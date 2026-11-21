F1: Russell lidera antes do quali de Las Vegas; Bortoleto é 16º e Câmara 18º
Treino foi o primeiro a ser realizado em pista seca
George Russell, Mercedes
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Os carros da Fórmula 1 voltaram à pista das ruas de Las Vegas, na noite desta sexta-feira, na cidade de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos.
George Russell foi o mais rápido da sessão, a primeira realizada em pista seca, com 1min34s041. Mais de seis décimos de vantagem sobre Andrea Kimi Antonelli. Lando Norris, Charles Leclerc e Franco Colapinto completaram o top 5.
Gabriel Bortoleto fechou o treino na 16ª posição. Rafa Câmara foi o 18º.
O Treino
Com a pista seca, cenário oposto ao de ontem, todos os pilotos entraram na pista assim que a sessão começou. Como esperado, um pequeno 'rodízio' na primeira posição aconteceu nos primeiros minutos.
Com 10 minutos, Verstappen aparecia na frente com 1min36s812, seguido por Norris. Minutos depois, ele baixou para 1min36s147, com Hadjar na P2.
Ainda com os mesmos pneus, o holandês seguia melhorando suas marcas, com 1min35s675, mais de oito décimos sobre seu companheiro de equipe.
Na metade da sessão, Verstappen seguia na ponta, seguido por Hadjar, Sainz, Norris e Gasly no top 5. Bortoleto era o 15º e Câmara o 18º, à frente de Bearman.
Russell apareceu na frente com 26 minutos para o final, cravando 1min35s124.
Na sequência, Leclerc, com médios, chegou ao segundo lugar, a pouco mais de três décimos de Russell.
A dupla da Mercedes seguia forte, com Russell marcando 1min34s805 e Antonelli na P2, a 0s602 do seu companheiro.
Norris, com pneus médios, se colocou entre as Mercedes, na segunda posição, a 0s313 de Russell.
Ainda deu tempo para Russell cravar 1min34s041, mais de seis décimos sobre Antonelli, além de se envolver em uma 'disputa' frenética com Verstappen, o que pode render alguma punição a ele ou ao holandês.
O treino de classificação acontece na madrugada deste sábado, à 1h, horário de Brasília.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|63
|30
|
1'34.041
|S
|237.381
|2
|12
|29
|
+0.911
1'34.952
|0.911
|S
|235.104
|3
|1
|28
|
+0.974
1'35.015
|0.063
|S
|234.948
|4
|16
|31
|
+1.150
1'35.191
|0.176
|S
|234.513
|5
|43
|29
|
+1.157
1'35.198
|0.007
|S
|234.496
|6
|3
|24
|
+1.309
1'35.350
|0.152
|S
|234.122
|7
|30
|31
|
+1.361
1'35.402
|0.052
|S
|233.995
|8
|44
|30
|
+1.393
1'35.434
|0.032
|S
|233.916
|9
|10
|30
|
+1.402
1'35.443
|0.009
|S
|233.894
|10
|41
|32
|
+1.409
1'35.450
|0.007
|S
|233.877
|11
|6
|29
|
+1.452
1'35.493
|0.043
|S
|233.772
|12
|81
|29
|
+1.763
1'35.804
|0.311
|S
|233.013
|13
|55
|29
|
+1.945
1'35.986
|0.182
|S
|232.571
|14
|27
|22
|
+2.350
1'36.391
|0.405
|S
|231.594
|15
|23
|29
|
+2.405
1'36.446
|0.055
|S
|231.462
|16
|5
|29
|
+2.706
1'36.747
|0.301
|S
|230.742
|17
|87
|30
|
+2.897
1'36.938
|0.191
|S
|230.287
|18
|51
|30
|
+2.971
1'37.012
|0.074
|S
|230.111
|19
|11
|28
|
+3.091
1'37.132
|0.120
|S
|229.827
|20
|14
|29
|
+3.208
1'37.249
|0.117
|S
|229.550
|21
|18
|28
|
+3.640
1'37.681
|0.432
|S
|228.535
|22
|77
|27
|
+3.655
1'37.696
|0.015
|S
|228.500
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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