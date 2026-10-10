F1: Russell explica erro que causou batida e abandono na sprint de Singapura
Inglês agora foca na classificação principal em Marina Bay, às 10h30 (Brasília) deste sábado
Vice-líder da Fórmula 1 2026, o britânico George Russell, da Mercedes, teve mais uma corrida para esquecer neste sábado, quando foi disputada a sprint do GP de Singapura de 2026.
Largando em segundo, o inglês até saltou bem e passou o pole Max Verstappen, holandês da Red Bull, mas logo na sequência perdeu o controle de seu carro, rodou e bateu na reta principal do circuito.
"Cometi um erro momentâneo de cálculo, foi isso que causou o acidente. Eu virei para a última curva e, de repente, consegui muito mais energia da bateria do que esperava. Achei que ia conseguir 250 quilowatts, mas parece que veio um pouco", disse Russell.
"Minha roda tocou na linha branca e foi impossível me recuperar de lá. Peço desculpas à equipe por este incidente. É muito irritante, mas sim, essas coisas acontecem", completou George.
Para piorar, o britânico viu o companheiro Andrea Kimi Antonelli chegar em quarto e ampliar sua vantagem no campeonato: o italiano agora tem 325 pontos, contra 236 de Russell.
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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