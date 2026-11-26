F1: Russell foi mais prejudicado que Antonelli em 2026? Veja análise
Análise das 21 etapas compara os problemas técnicos e erros próprios dos dois pilotos
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
A declaração de Marco Antonelli, pai do atual campeão mundial Kimi Antonelli, sobre o azar e a falta de consistência de George Russell na temporada 2026 da Fórmula 1 levantou um questionamento: o britânico foi realmente mais prejudicado pelas circustâncias do que o companheiro de equipe?
Um levantamento feito pelo Motorsport.com das 21 etapas disputadas até o GP de Las Vegas mostra que Russell teve resultados afetados por algum fator adverso em 12 corridas, contra nove de Antonelli.
A análise, porém, revela que a diferença não está apenas na quantidade de problemas enfrentados pelos dois pilotos, mas também na natureza dos episódios, enquanto o britânico sofreu mais com questões técnicas e operacionais da Mercedes, Kimi cometeu mais erros.
Temporada 2026 de Russell
|CORRIDA
|O QUE ACONTECEU
|GP da Austrália
|Vitória
|GP da China
|2º lugar
|GP do Japão
|Foi para os boxes uma volta antes do safety car entrar na pista + problema de gerenciamento de energia; 4º lugar
|GP de Miami
|4º lugar
|GP do Canadá
|Abandonou a corrida por problema na unidade de potência quando liderava a prova
|GP de Mônaco
|Penalidade por excesso de velocidade no pitlane + drivethrough porque os mecânicos tocaram no carro antes do tempo obrigatório; 12º lugar
|GP de Barcelona
|Problema com a ferramenta de ajuste da asa dianteira; 2º lugar
|GP da Áustria
|Vitória
|GP da Inglaterra
|2º lugar
|GP da Bélgica
|Problema de implantação de energia + toque com Hamilton; abandonou
|GP da Hungria
|Sistema antistall acionado na largada; 7º lugar
|GP da Holanda
|3º lugar
|GP da Itália
|2º lugar
|GP da Espanha
|5º lugar
|GP do Azerbaijão
|Vitória
|GP do Bahrein
|Abandono por problema na unidade de potência
|GP de Singapura
|Troca de motor, largou de 19º; 9º lugar
|GP dos Estados Unidos
|Punição de 5 segundos por incidente com Piastri; 8º lugar
|GP da Cidade do México
|Problema de implantação de energia + punição de 10 segundos por incidente com Hadjar; 6º lugar
|GP de São Paulo
|Punição por troca do ICE + Rodou sozinho nos boxes; 4º lugar
|GP de Las Vegas
|Bateu sozinho na barreira de pneu; 9º lugar
- 9 de 21 etapas: sem problemas determinantes ou erros relevantes
- 8 de 21 etapas: prejudicadas por problemas técnicos, operacionais ou fatores externos
- 4 de 21 etapas: responsabilidade direta de Russell
Ou seja, Russell teve 57,14% da sua temporada prejudicada por algum fator (12 etapas).
Comparação com Antonelli
|CATEGORIA
|RUSSELL
|ANTONELLI
|Sem prejuízo determinante
|9
|12
|Problemas técnicos/operacionais (Mercedes)
|7
|3
|Erros próprios
|4
|5
|Fatores externos (Acidente que não tem culpa)
|1
|1
- Russell teve 42,9% da temporada sem prejuízo determinante;
- Antonelli teve 57,1% da temporada sem prejuízo determinante;
- Russell teve 33,3% da temporada comprometida por problemas técnicos/operacionais;
- Antonelli teve 14,3% da temporada comprometida por problemas técnicos/operacionais;
- Russell teve 19% da temporada comprometida por erros próprios;
- Antonelli teve 23,8% da temporada comprometida por erros próprios
Conclusão
A comparação entre os companheiros de equipe mostra que a temporada de Antonelli foi mais regular, mas também evidencia que Russell enfrentou circustâncias mais difíceis ao longo do campeonato.
Os dois pilotos tiveram momentos em que erros próprios comprometeram seus resultados, mas o britânico acumulou mais problemas relacionados à confiabilidade e à operação da Mercedes.
Assim, a consistência de Kimi foi um diferencial importante na disputa pelo título, mas temporada de Russell não poder ser resumida a questão de capacidade. Os números mostram que, além das próprias falhas, o piloto também precisou lidar com um volume maior de problemas que estavam fora de seu controle.
No fim, a diferença entre os dois passa tanto pela execução dentro da pista quando pelas condições que cada um enfrentou ao longo das 21 etapas.
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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