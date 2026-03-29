F1: Russell lamenta "má sorte" que o tirou da liderança do campeonato

George Russell ficou frustrado com a falta de sorte que vem enfrentando recentemente, após perder a liderança do campeonato de Fórmula 1 no GP do Japão.

O piloto da Mercedes teve um início perfeito em 2026, vencendo a abertura da temporada em Melbourne e a sprint em Xangai, mas seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, abriu uma vantagem de nove pontos após as vitórias nos GPs da China e do Japão.

Não é porque Antonelli seja muito mais rápido que Russell, já que venceu a corrida de Xangai largando da pole position, em parte devido a um problema no câmbio do britânico no Q3.

Antonelli conquistou a pole novamente em Suzuka, em mais uma dobradinha da Mercedes, mas isso aconteceu depois que uma mudança de acerto no carro de Russell, que fez um ajuste "grande" na asa dianteira no meio da sessão, acabou dando errado.

Os problemas continuaram no domingo: Antonelli caiu para sexto na largada, mas herdou a liderança ao fazer seu único pit stop durante a entrada do safety car na volta 23, após o acidente de Oliver Bearman.

Russell havia trocado seus pneus apenas uma volta antes e, até a intervenção, parecia pronto para disputar a vitória com Oscar Piastri, terminando em quarto e conquistando seu primeiro resultado fora do pódio em 2026.

“Nas corridas, às vezes as coisas acontecem a seu favor, às vezes contra você”, disse Russell. “Parece que, neste momento, nos últimos dois fins de semana, todos os problemas que estamos tendo estão do meu lado e sou eu quem está sofrendo com isso.”

Questionado sobre o motivo, ele respondeu: “Aconteceu como as coisas foram. Não posso dar uma resposta mais detalhada. É como se, às vezes, as pessoas tivessem problemas nos treinos livres, mas nós não tivemos um único problema nos treinos livres durante toda a temporada. Eu tive problemas na classificação.”

“O Lando não teve nenhum problema na classificação, mas teve todos os problemas nos treinos livres. Então, é uma questão de sorte com esses carros novos. É a terceira corrida de 22, não estou nem um pouco preocupado com o que está acontecendo aqui e sei que tenho o que é preciso para me recuperar.”

Portanto, Russell não está preocupado com Antonelli assumindo a liderança do campeonato antes da quarta etapa em Miami, de 1 a 3 de maio; as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita estavam programadas para abril, mas foram canceladas devido ao conflito em curso no Oriente Médio.

Questionado se o ímpeto da disputa pelo título mudou, Russell disse: “Não, de jeito nenhum.” Já se passaram três corridas em 22, e uma volta a menos hoje, a vitória teria sido minha e estou muito confiante disso.

“Na China, sem o problema na classificação, eu estava três décimos à frente na classificação sprint, então talvez eu pudesse ter conquistado a pole position e vencido aquela corrida.

“Então, é assim que as coisas acontecem, é assim que são as corridas. Agora temos uma pausa de quatro semanas, então não há embalo para aproveitar. É hora de recomeçar e seguir em frente para a próxima corrida.”

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