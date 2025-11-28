Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Tudo o que você precisa saber sobre o julgamento da NASCAR, 23XI e Front Row
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Russell fica surpreso com ritmo do carro da Mercedes na classificação para sprint do Catar

Britânico irá largar em segundo na corrida de sábado em Losail

Redação Motorsport.com
Editado:
Depois de ficar em 14º no único treino livre do GP do Catar de Fórmula 1, George Russell ficou surpreso com a performance do carro na classificação para a corrida sprint em Losail, em que irá largar na primeira fila.
Após a classificação, Russell revelou que não sabia que o carro da Mercedes iria entregar essa performance: "Não [sabia], para ser honesto, eu estava em P14 no treino. Sei que é bom, meu desempenho na classificação não tem sido ótimo recentemente, exceto em Singapura, faz um tempo que não tenho uma boa sessão, então fiquei bem feliz de conseguir algumas voltas boas e estive sempre mais ou menos ali durante toda a sessão, então foi legal".
"Honestamente, esse circuito é uma alegria para pilotar, é muito rápido, o nível de aderência é alto, então a sensação é muito boa".
Questionado sobre as expectativas para a corrida de sábado e se conseguirá ultrapassar para tentar vencer, George definiu um ponto decisivo para o resultado final: a primeira curva.
"Sim, acho que vai ser... Não quero desanimar, mas a Curva 1 provavelmente será o ponto decisivo, então falamos rapidamente sobre isso hoje de manhã na reunião dos pilotos, sobre o motivo de o DRS não ter sido estendido, e espero que, talvez depois do sprint, possam ajustá-lo se for necessário para a corrida, mas vai ser muito..."
 
"Acho que será desafiador ultrapassar, mas obviamente estamos em uma boa posição de largada, então sim, vamos aproveitar", concluiu.

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Podia ter tirado mais do carro", diz Bortoleto após classificação sprint no Catar
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Bortoleto larga em 13º, Piastri na ponta: Veja grid de largada na sprint do GP do Catar da F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 AO VIVO: Piastri de volta e Verstappen atrás de Tsunoda! Acompanhe debate no Sexta-livre

