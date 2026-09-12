George Russell voltou a vivenciar em Madri uma sensação que está começando a se repetir com frequência nesta temporada da Fórmula 1: ter velocidade, sentir-se na briga, mas o resultado não se traduzir em números.

O britânico terminou em sexto na classificação do GP da Espanha de 2026, a 0s325 segundos da pole de Lando Norris e, acima de tudo, a mais de três décimos de seu companheiro de equipe, que ficou a apenas 11 milésimos de conquistar sua primeira pole em Madri.

Isso aconteceu depois de um início de sábado bem diferente para Russell. O piloto da Mercedes encerrou o Q1 na primeira posição, 56 milésimos à frente de Antonelli, e garantiu que, após o pequeno toque contra o muro que sofreu no início da qualificação, continuou se sentindo confortável ao volante do W17.

"Não, acho que não", respondeu quando perguntaram se aquele contato o havia prejudicado. “Obviamente, naquele momento eu estava um pouco preocupado, mas o carro estava bem. Depois, terminei em primeiro na sessão e, a partir daí, senti que estava na briga".

O problema surgiu justamente quando era preciso encontrar esses últimos décimos no Q3. Russell explicou que estava melhorando claramente sua volta decisiva, mas tentou exigir demais do carro na curva 11 e tudo desandou a partir daí.

“Na última volta, eu estava cerca de três décimos à frente. Tentei forçar bastante na curva 11, mas não consegui fazer a curva e, depois, perdi tempo no restante da volta. Foi um pouco irritante”, admitiu.

Russell aprofundou depois o que aconteceu e apontou uma característica específica do novo asfalto de Madrid. O asfalto de Madrid oferece muita aderência, mas, ao mesmo tempo, faz com que os pneus derrapem mais do que seria de se esperar — uma combinação que dificulta encontrar o limite exato.

“É uma superfície estranha. Tem muita aderência e, mesmo assim, os pneus derrapam bastante. Então, realmente não sei. Amanhã vai ser muito interessante.”

O britânico insistiu que a batida nas barreiras de proteção não foi a causa de seu resultado. Na verdade, ele lembrou que, logo em seguida, conseguiu melhorar seus tempos. Seu problema surgiu ao tentar dar aquele último passo que uma volta de classificação exige.

“Ao chegar à Q3, quando tentei forçar um pouco mais, os pneus simplesmente não aguentaram. Isso me custou um bom par de décimos, então foi um pouco frustrante.”

“É um circuito realmente difícil. Você quase precisa pilotar um pouco abaixo do limite e depois tentar extrair aquele último pouquinho. E foi isso que me custou hoje.”

Russell vê um problema em Madring: ultrapassar será difícil

Além de sua própria classificação, Russell também fez uma primeira crítica ao projeto do novo circuito de Madri. Antes do fim de semana, ele havia comparado Madring com Jeddah por causa de suas curvas rápidas, mas depois de completar suas primeiras sessões, também encontrou semelhanças com Baku devido a algumas de suas frenagens mais complicadas.

“Se parece com Jeddah pelas curvas de alta velocidade, mas também tem um pouco de Baku, com algumas zonas de frenagem complicadas”, explicou.

No entanto, há um aspecto que ele mudaria: as oportunidades de ultrapassagem.

“A pequena frustração com o traçado é a falta de oportunidades claras de ultrapassagem. Em qualquer circuito, no final de uma reta longa, você precisa de uma oportunidade clara de ultrapassagem, e aqui a reta mais longa termina naquela seção fechada da rotatória. Provavelmente é a única coisa que gostaríamos que fosse diferente.”

Justamente por isso, Russell acredita que a degradação dos pneus terá um papel decisivo no domingo. Se a Pirelli se comportar muito bem, ele teme uma corrida praticamente estagnada; se acontecer o contrário, espera que Madring possa oferecer um cenário completamente diferente.

“Acho que a degradação vai definir a corrida de uma forma ou de outra. Ou não haverá degradação e será uma procissão, ou haverá muita degradação e será bastante caótica. Com certeza, esse será o grande fator.”

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!