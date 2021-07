F1: Russell é punido em três posições por incidente com Sainz

George Russell foi punido em três posições no grid de largada do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 deste domingo (18), devido à um toque com Carlos Sainz na corrida sprint de hoje.

Agora, o britânico da Williams larga da 12ª posição, enquanto o espanhol, antes 11º, sobe para 10º. Esteban Ocon e Pierre Gasly também são beneficiados com a penalidade ao piloto.

