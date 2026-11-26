A declaração de Marco Antonelli, pai do atual campeão mundial Kimi Antonelli, sobre o azar e a falta de consistência de George Russell na temporada 2026 da Fórmula 1 levantou um questionamento: o britânico foi realmente mais prejudicado pelas circustâncias do que o companheiro de equipe?

Um levantamento feito pelo Motorsport.com das 21 etapas disputadas até o GP de Las Vegas mostra que Russell teve resultados afetados por algum fator adverso em 12 corridas, contra nove de Antonelli.

A análise, porém, revela que a diferença não está apenas na quantidade de problemas enfrentados pelos dois pilotos, mas também na natureza dos episódios, enquanto o britânico sofreu mais com questões técnicas e operacionais da Mercedes, Kimi cometeu mais erros.

Temporada 2026 de Russell

CORRIDA O QUE ACONTECEU GP da Austrália Vitória GP da China 2º lugar GP do Japão Foi para os boxes uma volta antes do safety car entrar na pista + problema de gerenciamento de energia; 4º lugar GP de Miami 4º lugar GP do Canadá Abandonou a corrida por problema na unidade de potência quando liderava a prova GP de Mônaco Penalidade por excesso de velocidade no pitlane + drivethrough porque os mecânicos tocaram no carro antes do tempo obrigatório; 12º lugar GP de Barcelona Problema com a ferramenta de ajuste da asa dianteira; 2º lugar GP da Áustria Vitória GP da Inglaterra 2º lugar GP da Bélgica Problema de implantação de energia + toque com Hamilton; abandonou GP da Hungria Sistema antistall acionado na largada; 7º lugar GP da Holanda 3º lugar GP da Itália 2º lugar GP da Espanha 5º lugar GP do Azerbaijão Vitória GP do Bahrein Abandono por problema na unidade de potência GP de Singapura Troca de motor, largou de 19º; 9º lugar GP dos Estados Unidos Punição de 5 segundos por incidente com Piastri; 8º lugar GP da Cidade do México Problema de implantação de energia + punição de 10 segundos por incidente com Hadjar; 6º lugar GP de São Paulo Punição por troca do ICE + Rodou sozinho nos boxes; 4º lugar GP de Las Vegas Bateu sozinho na barreira de pneu; 9º lugar

9 de 21 etapas: sem problemas determinantes ou erros relevantes

sem problemas determinantes ou erros relevantes 8 de 21 etapas: prejudicadas por problemas técnicos, operacionais ou fatores externos

prejudicadas por problemas técnicos, operacionais ou fatores externos 4 de 21 etapas: responsabilidade direta de Russell

Ou seja, Russell teve 57,14% da sua temporada prejudicada por algum fator (12 etapas).

Comparação com Antonelli

CATEGORIA RUSSELL ANTONELLI Sem prejuízo determinante 9 12 Problemas técnicos/operacionais (Mercedes) 7 3 Erros próprios 4 5 Fatores externos (Acidente que não tem culpa) 1 1

Russell teve 42,9% da temporada sem prejuízo determinante;

Antonelli teve 57,1% da temporada sem prejuízo determinante;

Russell teve 33,3% da temporada comprometida por problemas técnicos/operacionais;

Antonelli teve 14,3% da temporada comprometida por problemas técnicos/operacionais;

Russell teve 19% da temporada comprometida por erros próprios;

Antonelli teve 23,8% da temporada comprometida por erros próprios

Conclusão

A comparação entre os companheiros de equipe mostra que a temporada de Antonelli foi mais regular, mas também evidencia que Russell enfrentou circustâncias mais difíceis ao longo do campeonato.

Os dois pilotos tiveram momentos em que erros próprios comprometeram seus resultados, mas o britânico acumulou mais problemas relacionados à confiabilidade e à operação da Mercedes.

Assim, a consistência de Kimi foi um diferencial importante na disputa pelo título, mas temporada de Russell não poder ser resumida a questão de capacidade. Os números mostram que, além das próprias falhas, o piloto também precisou lidar com um volume maior de problemas que estavam fora de seu controle.

No fim, a diferença entre os dois passa tanto pela execução dentro da pista quando pelas condições que cada um enfrentou ao longo das 21 etapas.

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