O primeiro dia de treinos para o GP do Canadá de Fórmula 1 foi encerrado com a segunda sessão do dia, realizada no fim da tarde dessa sexta-feira. E a liderança ficou com George Russell, seguido por Lando Norris e Kimi Antonelli completou os três primeiros colocados.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 13º colocado, uma posição a frente do companheiro de equipe Nico Hulkenberg. Destaque também para Lance Stroll que, logo no início do treino, passou perto demais do muro, quebrou a roda do lado esquerdo do carro e acabou saindo mais cedo da pista.

O treino

Não demorou sete minutos e uma bandeira amarela foi agitada. Lance Stroll abuso da sorte, passou perto demais do muro e acabou quebrando a roda esquerda, saindo da sessão ainda no início. Com dez minutos de treino, George Russell era o líder, com o tempo de 1m12s887.

Quando o cronômetro marcou meia hora de treino, uma outra bandeira amarela entrou em ação, desta vez, por conta de Franco Colapinto. Pela segunda vez no dia, o argentino rodou na curva 2 e, novamente, não saiu da pista e retomou à sessão tranquilamente.

Neste ponto, a liderança era de Russell, seguido por Kimi Antonelli e Lando Norris. Na pista, Liam Lawson quase bateu na traseira de uma das Alpines na curva 6. Se tivesse acertado, seria um acidente feio.

Com menos de 20 minutos, Gabriel Bortoleto era o 13º, logo à frente do companheiro de equipe Nico Hulkenebrg. Já os últimos 15 minutos, foram utilizados pelos pilotos para testar os pneus médios e duros em simulação de corrida.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DRUGO NA CADILLAC? Pérez e Bottas no páreo, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris ingênuo: GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!