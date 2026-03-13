F1: Russell lidera dobradinha da Mercedes no TL único para o GP da China; Bortoleto é 12º
Sessão foi marcada por inúmeros acionamentos de bandeira amarela e SC Virtual por conta de erros dos pilotos e problemas nos carros de Colapinto e Lindblad
A Fórmula 1 abriu nesta madrugada de quinta para sexta-feira as atividades do GP da China, segunda etapa da temporada 2026. E em um fim de semana com corrida sprint, o treino livre único que deu o pontapé inicial das atividades foi bastante movimentado e repleto de pequenos incidentes, terminando com George Russell na ponta, em uma dobradinha da Mercedes. Já Gabriel Bortoleto ficou em 12º.
Para 2026, a F1 introduziu uma mudança no regulamento referente aos treinos livres únicos em fins de semana com corridas sprint. Caso uma bandeira vermelha seja acionada, por qualquer motivo, o relógio será parado para não prejudicar as equipes e seus programas de testes para toda a etapa. Essa novidade se refere especificamente os TLs únicos.
Com apenas uma hora para prepararem o carro para todo o fim de semana, o TL começou bem movimentado, com duas rápidas bandeiras amarelas antes da marca de 10 minutos. Colapinto e Hamilton rodaram, sem causar maiores prejuízos. Pelo rádio, o heptacampeão afirmou que teve um problema com seus freios.
O SC Virtual precisou ser acionado aos 10min de sessão para limpeza de detritos da pista, ao mesmo tempo que a transmissão mostrava um replay de Bortoleto travando bruscamente os pneus em uma frenagem, mas evitando sair do traçado. A bandeira verde foi retomada em menos de 2min.
A bandeira amarela voltou logo na sequência, com 46min ainda no relógio, após Lindblad ficar com o carro parado na área de escape de uma curva no terceiro setor. O replay mostrou uma fumaça branca saindo de dentro do cockpit do piloto, indicando que poderia ser um problema hidráulico. A amarela virou um novo SC Virtual, para a remoção do RB do inglês.
Neste momento, Russell liderava com 01min34s169, 0s625 à frente de Antonelli, com Bearman em terceiro, a 0s781, com Leclerc a 1s374 e Hadjar fechando o top 5 a 1s782. Já Verstappen era o sétimo, à frente de Piastri e Hamilton, com Norris em 13º e Bortoleto em 14º, a 3s574. As neutralizações impediam os pilotos de conseguirem fazer uma boa sequência de voltas rápidas.
Um dos destaques do TL foi a utilização da "asa Macarena" pela Ferrari. O dispositivo já havia chamado a atenção do paddock e do público na pré-temporada por conseguir girar em 180º no momento do acionamento da asa traseira na reta.
Quando o TL chegava à sua metade, Russell seguia na frente com 01min34s169, tendo agora as Ferraris na sua cola. Leclerc era o segundo a 0s240, com Hamilton em terceiro a 0s448. O heptacampeão era o único do top 10 de pneu macio contra os médios dos demais. Antonelli e Bearman fechavam o top 5, com Piastri e Norris na sequência, Verstappen em 12º e Bortoleto em 17º, ainda sem melhorar sua marca.
A menos de 15 minutos do fim, uma cena curiosa: Colapinto estava entrando no pitlane e seu carro desligou, deixando o argentino parado bem no meio da faixa de rolamento. Enquanto os mecânicos corriam com o equipamento para resgatá-lo, seu Alpine religou, permitindo que ele chegasse aos boxes sozinho.
No final, George Russell terminou na ponta com 01min32s741, 0s120 à frente de Andrea Kimi Antonelli, em uma dobradinha da Mercedes. Completaram o top 10: Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oliver Bearman, Max Versrtappen, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. Já Gabriel Bortoleto terminou em 12º
A F1 volta à pista de Xangai ainda nesta madrugada. A partir das 04h30 da manhã, horário de Brasília, acontece a classificação sprint, que define o grid de largada da corrida de curta duração do GP da China, com transmissão do SporTV, Globoplay e F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, debatendo o primeiro dia de atividades na China. Não perca!
Confira o resultado final do treino livre do GP da China de F1:
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|
1'32.741
|S
|211.595
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|29
|
+0.120
1'32.861
|0.120
|S
|211.322
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+0.555
1'33.296
|0.435
|S
|210.336
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+0.731
1'33.472
|0.176
|S
|209.940
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.858
1'33.599
|0.127
|S
|209.656
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+1.388
1'34.129
|0.530
|S
|208.475
|7
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|28
|
+1.685
1'34.426
|0.297
|S
|207.819
|8
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.800
1'34.541
|0.115
|S
|207.567
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|27
|
+1.898
1'34.639
|0.098
|S
|207.352
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|28
|
+1.935
1'34.676
|0.037
|S
|207.271
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|29
|
+2.032
1'34.773
|0.097
|S
|207.058
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|26
|
+2.087
1'34.828
|0.055
|S
|206.938
|13
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+2.115
1'34.856
|0.028
|S
|206.877
|14
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|25
|
+2.136
1'34.877
|0.021
|S
|206.832
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|26
|
+2.206
1'34.947
|0.070
|S
|206.679
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|30
|
+2.739
1'35.480
|0.533
|S
|205.525
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|18
|
+2.938
1'35.679
|0.199
|S
|205.098
|18
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|18
|
+3.115
1'35.856
|0.177
|M
|204.719
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|25
|
+3.316
1'36.057
|0.201
|S
|204.291
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+4.483
1'37.224
|1.167
|M
|201.839
|21
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+5.155
1'37.896
|0.672
|M
|200.453
|22
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|13
|
+6.459
1'39.200
|1.304
|M
|197.818
