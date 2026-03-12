F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"
Britânico ainda destacou à época que dividia garagem com Lewis Hamilton na Mercedes
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images
Atualmente líder do campeonato da Fórmula 1, George Russell tem Andrea Kimi Antonelli como companheiro de equipe na Mercedes. Porém, como sonhar ainda é de graça, o piloto foi questinado sobre quem ele gostaria de ter ao lado em uma situação hipotética.
Já na China para as primeiras atividades em pista em Xangai, o britânico foi entrevistado pelo programa chinês Tencent Sports e escolheu Max Versappen como seu "companheiro dos sonhos".
Em sua resposta, o britânico destacou seus anos dividindo garagem com Lewis Hamilton na Mercedes - de 2022 a 2024, antes do heptacampeão fazer sua transferência para a Ferrari. Russell superou Lewis na classificação das temporadas de 2022 e 2024, ficando atrás apenas em 2023.
"Sempre disse que eu queria ser companheiro do Max, porque eu sinto que já tive a oportunidade de bater de frente com o Lewis [Hamilton], o maior de toda a história da F1. E agora, o Max é um piloto que está em um nível incrível e eu quero bater de frente com ele".
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Russell explica por que escolhe Verstappen como "companheiro dos sonhos"
CAR Racing anuncia Mauro Vogel como novo consultor técnico na Stock Car
VÍDEO MotoGP: Veja detalhes do Autódromo de Goiânia, considerado um 'circuito anti-Márquez'
F1 - Leclerc comenta regras de 2026: "Duelos divertidos, mas mais estratégicos"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários