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F1: Russell lidera dobradinha da Mercedes no TL1 do Japão; Bortoleto faz 11° melhor tempo

Antonelli e Norris completaram o top 3 da primeira sessão de pista em Suzuka

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

George Russel liderou a dobradinha da Mercedes no primeiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1, cravando volta de 1min31s666, seguido do companheiro de equipe Kimi Antonelli, com 1min31s692. Lando Norris, da McLaren, marcou 1min31s798 e completou o top 3 da sessão de abertura em Suzuka, enquanto Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, foi o 11° mais rápido do TL1, com 1min32s759.

Leia também:

O segundo treino livre do Japão acontece às 3h da manhã de sexta-feira (27).

Como foi o TL1?

Uma novidade para o TL1 do Japão foi a presença do terceiro piloto Jak Crawford no lugar de Fernando Alonso no AMR26 da Aston Martin. Outro destaque foi a ausência de Norris nos primeiros minutos pelo problema na bateria que o tirou do GP da China, precisando trocar mais uma vez o componente.

A dupla da Ferrari foi a primeira a marcar voltas rápidas, com Charles Leclerc superando Lewis Hamilton com tempo de 1min37s246, 10 milésimos de vantagem para o britânico.

Depois de cinco minutos, Oscar Piastri, da McLaren, tomou a ponta (1min34s053), seguido da dupla da Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar. No entanto, Russell, de pneus duros, cravou 1min33s312, subindo para o topo da tabela de tempos.

Com 10 minutos de sessão, Piastri voltou ao topo, mas Russell fez mais uma volta mais rápida ao cravar 1min32s429. Pouco depois, Leclerc tomou a liderança com 1min32s260.

Faltando 37 minutos para o fim da sessão, Norris foi para a pista, enquanto Bortoleto subia para 16° com 1min35s009.

Pouco tempo depois, tanto Antonelli quanto Russell subiram para a ponta da tabela depois de calçarem pneus macios, com o britânico como o mais rápido (1min31s755). Bortoleto continuou a melhorar a volta, marcando o 9° melhor tempo (1min33s073) de compostos duros.

Com menos de 30 minutos para o fim, Russell, Arvid Lindblad e Liam Lawson deram breves escapadas, mas sem grandes problemas. Alex Albon também escapou da pista, na saída da Degner 2, mas passou pela brita, deu um leve toque na barreira de proteção e conseguiu voltar para o traçado.

Com 40 minutos de TL1, Russell seguia na ponta, melhorando o tempo de volta até 1min31s666, com 26 milésimos de vantagem para o companheiro de equipe Antonelli. Hamilton conquistou boa volta de 1min32s040, mas ainda mais de três décimos atrás do britânico da Mercedes, ficando em terceiro.

Com menos de um quarto de hora para o fim, Piastri subiu para terceiro com 1min31s865, enquanto Leclerc foi para quarto, com 1min31s955. Enquanto isso, Bortoleto fez o 11° melhor tempo, com 1min32s759. 

Com sete minutos restantes de sessão, Norris cravou o terceiro melhor tempo, com 1min31s798. Enquanto isso, Albon foi fechado pelo carro de Sergio Pérez, com o piloto da Williams batendo no monoposto da Cadillac e rodando, espalhando detritos pelo setor do incidente. Nenhuma bandeira amarela foi instaurada, mas os comissários irão investigar o caso.

Russell manteve a liderança até a bandeirada final, seguido de Antonelli e Norris.

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

1'31.666

   S 228.058
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 26

+0.026

1'31.692

 0.026 S 227.993
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.132

1'31.798

 0.106 S 227.730
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+0.199

1'31.865

 0.067 S 227.564
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.289

1'31.955

 0.090 S 227.341
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.374

1'32.040

 0.085 S 227.131
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 27

+0.791

1'32.457

 0.417 S 226.107
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 27

+0.863

1'32.529

 0.072 S 225.931
9 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 23

+0.935

1'32.601

 0.072 S 225.755
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 29

+0.999

1'32.665

 0.064 S 225.599
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.093

1'32.759

 0.094 S 225.371
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 26

+1.132

1'32.798

 0.039 S 225.276
13 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 27

+1.137

1'32.803

 0.005 S 225.264
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 27

+1.234

1'32.900

 0.097 S 225.029
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

+1.312

1'32.978

 0.078 S 224.840
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 24

+1.695

1'33.361

 0.383 S 223.917
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 26

+1.717

1'33.383

 0.022 M 223.865
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+2.031

1'33.697

 0.314 S 223.114
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 18

+2.555

1'34.221

 0.524 S 221.874
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 24

+2.824

1'34.490

 0.269 S 221.242
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 22

+3.628

1'35.294

 0.804 S 219.375
22 United States J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 11

+4.696

1'36.362

 1.068 H 216.944
Ver resultados completos

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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