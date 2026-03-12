Atualmente líder do campeonato da Fórmula 1, George Russell tem Andrea Kimi Antonelli como companheiro de equipe na Mercedes. Porém, como sonhar ainda é de graça, o piloto foi questinado sobre quem ele gostaria de ter ao lado em uma situação hipotética.

Já na China para as primeiras atividades em pista em Xangai, o britânico foi entrevistado pelo programa chinês Tencent Sports e escolheu Max Versappen como seu "companheiro dos sonhos".

Em sua resposta, o britânico destacou seus anos dividindo garagem com Lewis Hamilton na Mercedes - de 2022 a 2024, antes do heptacampeão fazer sua transferência para a Ferrari. Russell superou Lewis na classificação das temporadas de 2022 e 2024, ficando atrás apenas em 2023.

"Sempre disse que eu queria ser companheiro do Max, porque eu sinto que já tive a oportunidade de bater de frente com o Lewis [Hamilton], o maior de toda a história da F1. E agora, o Max é um piloto que está em um nível incrível e eu quero bater de frente com ele".

