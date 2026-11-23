George Russell admitiu ter feito “uma manobra de alto risco” após bater a três voltas do final do GP de Las Vegas de Fórmula 1, na tentativa de garantir a vitória.

Com o retorno das 'corridas ioiô', o pole position Max Verstappen e Russell trocaram a liderança com frequência ao longo da corrida, ocasionalmente desafiados por Isack Hadjar na primeira metade da prova e, mais tarde, por Kimi Antonelli.

Na volta 48 de 50, Russell havia caído para terceiro, atrás de Verstappen e Antonelli, e tentou ultrapassar por dentro o seu companheiro de equipe, mas travou os freios e bateu no muro. Os danos mínimos permitiram que ele terminasse a corrida, embora apenas em nono lugar.

“Eu sabia que, se quisesse vencer a corrida, precisava estar em segundo lugar ao entrar nas últimas voltas”, explicou o britânico. “Kimi não tinha o modo ultrapassagem e eu simplesmente arrisquei uma manobra de alto risco e paguei o preço, mas não me arrependo. É claro que estou decepcionado com isso, mas eu poderia ter sido mais conservador e teria terminado em terceiro".

Russell tirou a liderança da corrida de Verstappen em pelo menos seis ocasiões, sem nunca conseguir mantê-la, devido à forma como as novas unidades de potência da F1 – e, particularmente, suas baterias e uso de energia – funcionam no circuito de rua de alta velocidade.

“Foi interessante”, comentou o piloto da Mercedes. “Acho que foi bem divertido por talvez metade da corrida. Depois, começou a ficar um pouco cansativo em determinado momento, porque era absolutamente impossível abrir vantagem".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Senti que estava em um modo de entrega de energia muito bom para ultrapassar Verstappen e ficar à frente na linha de chegada. Kimi estava ultrapassando, mas Max já estava ultrapassando de volta antes da linha".

"Mas isso me deixou muito vulnerável no setor intermediário, e foi por isso que perdi algumas posições. Caí para 5º e, então, tive que mudar minha estratégia, o que me ajudou a recuperar posições".

“Senti que, na última volta, poderia voltar ao que precisava fazer para tentar vencer a corrida. Foi difícil".

Esse tipo de corrida “ioiô”, que lembra a Fórmula E, não era visto nessa intensidade desde as primeiras corridas da temporada.

“Foi basicamente aprender na hora, na verdade”, acrescentou Russell. “Sim, aprender na hora, foi muito bizarro. As diferenças de velocidade nas retas eram enormes. Eu estava ganhando 1s3 na reta em relação ao Max, foi uma loucura. Corrida estranha".

O resultado ruim de Russell significa que ele caiu para a quarta posição no campeonato de pilotos – empatado em pontos com Lando Norris, que ocupa o quinto lugar, a três pontos de Lewis Hamilton e a impressionantes 40 pontos do vice-líder Verstappen.

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