Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Russell está "muito confiante" no novo motor da Mercedes para 2026

No entanto, britânico sabe que a McLaren usará o mesmo motor e acredita que a equipe de fábrica terá apenas uma vantagem "mínima" em termos de pacote

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:

A Fórmula 1 passará por uma grande reforma no próximo ano, com novos regulamentos de motor e chassi. É um salto para o desconhecido para todas as equipes e fabricantes, embora algumas equipes, incluindo a Red Bull, tenham sugerido que a Mercedes parece "muito confiante" em relação ao seu projeto de motor. Agora, George Russell confirmou tal crença nas unidades de potência das Flechas de Prata.

Leia também:

Essa crença foi baseada em conversas no paddock - confiáveis ou não - e no fato de que a Mercedes se opôs a algumas intervenções adicionais da FIA. A federação admitiu recentemente em uma entrevista a este site que nem todos os fabricantes estão igualmente interessados em compartilhar dados sobre suas unidades de potência para 2026.

Durante uma sessão especial com a mídia holandesa em Zandvoort, Russell compartilhou sua primeira impressão da nova unidade de potência da Mercedes para 2026. O piloto britânico - que formalmente não tem contrato para a próxima temporada, mas disse que não estava preocupado com a demora nas negociações - expressou forte confiança no projeto Mercedes High Performance Powertrains, quando perguntado sobre ele pelo Motorsport.com.

"Definitivamente, estou muito confiante em relação à unidade de potência. Acho que, em média, nos últimos 10 anos, ou provavelmente até mais, não consigo me lembrar de quando a Mercedes não tinha a melhor unidade de potência da F1. Ok, talvez com exceção de 2019, mas obviamente havia outros motivos para isso!", ele riu, fazendo alusão à Ferrari e ao acordo que ela fez com a FIA sobre seu motor então controverso.

"Mas mesmo antes da mudança de regulamento, mesmo na era V8, acho que o motor Mercedes era provavelmente o mais competitivo do campo também. Portanto, estou definitivamente muito confiante na organização em Brixworth".

No entanto, isso não significa necessariamente que a equipe de fábrica será a força dominante em 2026. "É claro que, para nós da Mercedes, reconhecemos que a McLaren terá o mesmo motor, a Alpine terá o mesmo motor e até mesmo a Williams está parecendo mais forte este ano. Portanto, só porque estamos confiantes de que teremos uma unidade de potência forte e um bom combustível com a Petronas, isso não significa que somos a equipe a ser batida".

De acordo com Russell, os combustíveis sustentáveis são um fator pouco discutido, mas potencialmente um grande diferencial de desempenho em 2026. "Nunca falamos sobre o desempenho do combustível antes, mas esse é realmente um aspecto importante para o próximo ano, com tudo se tornando sustentável", insistiu ele

Acima de tudo, Russell permanece vigilante em relação às outras equipes que usarão o motor Mercedes em 2026: "Você não pode simplesmente relaxar, porque há muitas pessoas no grid que também têm o seu motor. Temos que ficar atentos e, no final das contas, o motivo pelo qual não vencemos campeonatos nos últimos quatro anos não foi o motor. Estamos muito conscientes disso".

A vantagem "mínima" da Mercedes sobre a McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

No entanto, a integração da unidade de potência ao chassi também pode ser um diferencial. Em 2025, com regras estáveis ao longo de várias temporadas, a McLaren conseguiu otimizar totalmente seu pacote em torno do motor Mercedes, mas com as novas regulamentações, isso pode ser um pouco mais desafiador no início.

A equipe de fábrica pode ter uma pequena vantagem, pois o motor e o chassi são desenvolvidos simultaneamente, com comunicação constante entre todos os departamentos para produzir o melhor pacote possível. Para as equipes clientes, como a McLaren, a integração depende mais do que a Mercedes HPP fornece.

É um fator a ser considerado, embora Russell não acredite que será decisivo. "Com certeza, isso sempre será uma pequena vantagem para a equipe de fábrica, mas acho que essa vantagem é mínima, para ser honesto", disse o piloto da Mercedes.

"Acho que a maior parte do desempenho vem da aerodinâmica e do resfriamento dos pneus. Vimos uma enorme quantidade de desempenho da McLaren nessas áreas este ano, então não acho que... O tipo de integração, mais logisticamente, é provavelmente um pouco mais inconveniente para outras equipes do que para uma equipe de fábrica, mas não vai atrasá-las muito", concluiu.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Ronald Vording Fórmula 1 George Russell Mercedes
