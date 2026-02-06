Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris

Atual campeão mundial conversou com britânico da Mercedes, que foi apontado como favorito por casas de aposta

Redação Motorsport.com
Editado:
Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes, Zak Brown, McLaren

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes, Zak Brown, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O suposto favoritismo da Mercedes em relação ao novo regulamento da Fórmula 1 começou a ser discutido ainda em 2025 e ganhou força após o shakedown de Barcelona, na semana passada. O time alemão deu mais de 500 voltas na Catalunha, chegou a fazer simulação de corrida e George Russell foi apontado como favorito ao título de 2026 por casas de apostas. Campeão de 2025, Lando Norris falou sobre o momento vivido pelo rival. 

Leia também:

O britânico da McLaren e o veterano da Mercedes estrearam juntos na F1, em 2019, assim como Alex Albon, atualmente na Williams. Os três mantém um bom relacionamento e se encontram inclusive fora das pistas. Segundo Norris, Russell está "eufórico" por ser considerado o favorito.  

"Bom, eu falei com o Alex e com o George outro dia, principalmente porque jogamos padel juntos. E acho que, especialmente para eles, como entramos na F1 ao mesmo tempo, isso criou mais sede de vitória. Especialmente para o George, porque ele é o favorito das casas de apostas... ele está um pouco eufórico no momento", compartilhou o britânico da McLaren. 

"Eu e George nos damos muito bem. Não é como se falássemos todo dia, mas acho que temos muito respeito um pelo outro. Ele demonstra isso em relação a mim e eu acredito totalmente que ele vai ganhar um campeonato no futuro, seja nesse ou no próximo ano, tanto faz. Eu gostei das minhas batalhas com ele e ele é um cara amável, então gostei disso tudo", completou Norris em entrevista à Sky Sports

Em 2025, Russell terminou o campeonato na quarta colocação, atrás de Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris. Para este ano, a Mercedes parece ter 'saído na frente' por causa de um truque envolvendo a taxa de compressão dos motores: ela teria encontrado uma forma de dar ao carro mais potência quando ligado, mas a taxa continuaria dentro do permitido quando medida com o carro parado, como prevê o regulamento. 

