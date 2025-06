F1: Russell insinua que Mercedes negocia com Verstappen

George Russell deu a entender que há conversas em andamento entre a Mercedes e Max Verstappen antes do GP da Áustria de Fórmula 1. Isso ocorre porque o britânico ainda não assinou contrato com a equipe para a temporada de 2026 em diante.

Quando questionado pela Sky Sports sobre o andamento das negociações de seu contrato, Russell admitiu que "não há grandes atualizações".

"Sim, um pouco. Nenhuma grande atualização ainda", confirmou. Com os contratos de Russell e de seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, terminando no final da temporada, o futuro da equipe de Brackley ainda não está confirmado. Mas Russell não está "pressionando muito" enquanto permanece focado em seu próprio desempenho.

"Sinto que, com o desempenho que estou apresentando no momento, ainda em linha com o desempenho que tenho demonstrado ao longo de todos esses anosm, não tenho motivos para me preocupar.”

"Mas, obviamente, ajudaria se houvesse caneta no papel. Mas vamos ver."

O piloto britânico certamente entregou resultados positivos até agora nesta temporada, conquistando sua primeira vitória de 2025 no GP do Canadá, após uma série de atuações sólidas, especialmente no início da temporada. Essas atuações consistentes, incluindo cinco pódios, resultaram em sua quarta colocação na classificação, 19 pontos atrás de Verstappen, da Red Bull.

A Mercedes está atualmente em segundo lugar no campeonato de construtores, mas a briga pelo segundo lugar continua acirrada.

"Da minha parte, acho que não tenho nada com que me preocupar. Acho que, como equipe, depende de onde você coloca suas aspirações”, continuou ele.

Curiosamente, Russell fez questão de abordar as especulações em torno de Verstappen, aparentemente confirmando que as conversas entre o holandês e a Mercedes estavam em andamento.

“Como Mercedes, eles querem voltar ao topo, e para voltar ao topo é preciso garantir que se tenha os melhores pilotos, os melhores engenheiros, a melhor equipe de boxes, e é isso que a Mercedes busca. Então, é normal que conversas com gente como Verstappen continuem."

Há tensão entre Russell e Verstappen, com os dois se enfrentando em mais de uma ocasião. Mas o piloto da Mercedes não está dando muita atenção a essa suposta rivalidade.

"Isso nem é algo em que eu penso", disse ele ao Motorsport.com e outros veículos de comunicação nesta quinta-feira. "Acho que quando você está correndo contra os melhores e contra os mais agressivos, você precisa se manter firme e garantir que dar ao máximo. Então, essa é a minha abordagem quando corro contra alguém do calibre dele, mas, no fim das contas, estou cuidando da minha vida.”

"Estou lutando por mim mesmo, pela minha equipe, e se Max e eu nos encontramos algumas vezes nos últimos seis meses, é assim que as coisas aconteceram."

Embora o chefe da equipe, Toto Wolff, tenha tranquilizado Russell sobre sua vaga na equipe, o piloto abriu a porta para a possibilidade de a vaga de seu companheiro de equipe também estar em disputa.

"Toto deixou claro para mim que acha que meu desempenho este ano é tão bom quanto o de qualquer outro", disse ele. "Acho que só há um piloto com quem se pode debater em termos de desempenho — estas são as palavras dele, não as minhas —, então é por isso que não tenho preocupações com o futuro.”

"Mas há duas vagas em cada equipe e acho que ele precisa pensar em quem serão esses dois pilotos para essas duas vagas, e acho que é por isso que o atraso está acontecendo."

