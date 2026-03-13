Pular para o conteúdo principal

Relato do treino livre
Fórmula 1 GP da China

F1: Russell lidera dobradinha da Mercedes no TL único para o GP da China; Bortoleto é 12º

Sessão foi marcada por inúmeros acionamentos de bandeira amarela e SC Virtual por conta de erros dos pilotos e problemas nos carros de Colapinto e Lindblad

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
George Russell, Mercedes

A Fórmula 1 abriu nesta madrugada de quinta para sexta-feira as atividades do GP da China, segunda etapa da temporada 2026. E em um fim de semana com corrida sprint, o treino livre único que deu o pontapé inicial das atividades foi bastante movimentado e repleto de pequenos incidentes, terminando com George Russell na ponta, em uma dobradinha da Mercedes. Já Gabriel Bortoleto ficou em 12º.

Leia também:
 

Para 2026, a F1 introduziu uma mudança no regulamento referente aos treinos livres únicos em fins de semana com corridas sprint. Caso uma bandeira vermelha seja acionada, por qualquer motivo, o relógio será parado para não prejudicar as equipes e seus programas de testes para toda a etapa. Essa novidade se refere especificamente os TLs únicos.

Com apenas uma hora para prepararem o carro para todo o fim de semana, o TL começou bem movimentado, com duas rápidas bandeiras amarelas antes da marca de 10 minutos. Colapinto e Hamilton rodaram, sem causar maiores prejuízos. Pelo rádio, o heptacampeão afirmou que teve um problema com seus freios.

 

O SC Virtual precisou ser acionado aos 10min de sessão para limpeza de detritos da pista, ao mesmo tempo que a transmissão mostrava um replay de Bortoleto travando bruscamente os pneus em uma frenagem, mas evitando sair do traçado. A bandeira verde foi retomada em menos de 2min.

A bandeira amarela voltou logo na sequência, com 46min ainda no relógio, após Lindblad ficar com o carro parado na área de escape de uma curva no terceiro setor. O replay mostrou uma fumaça branca saindo de dentro do cockpit do piloto, indicando que poderia ser um problema hidráulico. A amarela virou um novo SC Virtual, para a remoção do RB do inglês.

 

Neste momento, Russell liderava com 01min34s169, 0s625 à frente de Antonelli, com Bearman em terceiro, a 0s781, com Leclerc a 1s374 e Hadjar fechando o top 5 a 1s782. Já Verstappen era o sétimo, à frente de Piastri e Hamilton, com Norris em 13º e Bortoleto em 14º, a 3s574. As neutralizações impediam os pilotos de conseguirem fazer uma boa sequência de voltas rápidas.

Um dos destaques do TL foi a utilização da "asa Macarena" pela Ferrari. O dispositivo já havia chamado a atenção do paddock e do público na pré-temporada por conseguir girar em 180º no momento do acionamento da asa traseira na reta.

 

Quando o TL chegava à sua metade, Russell seguia na frente com 01min34s169, tendo agora as Ferraris na sua cola. Leclerc era o segundo a 0s240, com Hamilton em terceiro a 0s448. O heptacampeão era o único do top 10 de pneu macio contra os médios dos demais. Antonelli e Bearman fechavam o top 5, com Piastri e Norris na sequência, Verstappen em 12º e Bortoleto em 17º, ainda sem melhorar sua marca.

 

A menos de 15 minutos do fim, uma cena curiosa: Colapinto estava entrando no pitlane e seu carro desligou, deixando o argentino parado bem no meio da faixa de rolamento. Enquanto os mecânicos corriam com o equipamento para resgatá-lo, seu Alpine religou, permitindo que ele chegasse aos boxes sozinho.

 

No final, George Russell terminou na ponta com 01min32s741, 0s120 à frente de Andrea Kimi Antonelli, em uma dobradinha da Mercedes. Completaram o top 10: Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oliver Bearman, Max Versrtappen, Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. Já Gabriel Bortoleto terminou em 12º

A F1 volta à pista de Xangai ainda nesta madrugada. A partir das 04h30 da manhã, horário de Brasília, acontece a classificação sprint, que define o grid de largada da corrida de curta duração do GP da China, com transmissão do SporTV, Globoplay F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTubedebatendo o primeiro dia de atividades na China. Não perca!

Confira o resultado final do treino livre do GP da China de F1:

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.741

   S 211.595
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.120

1'32.861

 0.120 S 211.322
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 29

+0.555

1'33.296

 0.435 S 210.336
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.731

1'33.472

 0.176 S 209.940
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.858

1'33.599

 0.127 S 209.656
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+1.388

1'34.129

 0.530 S 208.475
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+1.685

1'34.426

 0.297 S 207.819
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

+1.800

1'34.541

 0.115 S 207.567
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.898

1'34.639

 0.098 S 207.352
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+1.935

1'34.676

 0.037 S 207.271
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 29

+2.032

1'34.773

 0.097 S 207.058
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 26

+2.087

1'34.828

 0.055 S 206.938
13 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 26

+2.115

1'34.856

 0.028 S 206.877
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 25

+2.136

1'34.877

 0.021 S 206.832
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 26

+2.206

1'34.947

 0.070 S 206.679
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.739

1'35.480

 0.533 S 205.525
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 18

+2.938

1'35.679

 0.199 S 205.098
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 18

+3.115

1'35.856

 0.177 M 204.719
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 25

+3.316

1'36.057

 0.201 S 204.291
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+4.483

1'37.224

 1.167 M 201.839
21 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 6

+5.155

1'37.896

 0.672 M 200.453
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 13

+6.459

1'39.200

 1.304 M 197.818
Ver resultados completos

