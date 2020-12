George Russell confirmou que irá pilotar pela Williams na temporada 2021 da Fórmula 1 e disse que seus comentários pós-corrida no GP de Sakhir, sobre a possibilidade de ingressar na Mercedes em tempo integral antes de 2022, foram uma observação "descartável".

Após a estreia pela Mercedes, na vaga de Lewis Hamilton, que contraiu coronavírus, o jovem disse: "Da perspectiva de Toto [Wolff], espero ter dado a ele uma dor de cabeça, não apenas para 2022, mas talvez para mais cedo”. Entenda mais no vídeo abaixo:

Russell estava se referindo ao carro ao lado do de Hamilton, caso a Mercedes não mantenha Valtteri Bottas no futuro, embora a equipe tenha assinado uma extensão de contrato para 2021 com o piloto.

“Foi apenas um comentário descartável no calor do momento. Obviamente as emoções eram altas e é o que eu queria. Mas sim, no final das contas eu tenho um contrato e sou um piloto da Williams em 2021", afirmou Russell.

“Há muito [o que relatar para a Williams]”, disse Russell, quando questionado pelo Motorsport.com sobre se já havia identificado as lições que beneficiariam sua equipe em tempo integral após a passagem pela Mercedes.

“Obviamente, não quero dizer muito para a mídia, porque então estou apenas divulgando isso para o resto. Mas os caras da Mercedes trabalham em um nível muito alto em absolutamente todos os detalhes."

"E eles não deixam pedra sobre pedra, e isso paga dividendos - é por isso que eles são os melhores e é por isso que eles estão dominando. Portanto, há coisas que posso fazer com a Williams: ser melhor, com mais confiança e coisas que ajudarão a impulsionar a equipe.”

Na coletiva de imprensa pré-evento para o GP de Abu Dhabi deste fim de semana, Russell falou sobre a vitória perdida no GP de Sakhir: “Minha mãe chorou e minha irmã também. Sabe, vivemos isso juntos, esse esporte. E é tudo tão apaixonado, as emoções são tão altas...".

“E obviamente, esta foi a minha primeira oportunidade não apenas de ganhar, mas de realmente marcar pontos. Essa foi uma grande diferença. E ter isso tirado de nós, não uma, mas duas vezes, foi difícil. Mas tive tempo para refletir no fim de semana. Saí de cabeça erguida e orgulhoso do trabalho que conseguimos realizar no fim de semana passado", completou o piloto.

