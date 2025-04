Após duas horas de incertezas, os comissários confirmaram que George Russell escapou de uma punição pela ativação do DRS em local não permitido pelo regulamento, mantendo sua segunda posição no GP do Bahrein de Fórmula 1 deste domingo.

O piloto e representantes da Mercedes compareceram a uma audiência perante os comissários para explicar porque seu carro havia acionado o DRS em um trecho não permitido pela direção de prova para esta etapa, com Russell já sofrendo com o sistema de telemetria desde algumas voltas antes.

"Os comissários ouviram o piloto do carro, representantes da equipe e o Sr. Pearson [representante da FIA sobre softwares usados nos carros] para revisar o sistema de posicionamento e fiscalização, telemetria e evidência de rádio".

"A conexão entre o sistema automatizado de ativação do DRS e a falha no carro foram causados por problemas em um componente de um fornecedor externo. Portanto, a FIA autorizou a ativação manual do DRS segundo o regulamento. Naquele ponto, o piloto estava sofrendo um problema de freio e outras questões eletrônicas".

"Ele foi instruído a utilizar um botão auxiliar no cockpit que serve também como um botão de ativação manual do DRS. O DRS foi ativado por uma distância de 37 metros em uma reta de aproximadamente 700 metros. Por mais que tenha ganhado 0s020, ele perdeu 0s280 nas curvas subsequentes para compensar. Isso foi confirmado pela telemetria".

"Por mais que tenha ocorrido uma violação técnica, os comissários decidiram que não houve um ganho desportivo e, por isso, não haverá punição".

