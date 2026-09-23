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F1: Russell explica decisão da Mercedes para não trocar motor no Azerbaijão

Piloto está confiante de que poderá se aproveitar do ADUO planejado pelo time Brixworth

Livia Veiga
Publicado:
George Russell, da Mercedes

George Russell, da Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Era esperado que George Russell fizesse mais uma troca de motor neste fim de semana no GP do Azerbaijão. No entanto, a Mercedes optou por adiar esse momento, visando o menor número de punições possível para o atual vice-líder do campeonato da Fórmula 1.

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No momento, Russell está 'no fio da navalha' - o piloto chegou ao limite de troca de todos os elementos da unidade de potência reservados para 2026. Pensando nisso, o local para cumprir uma punição e a necessidade real de uma mudança precisam ser avaliados com muito cuidado.

Durante o dia de mídia em Baku, George foi questionado sobre a decisão e o que a Mercedes planeja para o carro #63, uma vez que a troca de motor pode oferecer melhores chances para os pilotos na classificação e na corrida.

"Não será neste fim de semana. Vou cumprir uma punição um pouco mais adiante", começou o piloto. "Então, há uma certa desvantagem, mas isso acaba se compensando ao longo da temporada, porque todos os pilotos colocam motores novos em momentos diferentes".

"Em uma corrida, você terá um motor mais novo; em outra, um mais usado. Então, este aqui [que será usado em Baku] está chegando ao fim de sua vida útil, mas não vai demorar muito até que, infelizmente ou felizmente, eu tenha que cumprir uma punição, porque, dependendo de onde você fizer isso, ela pode não ser tão prejudicial".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Vale lembrar que, no momento, Russell precisa de todos os pontos que puder conquistar se quiser continuar na disputa pelo título contra Andrea Kimi Antonelli. O italiano tem 81 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe.

A troca de motor e suas peças é suficiente para gerar uma punição grave aos pilotos. Por exemplo, no GP da Itália, em Monza, Antonelli perdeu 40 posições - largando em 18º por uma sequência de outras punições.

A decisão, no entanto, não está relacionada apenas à punição que o piloto deverá cumprir. Russell ainda explicou que a Mercedes planeja equipar seus carros com o ADUO dentro de alguns finais de semana e, por isso, cumprir uma penalidade em duas corridas não seria uma decisão sábia.

"Teremos a atualização do ADUO chegando, o que significa que eu teria que cumprir outra punição".

"Em Budapeste, quando precisei trocar minha unidade de potência, também tive que trocar o turbo. É tudo um pouco complicado, mas, resumindo, se eu fizesse a troca agora, teria que fazer outra depois".

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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