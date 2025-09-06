F1: Russell explica treta com pneus no Q3 e se contenta com P5

George Russell explicou a falha de comunicação que o levou a não seguir com pneus médios para o Q3 da Classificação do GP da Itália. Russell liderou o Q1 com compostos médios, mas acabou usando os macios para a última etapa da sessão. O piloto da Mercedes reconheceu que tem culpa na falha de comunicação, já que não reforçou com a equipe que queria usar pneus médios no Q3.

A transmissão da F1 mostrou um rádio no Q3 em que Russell reclamou com a equipe que queria usar médios, após perguntar se estavam usando os macios.

"Provavelmente a culpa é minha por não deixar claro. Achei que, com o tempo de volta que mostrei, eu apenas presumia", disse o inglês da Mercedes. "Eu disse, depois do Q1, que o pneu médio estava ótimo e [fui perguntado] se "você o consideraria para o Q3?" E então eu disse na metade do Q2, depois da minha primeira volta, que gostaria de correr com o médio no Q3".

"Eu disse na garagem: "estamos seguindo o plano?" E eles disseram "sim", e eu pensei que o plano era pneus médios, mas o plano [da equipe] era macio. Por isso, foi uma surpresa. Como eu disse, a culpa também é minha. Deveríamos ter conversado mais sobre isso."

George Russell, Mercedes Foto de: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Russell se classificou a 0s365 do pole Max Verstappen, mas acredita que sua posição na classificação não teria sido muito diferente se ele tivesse optado pelos médios.

"A diferença era obviamente muito grande no final, mas eu me senti muito mais confortável com o pneu médio. Na verdade, não fiz boas voltas no Q3. Só melhorei um décimo e meio do Q1 com o pneu médio para a minha volta mais rápida no Q3.

"Então, normalmente se fala em uma melhora de cinco ou seis décimos. De qualquer forma, o P5 é provavelmente uma posição merecedora. Nós nos classificamos para a P6 e largamos na P5", disse Russell, citando indiretamente a punição de 5 posições sofrida por Hamilton, que fez o quinto melhor tempo, mas largará em P10.

Quando perguntado por que a Mercedes não conseguiu superar a McLaren como fez a Red Bull, Russell respondeu: "No final das contas, acho que tivemos um desempenho um pouco abaixo do esperado no Q3. Definitivamente, esse é um circuito que não combina muito com o ponto forte da McLaren. É de baixa degradação [dos pneus].

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Você pode ver as pessoas dando várias voltas com o mesmo pneu. Amanhã será fácil fazer uma parada única e não é aí que eles se destacam."

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, concordou que o acidente com o pneu foi um "erro de comunicação". O austríaco ficou frustrado porque Russell dividirá a terceira fila com o companheiro de equipe Andrea Kimi Antonelli.

Quando perguntado pela Sky Sports Germany se estava satisfeito com a classificação, Wolff disse: "De forma alguma. Acho que tínhamos um carro rápido, mas não fizemos nenhum progresso durante a sessão.

"Todos os outros melhoraram, mas nós não. Tínhamos tudo sob controle em termos de estratégia, então esperávamos mais."

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!