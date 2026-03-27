George Russel liderou a dobradinha da Mercedes no primeiro treino livre do GP do Japão de Fórmula 1, cravando volta de 1min31s666, seguido do companheiro de equipe Kimi Antonelli, com 1min31s692. Lando Norris, da McLaren, marcou 1min31s798 e completou o top 3 da sessão de abertura em Suzuka, enquanto Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, foi o 11° mais rápido do TL1, com 1min32s759.

O segundo treino livre do Japão acontece às 3h da manhã de sexta-feira (27).

Como foi o TL1?

Uma novidade para o TL1 do Japão foi a presença do terceiro piloto Jak Crawford no lugar de Fernando Alonso no AMR26 da Aston Martin. Outro destaque foi a ausência de Norris nos primeiros minutos pelo problema na bateria que o tirou do GP da China, precisando trocar mais uma vez o componente.

A dupla da Ferrari foi a primeira a marcar voltas rápidas, com Charles Leclerc superando Lewis Hamilton com tempo de 1min37s246, 10 milésimos de vantagem para o britânico.

Depois de cinco minutos, Oscar Piastri, da McLaren, tomou a ponta (1min34s053), seguido da dupla da Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar. No entanto, Russell, de pneus duros, cravou 1min33s312, subindo para o topo da tabela de tempos.

Com 10 minutos de sessão, Piastri voltou ao topo, mas Russell fez mais uma volta mais rápida ao cravar 1min32s429. Pouco depois, Leclerc tomou a liderança com 1min32s260.

Faltando 37 minutos para o fim da sessão, Norris foi para a pista, enquanto Bortoleto subia para 16° com 1min35s009.

Pouco tempo depois, tanto Antonelli quanto Russell subiram para a ponta da tabela depois de calçarem pneus macios, com o britânico como o mais rápido (1min31s755). Bortoleto continuou a melhorar a volta, marcando o 9° melhor tempo (1min33s073) de compostos duros.

Com menos de 30 minutos para o fim, Russell, Arvid Lindblad e Liam Lawson deram breves escapadas, mas sem grandes problemas. Alex Albon também escapou da pista, na saída da Degner 2, mas passou pela brita, deu um leve toque na barreira de proteção e conseguiu voltar para o traçado.

Com 40 minutos de TL1, Russell seguia na ponta, melhorando o tempo de volta até 1min31s666, com 26 milésimos de vantagem para o companheiro de equipe Antonelli. Hamilton conquistou boa volta de 1min32s040, mas ainda mais de três décimos atrás do britânico da Mercedes, ficando em terceiro.

Com menos de um quarto de hora para o fim, Piastri subiu para terceiro com 1min31s865, enquanto Leclerc foi para quarto, com 1min31s955. Enquanto isso, Bortoleto fez o 11° melhor tempo, com 1min32s759.

Com sete minutos restantes de sessão, Norris cravou o terceiro melhor tempo, com 1min31s798. Enquanto isso, Albon foi fechado pelo carro de Sergio Pérez, com o piloto da Williams batendo no monoposto da Cadillac e rodando, espalhando detritos pelo setor do incidente. Nenhuma bandeira amarela foi instaurada, mas os comissários irão investigar o caso.

Russell manteve a liderança até a bandeirada final, seguido de Antonelli e Norris.

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