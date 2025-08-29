A Fórmula 1 passará por uma grande reforma no próximo ano, com novos regulamentos de motor e chassi. É um salto para o desconhecido para todas as equipes e fabricantes, embora algumas equipes, incluindo a Red Bull, tenham sugerido que a Mercedes parece "muito confiante" em relação ao seu projeto de motor. Agora, George Russell confirmou tal crença nas unidades de potência das Flechas de Prata.

Essa crença foi baseada em conversas no paddock - confiáveis ou não - e no fato de que a Mercedes se opôs a algumas intervenções adicionais da FIA. A federação admitiu recentemente em uma entrevista a este site que nem todos os fabricantes estão igualmente interessados em compartilhar dados sobre suas unidades de potência para 2026.

Durante uma sessão especial com a mídia holandesa em Zandvoort, Russell compartilhou sua primeira impressão da nova unidade de potência da Mercedes para 2026. O piloto britânico - que formalmente não tem contrato para a próxima temporada, mas disse que não estava preocupado com a demora nas negociações - expressou forte confiança no projeto Mercedes High Performance Powertrains, quando perguntado sobre ele pelo Motorsport.com.

"Definitivamente, estou muito confiante em relação à unidade de potência. Acho que, em média, nos últimos 10 anos, ou provavelmente até mais, não consigo me lembrar de quando a Mercedes não tinha a melhor unidade de potência da F1. Ok, talvez com exceção de 2019, mas obviamente havia outros motivos para isso!", ele riu, fazendo alusão à Ferrari e ao acordo que ela fez com a FIA sobre seu motor então controverso.

"Mas mesmo antes da mudança de regulamento, mesmo na era V8, acho que o motor Mercedes era provavelmente o mais competitivo do campo também. Portanto, estou definitivamente muito confiante na organização em Brixworth".

No entanto, isso não significa necessariamente que a equipe de fábrica será a força dominante em 2026. "É claro que, para nós da Mercedes, reconhecemos que a McLaren terá o mesmo motor, a Alpine terá o mesmo motor e até mesmo a Williams está parecendo mais forte este ano. Portanto, só porque estamos confiantes de que teremos uma unidade de potência forte e um bom combustível com a Petronas, isso não significa que somos a equipe a ser batida".

De acordo com Russell, os combustíveis sustentáveis são um fator pouco discutido, mas potencialmente um grande diferencial de desempenho em 2026. "Nunca falamos sobre o desempenho do combustível antes, mas esse é realmente um aspecto importante para o próximo ano, com tudo se tornando sustentável", insistiu ele

Acima de tudo, Russell permanece vigilante em relação às outras equipes que usarão o motor Mercedes em 2026: "Você não pode simplesmente relaxar, porque há muitas pessoas no grid que também têm o seu motor. Temos que ficar atentos e, no final das contas, o motivo pelo qual não vencemos campeonatos nos últimos quatro anos não foi o motor. Estamos muito conscientes disso".

A vantagem "mínima" da Mercedes sobre a McLaren

No entanto, a integração da unidade de potência ao chassi também pode ser um diferencial. Em 2025, com regras estáveis ao longo de várias temporadas, a McLaren conseguiu otimizar totalmente seu pacote em torno do motor Mercedes, mas com as novas regulamentações, isso pode ser um pouco mais desafiador no início.

A equipe de fábrica pode ter uma pequena vantagem, pois o motor e o chassi são desenvolvidos simultaneamente, com comunicação constante entre todos os departamentos para produzir o melhor pacote possível. Para as equipes clientes, como a McLaren, a integração depende mais do que a Mercedes HPP fornece.

É um fator a ser considerado, embora Russell não acredite que será decisivo. "Com certeza, isso sempre será uma pequena vantagem para a equipe de fábrica, mas acho que essa vantagem é mínima, para ser honesto", disse o piloto da Mercedes.

"Acho que a maior parte do desempenho vem da aerodinâmica e do resfriamento dos pneus. Vimos uma enorme quantidade de desempenho da McLaren nessas áreas este ano, então não acho que... O tipo de integração, mais logisticamente, é provavelmente um pouco mais inconveniente para outras equipes do que para uma equipe de fábrica, mas não vai atrasá-las muito", concluiu.

