George Russell está confiante de que a Mercedes produziu um carro forte para a temporada 2026 da Fórmula 1 - mas recusou a ideia de que ele já é o favorito ao título deste ano.

Em 2026, a F1 vai introduzir um conjunto totalmente novo de regulamentos técnicos com mudanças tanto no chassi quanto na unidade de potência e, como tudo é novo, a hierarquia atual é um jogo de adivinhação.

Mas as expectativas são altas na Mercedes, considerando que as 'Flechas de Prata' dominaram a última troca de motor em 2014, vencendo os oito campeonatos seguintes, além de terem tido um forte teste em Barcelona na semana passada.

A escuderia de Brackley foi a que fez a maior quilometragem e o companheiro de equipe de Russell, Andrea Kimi Antonelli, até realizou uma simulação completa de corrida, levando o diretor de engenharia Andrew Shovlin a afirmar que “não acho que poderíamos ter esperado por três dias de testes melhores”.

Isso levou Russell a liderar as apostas para o título deste ano, especialmente após sua melhor temporada até agora em 2025, com o quarto lugar na classificação e, para muitos, sendo o melhor piloto atrás de Max Verstappen.

Mas ele ainda está cauteloso em relação aos seus rivais, com duas semanas de testes no Bahrein antes da abertura da temporada no GP da Austrália, entre os dias 6 a 8 de março.

“Obviamente, só pilotamos o carro por três dias e ainda é muito cedo, mas não parece um desastre, o que já é um bônus,” disse o vencedor de cinco GPs no lançamento de 2026 da Mercedes na segunda-feira (02).

Russell enters his eighth season and looks set to finally contend for his maiden title Photo by: Mercedes AMG

“Para ser honesto, em dias iniciais como este, você sabe quando o carro pode ser realmente ruim e pode destacar esses pontos negativos logo de cara, mas não acreditamos que seja o caso. Mas será que é um carro capaz de conquistar um campeonato mundial? Ainda é muito cedo para dizer".

“Ficamos bastante surpresos com o que vimos de alguns dos nossos rivais, especialmente do lado da unidade de potência da Red Bull, que parece muito impressionante considerando que são uma equipe completamente nova e também confiável".

“Então, parabéns para eles. Tivemos um teste muito confiável, mas teremos que esperar para ver se o carro corresponde às expectativas".

A situação é bem diferente de 2022, quando os carros de efeito solo foram introduzidos na temporada de estreia de Russell na Mercedes, cuja dominância foi interrompida com a última mudança de regras.

Há quatro anos, a marca alemã produziu um carro muito imprevisível que sofreu com muito porpoising, o que dificultou a recuperação da Mercedes, já que os títulos dessa era ficaram com Red Bull ou McLaren.

Mas agora, Russell acredita que a Mercedes construiu um carro agradável e fácil de pilotar, como ele disse: “Ninguém esperava porpoising em 2022. Então, não dá para descartar tudo agora. Mas é por isso que acho que saímos de Barcelona com uma sensação positiva, porque o carro reagiu como esperávamos".

“Os números que estamos vendo da aerodinâmica do carro correspondem ao que vemos no simulador, a forma como o carro está se comportando bate com a sensação no simulador. Isso é algo que não experimentávamos desde 2021 como equipe".

The no sidepod W13 which ended Mercedes dominance Photo by: Alessio Morgese

“Então, estamos marcando todas as caixas [alcançando as metas] que queremos marcar. Mas não podemos descartar nossos rivais porque, como eu disse, houve muita conversa sobre a unidade de potência da Red Bull não estar à altura no primeiro ano - pelo que vimos até agora, eles definitivamente entregaram".

“A unidade de potência da Ferrari parece confiável. Eles fizeram muitas voltas não muito atrás de nós durante o teste e, do lado da unidade de potência, a Haas também fez muitas voltas com o motor Ferrari. Então, a verdade é que pode haver uma boa disputa pela frente, mas estamos satisfeitos com o que experimentamos".

Embora o piloto de 27 anos ainda esteja meio que minimizando as expectativas para a temporada, Russell tem a confiança de um piloto que finalmente pode conquistar seu primeiro título na F1.

Quando foi chamado de favorito ao título, o britânico disse: “Para ser honesto, não senti nada ao ouvir isso. Como venho dizendo há muito tempo, me sinto pronto para lutar por um campeonato mundial e, independentemente de termos esse comentário sobre nós ou não, isso não muda nada na minha abordagem".

“Estou trabalhando muito com a equipe. Todos aqui têm se dedicado ao máximo para realmente otimizar [o carro para] este novo conjunto de regulamentos e, honestamente, estou muito empolgado com o desafio porque é um desafio enorme se adaptar a esses novos carros, como funciona o gerenciamento de energia, a recarga das baterias, entender o sistema de impulsos, os modos de ultrapassagem, a aerodinâmica ativa".

“Há muitas coisas que precisamos aprender muito rápido, mas sinto que posso tirar vantagem disso e me sinto confiante comigo mesmo e com minha equipe", concluiu.

