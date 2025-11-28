George Russell ficou surpreso com a performance do carro na classificação para a corrida sprint em Losail, em que irá largar na primeira fila. Depois de ficar em 14º no único treino livre do GP do Catar de Fórmula 1 ficou surpreso com a performance do carro na classificação para a corrida sprint em Losail, em que irá largar na primeira fila.

Após a classificação, Russell revelou que não sabia que o carro da Mercedes iria entregar essa performance: "Não [sabia], para ser honesto, eu estava em P14 no treino. Sei que é bom, meu desempenho na classificação não tem sido ótimo recentemente, exceto em Singapura, faz um tempo que não tenho uma boa sessão, então fiquei bem feliz de conseguir algumas voltas boas e estive sempre mais ou menos ali durante toda a sessão, então foi legal".

"Honestamente, esse circuito é uma alegria para pilotar, é muito rápido, o nível de aderência é alto, então a sensação é muito boa".

Questionado sobre as expectativas para a corrida de sábado e se conseguirá ultrapassar para tentar vencer, George definiu um ponto decisivo para o resultado final: a primeira curva.

"Sim, acho que vai ser... Não quero desanimar, mas a Curva 1 provavelmente será o ponto decisivo, então falamos rapidamente sobre isso hoje de manhã na reunião dos pilotos, sobre o motivo de o DRS não ter sido estendido, e espero que, talvez depois do sprint, possam ajustá-lo se for necessário para a corrida, mas vai ser muito..." "Acho que será desafiador ultrapassar, mas obviamente estamos em uma boa posição de largada, então sim, vamos aproveitar", concluiu.

