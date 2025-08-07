Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Russell foi "mais forte" que Hamilton em 2024, diz Wolff

Chefão da Mercedes rasgou elogios ao britânico, logo após ele afirmar que não discutirá nada sobre renovação de contrato durante a pausa de verão

Stuart Codling
Editado:
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Em meio à eterna espera de George Russell pela confirmação de sua renovação de contrato com a Mercedes na Fórmula 1, o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, fez uma declaração que está dando o que falar entre os fãs e o paddock: de que o britânico foi "mais forte" que seu ex-companheiro Lewis Hamilton na temporada 2024.

Wolff deixou Russell esperando o ano todo por um novo contrato. Agora, depois que Russell disse que "nada vai acontecer no verão" em termos de conversas sobre o acordo, após um desempenho tipicamente resoluto no GP da Hungria, parece que os papéis se inverteram.

Nesse contexto, foi interessante observar a frase de um vídeo de "relatório de meio de temporada" que Wolff gravou para os fãs da Mercedes. Tendo como pano de fundo uma montagem em vídeo, justaposta a uma trilha sonora de música ambiente no estilo Brian Eno, Wolff chegou o mais perto possível de dizer explicitamente que Russell foi o mais rápido de seus dois pilotos no ano passado.

Isso é digno de nota, pois é um tópico altamente emotivo para a comunidade de fãs e, portanto, um terreno perigoso, mesmo que as estatísticas confirmem isso. Embora Hamilton tenha vencido dois GPs contra um de Russell na última temporada, a vitória de Hamilton em Spa foi herdada quando seu companheiro foi desclassificado, após ter cruzado a linha primeiro na pista.

E, embora a diferença de pontos tenha sido pequena - Russell venceu Hamilton por 245 pontos a 223 -, o quadro de qualificação foi bem mais unilateral. Russell superou Hamilton por 5 a 1 nas sprint e por 19 a 5 nos GPs, uma margem surpreendente dada a preeminência do heptacampeão em voltas lançadas em sua carreira.

"Quando olho para George, vejo o desenvolvimento que ele teve desde que entrou para a F1, como um garoto rápido na Williams", disse Wolff, "e depois foi convocado para a Mercedes, claramente com o maior de todos os grandes, com Lewis Hamilton. E você já viu que no ano passado ele começou a ser muito forte no ritmo puro - em termos de resultados, o piloto mais forte. E agora, com  Lewis na Ferrari, ele assumiu o posto de piloto sênior, e isso aconteceu de forma totalmente natural, e ele cumpre o que promete".

"Ele cumpre o que promete, mesmo quando o carro não está no mesmo nível, ele supera o carro, você sempre pode contar com George. E, além de dirigir, obviamente ele também é ótimo com nossos parceiros e faz muitas atividades que nos ajudam a construir sua marca e a nossa marca. Portanto, não poderíamos desejar um piloto número um melhor".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

No ano passado, as dificuldades de Hamilton nos classificatórios naturalmente se tornaram tema de especulação no extremo mais absurdo do espectro, quando teorias de conspiração bizarras começaram a circular para explicar seu déficit de desempenho. Em junho, circulou um e-mail anônimo afirmando que Hamilton estava sendo sabotado.

Mais tarde, quando Hamilton se classificou meio segundo atrás de Russell no Catar, as críticas on-line contra a equipe se intensificaram e viraram uma tempestade. Wolff respondeu descrevendo essas pessoas como "idiotas".

Portanto, revisitar o assunto é interessante - e potencialmente significativo no contexto das negociações contratuais em andamento, nas quais Russell agora tem uma posição forte, devido ao seu desempenho nesta temporada. Esses elogios inequívocos e efusivos a Russell foram relativamente raros nesta temporada, enquanto Wolff flertava com Max Verstappen.

Da mesma forma, haverá aqueles - particularmente os assessores de mídia da Mercedes - que descartariam essa visão como confundindo correlação com causalidade. No entanto, o elogio de Wolff, sem dúvida, encantará George enquanto ele descansa em uma praia em algum lugar.

Stuart Codling Fórmula 1 Lewis Hamilton George Russell Mercedes
