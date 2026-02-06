F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris
Atual campeão mundial conversou com britânico da Mercedes, que foi apontado como favorito por casas de aposta
Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes, Zak Brown, McLaren
Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images
O suposto favoritismo da Mercedes em relação ao novo regulamento da Fórmula 1 começou a ser discutido ainda em 2025 e ganhou força após o shakedown de Barcelona, na semana passada. O time alemão deu mais de 500 voltas na Catalunha, chegou a fazer simulação de corrida e George Russell foi apontado como favorito ao título de 2026 por casas de apostas. Campeão de 2025, Lando Norris falou sobre o momento vivido pelo rival.
O britânico da McLaren e o veterano da Mercedes estrearam juntos na F1, em 2019, assim como Alex Albon, atualmente na Williams. Os três mantém um bom relacionamento e se encontram inclusive fora das pistas. Segundo Norris, Russell está "eufórico" por ser considerado o favorito.
"Bom, eu falei com o Alex e com o George outro dia, principalmente porque jogamos padel juntos. E acho que, especialmente para eles, como entramos na F1 ao mesmo tempo, isso criou mais sede de vitória. Especialmente para o George, porque ele é o favorito das casas de apostas... ele está um pouco eufórico no momento", compartilhou o britânico da McLaren.
"Eu e George nos damos muito bem. Não é como se falássemos todo dia, mas acho que temos muito respeito um pelo outro. Ele demonstra isso em relação a mim e eu acredito totalmente que ele vai ganhar um campeonato no futuro, seja nesse ou no próximo ano, tanto faz. Eu gostei das minhas batalhas com ele e ele é um cara amável, então gostei disso tudo", completou Norris em entrevista à Sky Sports.
Em 2025, Russell terminou o campeonato na quarta colocação, atrás de Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris. Para este ano, a Mercedes parece ter 'saído na frente' por causa de um truque envolvendo a taxa de compressão dos motores: ela teria encontrado uma forma de dar ao carro mais potência quando ligado, mas a taxa continuaria dentro do permitido quando medida com o carro parado, como prevê o regulamento.
