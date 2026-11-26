George Russell voltou a comentar o episódio envolvendo Max Verstappen durante o fim de semana do GP de Las Vegas de Fórmula 1. Nesta quinta-feira, durante a coletiva de imprensa da FIA que antecede o GP do Catar, o britânico minimizou as declarações feitas pelo tetracampeão mundial após a corrida, mas manteve seu posicionamento sobre o incidente entre os dois no terceiro treino livre.

“Não tenho muito a dizer, para ser honesto. Achei bastante divertidos alguns dos comentários. Mantenho o que disse após o treino livre. Mas foi ele quem saiu e venceu a prova, e eu não, então imagino que ele tenha achado isso divertido”, declarou Russell.

“Alguns dos comentários de Verstappen após Las Vegas me fizeram rir, mas ele venceu e fez uma ótima corrida, enquanto eu bati no muro enquanto disputava posição com meu companheiro de equipe; queria atacar para conseguir um bom resultado. E, até aquele momento, a disputa com Max também havia sido boa e justa.”

A mais recente divergência entre os dois pilotos teve origem durante o terceiro treino livre em Las Vegas, quando Verstappen ultrapassou Russell em uma volta de preparação, freou antecipadamente e mudou de direção na aproximação da curva 14. Houve um toque entre os carros, e o episódio resultou em uma advertência dos comissários da FIA ao piloto da Red Bull.

Após a classificação, Russell afirmou que o holandês repetia esse tipo de comportamento frequentemente com outros pilotos e que alguém precisava enfrentá-lo. Por sua vez, após vencer a corrida, Verstappen declarou que o britânico estava “muito abaixo do meu nível” e classificou como “carma” o incidente de Russell enquanto disputava posição com Kimi Antonelli.

O reencontro entre os dois acontece justamente no Catar, palco de outra divergência entre os pilotos. Em 2024, Verstappen perdeu a pole position após receber uma punição de uma posição no grid por atrapalhar Russell durante a classificação. A decisão dos comissários deu origem a uma troca de declarações que se estendeu até a etapa seguinte, em Abu Dhabi.

Verstappen chega a Losail com quatro vitórias nos últimos seis GPs da F1, enquanto Russell não termina entre os três primeiros desde sua vitória no Azerbaijão, há seis etapas.

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