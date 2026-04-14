Após concluir os testes com pneus de chuva em Fiorano, a Pirelli retomou suas sessões de desenvolvimento nesta terça-feira, com o primeiro dia de atividades em Nurburgring. E, no retorno de um carro de Fórmula 1 ao circuito alemão, a marca italiana contou com a colaboração da McLaren e da Mercedes.

As duas equipes escalaram, respectivamente, Oscar Piastri e George Russell. O início da manhã foi dedicado, porém, aos pneus intermediários, já que a pista alemã estava molhada devido à chuva que caiu durante a noite.

O sol apareceu ao longo da manhã e o asfalto foi secando gradualmente, permitindo que Piastri e Russell entrassem na pista e começassem o trabalho com os slick.

Ambos trabalharam bastante com os C3, testando algumas variações do composto em stints de 8 voltas cada. As soluções consideradas melhores foram testadas no final da tarde em simulações de corrida pelo piloto da Mercedes, para tentar validar seu comportamento em distâncias mais representativas do que nas séries de 8 voltas.

Já a McLaren teve um dia mais complicado, pois uma falha técnica no MCL40 obrigou Piastri a permanecer nos boxes desde o intervalo para o almoço até quase o final do primeiro dia de testes.

O teste com os C3 também foi significativo devido às temperaturas que o asfalto apresentou depois de secar: 37 graus nas partes atingidas pelos raios solares, enquanto a temperatura ambiente nunca ultrapassou os 15 graus.

Quanto aos tempos, Oscar Piastri obteve como melhor tempo 01min35s096, enquanto Russell fez 01min33s899. O australiano da McLaren completou 65 voltas (totalizando 335 quilômetros), enquanto o britânico fez 127 (654 quilômetros no total).

Amanhã, os testes da Pirelli continuarão em Nurburgring com a McLaren e a Mercedes, mas ao volante do MCL40 e do W17 estarão Lando Norris e o atual líder do Mundial: Andrea Kimi Antonelli.

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