A Fórmula 1 abriu nesta madrugada de quinta para sexta-feira as atividades do GP da China, segunda etapa da temporada 2026. E em um fim de semana com corrida sprint, o treino livre único que deu o pontapé inicial das atividades foi bastante movimentado e repleto de pequenos incidentes, terminando com George Russell na ponta, em uma dobradinha da Mercedes. Já Gabriel Bortoleto ficou em 12º.

Para 2026, a F1 introduziu uma mudança no regulamento referente aos treinos livres únicos em fins de semana com corridas sprint. Caso uma bandeira vermelha seja acionada, por qualquer motivo, o relógio será parado para não prejudicar as equipes e seus programas de testes para toda a etapa. Essa novidade se refere especificamente os TLs únicos.

Com apenas uma hora para prepararem o carro para todo o fim de semana, o TL começou bem movimentado, com duas rápidas bandeiras amarelas antes da marca de 10 minutos. Colapinto e Hamilton rodaram, sem causar maiores prejuízos. Pelo rádio, o heptacampeão afirmou que teve um problema com seus freios.

O SC Virtual precisou ser acionado aos 10min de sessão para limpeza de detritos da pista, ao mesmo tempo que a transmissão mostrava um replay de Bortoleto travando bruscamente os pneus em uma frenagem, mas evitando sair do traçado. A bandeira verde foi retomada em menos de 2min.

A bandeira amarela voltou logo na sequência, com 46min ainda no relógio, após Lindblad ficar com o carro parado na área de escape de uma curva no terceiro setor. O replay mostrou uma fumaça branca saindo de dentro do cockpit do piloto, indicando que poderia ser um problema hidráulico. A amarela virou um novo SC Virtual, para a remoção do RB do inglês.

Neste momento, Russell liderava com 01min34s169, 0s625 à frente de Antonelli, com Bearman em terceiro, a 0s781, com Leclerc a 1s374 e Hadjar fechando o top 5 a 1s782. Já Verstappen era o sétimo, à frente de Piastri e Hamilton, com Norris em 13º e Bortoleto em 14º, a 3s574. As neutralizações impediam os pilotos de conseguirem fazer uma boa sequência de voltas rápidas.

Um dos destaques do TL foi a utilização da "asa Macarena" pela Ferrari. O dispositivo já havia chamado a atenção do paddock e do público na pré-temporada por conseguir girar em 180º no momento do acionamento da asa traseira na reta.

Quando o TL chegava à sua metade, Russell seguia na frente com 01min34s169, tendo agora as Ferraris na sua cola. Leclerc era o segundo a 0s240, com Hamilton em terceiro a 0s448. O heptacampeão era o único do top 10 de pneu macio contra os médios dos demais. Antonelli e Bearman fechavam o top 5, com Piastri e Norris na sequência, Verstappen em 12º e Bortoleto em 17º, ainda sem melhorar sua marca.

A menos de 15 minutos do fim, uma cena curiosa: Colapinto estava entrando no pitlane e seu carro desligou, deixando o argentino parado bem no meio da faixa de rolamento. Enquanto os mecânicos corriam com o equipamento para resgatá-lo, seu Alpine religou, permitindo que ele chegasse aos boxes sozinho.

No final, George Russell terminou na ponta com 01min32s741, 0s120 à frente de Andrea Kimi Antonelli, em uma dobradinha da Mercedes. Completaram o top 10: Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oliver Bearman, Max Versrtappen, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. Já Gabriel Bortoleto terminou em 12º

A F1 volta à pista de Xangai ainda nesta madrugada. A partir das 04h30 da manhã, horário de Brasília, acontece a classificação sprint, que define o grid de largada da corrida de curta duração do GP da China, com transmissão do SporTV, Globoplay e F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, debatendo o primeiro dia de atividades na China. Não perca!

Confira o resultado final do treino livre do GP da China de F1:

