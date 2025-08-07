F1: Russell foi "mais forte" que Hamilton em 2024, diz Wolff

Em meio à eterna espera de George Russell pela confirmação de sua renovação de contrato com a Mercedes na Fórmula 1, o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, fez uma declaração que está dando o que falar entre os fãs e o paddock: de que o britânico foi "mais forte" que seu ex-companheiro Lewis Hamilton na temporada 2024.

Wolff deixou Russell esperando o ano todo por um novo contrato. Agora, depois que Russell disse que "nada vai acontecer no verão" em termos de conversas sobre o acordo, após um desempenho tipicamente resoluto no GP da Hungria, parece que os papéis se inverteram.

Nesse contexto, foi interessante observar a frase de um vídeo de "relatório de meio de temporada" que Wolff gravou para os fãs da Mercedes. Tendo como pano de fundo uma montagem em vídeo, justaposta a uma trilha sonora de música ambiente no estilo Brian Eno, Wolff chegou o mais perto possível de dizer explicitamente que Russell foi o mais rápido de seus dois pilotos no ano passado.

Isso é digno de nota, pois é um tópico altamente emotivo para a comunidade de fãs e, portanto, um terreno perigoso, mesmo que as estatísticas confirmem isso. Embora Hamilton tenha vencido dois GPs contra um de Russell na última temporada, a vitória de Hamilton em Spa foi herdada quando seu companheiro foi desclassificado, após ter cruzado a linha primeiro na pista.

E, embora a diferença de pontos tenha sido pequena - Russell venceu Hamilton por 245 pontos a 223 -, o quadro de qualificação foi bem mais unilateral. Russell superou Hamilton por 5 a 1 nas sprint e por 19 a 5 nos GPs, uma margem surpreendente dada a preeminência do heptacampeão em voltas lançadas em sua carreira.

"Quando olho para George, vejo o desenvolvimento que ele teve desde que entrou para a F1, como um garoto rápido na Williams", disse Wolff, "e depois foi convocado para a Mercedes, claramente com o maior de todos os grandes, com Lewis Hamilton. E você já viu que no ano passado ele começou a ser muito forte no ritmo puro - em termos de resultados, o piloto mais forte. E agora, com Lewis na Ferrari, ele assumiu o posto de piloto sênior, e isso aconteceu de forma totalmente natural, e ele cumpre o que promete".

"Ele cumpre o que promete, mesmo quando o carro não está no mesmo nível, ele supera o carro, você sempre pode contar com George. E, além de dirigir, obviamente ele também é ótimo com nossos parceiros e faz muitas atividades que nos ajudam a construir sua marca e a nossa marca. Portanto, não poderíamos desejar um piloto número um melhor".

No ano passado, as dificuldades de Hamilton nos classificatórios naturalmente se tornaram tema de especulação no extremo mais absurdo do espectro, quando teorias de conspiração bizarras começaram a circular para explicar seu déficit de desempenho. Em junho, circulou um e-mail anônimo afirmando que Hamilton estava sendo sabotado.

Mais tarde, quando Hamilton se classificou meio segundo atrás de Russell no Catar, as críticas on-line contra a equipe se intensificaram e viraram uma tempestade. Wolff respondeu descrevendo essas pessoas como "idiotas".

Portanto, revisitar o assunto é interessante - e potencialmente significativo no contexto das negociações contratuais em andamento, nas quais Russell agora tem uma posição forte, devido ao seu desempenho nesta temporada. Esses elogios inequívocos e efusivos a Russell foram relativamente raros nesta temporada, enquanto Wolff flertava com Max Verstappen.

Da mesma forma, haverá aqueles - particularmente os assessores de mídia da Mercedes - que descartariam essa visão como confundindo correlação com causalidade. No entanto, o elogio de Wolff, sem dúvida, encantará George enquanto ele descansa em uma praia em algum lugar.

