F1: Russell falta às entrevistas pós-México e Mercedes é punida
Equipe alemã recebe multa de R$ 30 mil da FIA após britânico ir embora do circuito mais cedo
A Mercedes foi multada em cinco mil euros (cerca de R$ 30 mil) após o GP do México de Fórmula 1, depois que George Russell não compareceu aos compromissos com a imprensa após a corrida.
O piloto britânico terminou em sexto lugar no Autódromo Hermanos Rodríguez, apesar de ter largado em segundo na corrida de domingo, tendo perdido quatro posições na primeira volta devido a um problema na bateria.
Russell também sofreu uma penalidade de 10 segundos por bater em Isack Hadjar na Curva 6, fazendo com que o sexto lugar fosse o melhor resultado que ele poderia esperar no dia em que seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, se tornou campeão mundial.
“Os comissários foram informados pelo representante da equipe de que o piloto havia deixado o circuito sem comparecer aos compromissos com a mídia após a corrida”, dizia o relatório da FIA.
“Considerando que os comissários podem proferir uma decisão em caso de ausência a uma audiência, é imposta ao competidor uma penalidade de cinco mil euros".
A Mercedes infringiu o Artigo B10.1.4e do regulamento, com os comissários afirmando que “o piloto não compareceu à audiência e o representante da equipe prestou depoimento por telefone”.
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; George Russell, Mercedes
Foto: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Mas, posteriormente, soube-se que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, havia dado permissão a Russell para deixar a pista mais cedo, em um dia difícil para o favorito ao título na pré-temporada.
“Vi George após a corrida na balança da FIA e, obviamente, ele está abalado com a situação”, disse Wolff. “Foi uma grande demonstração de espírito esportivo ir ver o Kimi".
"Conheço o George há muito tempo. Ele está passando por um momento difícil, mas também foi responsável por trazer o jovem para esta equipe. Então, eu o vi, e para um piloto de corrida esse é um momento catastrófico".
“Talvez a corrida de hoje tenha sido um pouco um reflexo de sua temporada. Essa era uma corrida que ele deveria ter vencido. Tínhamos o ritmo no carro e o deixamos na mão na primeira reta".
“A entrega de energia não está como achávamos que deveria estar. Estou totalmente ao lado dele neste momento. Já passei por situações em que é muito difícil lidar com isso".
“O fato de ele não ter dado entrevistas à imprensa e ter ido embora da pista é absolutamente compreensível. Se ele tivesse ficado, isso teria me surpreendido. Isso é algo que respeito totalmente".
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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