedes, Pierre Gasly, da Alpine

George Russell, da Mercedes, Pierre Gasly, da Alpine

Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

O único treino livre disponível neste fim de semana de Fórmula 1 em Singapura foi bastante tranquilo, sem acidentes na sessão liderada por George Russell, confirmando a dominância da Mercedes.

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Alpine, Haas, McLaren e Racing Bulls foram as primeiras equipes a deixar os boxes, rapidamente seguidas pela Mercedes e Williams.

Por se tratar de um único treino, os pilotos dividiram as estratégias nesta sexta-feira (09) em Marina Bay, buscando aproveitar ao máximo a uma hora disponível para ajustar os carros antes da classificação para a corrida sprint dentro de algumas horas.

 

Nas primeiras tentativas de voltas rápidas, foi Charles Leclerc que apareceu no topo, seguido por Lando Norris e Lewis Hamilton, mas rapidamente a Ferrari foi superada por Andrea Kimi Antonelli.

Já na reta final do treino, Nico Hulkenberg parou na saída dos boxes, depois de dar apenas uma volta no circuito. O alemão da Audi precisou da ajuda dos comissários para retornar à garagem, reportando à equipe que estava com problemas na caixa de câmbio.

 

Assim que os pilotos começaram a trocar para pneus macios, buscando as voltas mais rápidas antes de fechar o treino, Leclerc voltou para a ponta, mas rapidamente foi superado por Oscar Piastri e, na sequência, George Russell.

Faltando seis minutos para o fim do treino, Lewis Hamilton tomou o topo da tabela, cravando 1min32s821. Em sua segunda tentativa, o australiano da McLaren melhorou sua volta, mas ainda ficou 0s017 atrás do heptacampeão.

Confirmando a dominância da Mercedes, Russell voltou a ser o mais rápido, enquanto Norris reapareceu em segundo lugar, mas 0s273 atrás do britânico da equipe de Brackley.

Gabriel Bortoleto andou bastante no fundo do grid, inclusive sem ter a oportunidade de dar voltas com pneus macios, confirmando que a Audi preferiu configurar e ajustar o carro já pensando na classificação e entender como as atualizações levadas ao Azerbaijão se comportariam nas ruas de Marina Bay.

O brasileiro cruzou a linha de chegada em 16º, com Russell sendo o mais rápido e Leclerc o segundo.

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.274

   S 192.730
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.198

1'32.472

 0.198 S 192.317
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.273

1'32.547

 0.075 S 192.161
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.499

1'32.773

 0.226 S 191.693
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+0.564

1'32.838

 0.065 S 191.559
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 22

+0.732

1'33.006

 0.168 M 191.213
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+1.251

1'33.525

 0.519 M 190.152
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 27

+1.449

1'33.723

 0.198 M 189.750
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.764

1'34.038

 0.315 M 189.115
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 25

+1.881

1'34.155

 0.117 M 188.880
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 29

+2.057

1'34.331

 0.176 M 188.527
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 27

+2.202

1'34.476

 0.145 M 188.238
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 25

+2.207

1'34.481

 0.005 M 188.228
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 27

+2.221

1'34.495

 0.014 M 188.200
15 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.377

1'34.651

 0.156 M 187.890
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.462

1'34.736

 0.085 M 187.721
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.531

1'34.805

 0.069 M 187.585
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.610

1'34.884

 0.079 H 187.428
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+2.709

1'34.983

 0.099 M 187.233
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+2.994

1'35.268

 0.285 M 186.673
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 21

+3.025

1'35.299

 0.031 S 186.612
22 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 25

+3.346

1'35.620

 0.321 S 185.986
Ver resultados completos

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