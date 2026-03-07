Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Russell lidera dobradinha da Mercedes, Verstappen é 20°; confira o grid de largada do GP da Austrália

Isack Hadjar conseguiu se colocar em terceiro para brigar com a equipe de Brackley

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:

A classificação para o GP da Austrália foi bastante caótica, marcada pela batida forte de Max Verstappen ainda no Q1, quando o tetracampeão abria sua primeira tentativa de volta rápida, e a primeira pole do ano de George Russell, seguido por Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar. Confira a seguir o grid de largada completo para a corrida em Albert Park da Fórmula 1.

Leia também:

Neste sábado (7), os carros voltaram ao traçado australiano para definir as posições para a corrida e a Mercedes mostrou que está mais do que viva. Durante os treinos, a Ferrari parecia a equipe mais confiável, no entanto, os dois carros 'ensanduicharam' as McLarens.

Falando dos monopostos de Woking, os pilotos seguem com problemas. Zak Brown admitiu que Lando Norris não estava com seu carro no melhor desempenho e o britânico enfrentou questões de bateria ao longo de todo o dia.

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'18.518

   241.992
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.293

1'18.811

   241.093
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.785

1'19.303

   239.597
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.809

1'19.327

   239.525
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.862

1'19.380

   239.365
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.957

1'19.475

   239.078
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.960

1'19.478

   239.069
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.476

1'19.994

   237.527
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+2.729

1'21.247

   233.864
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

 

    
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.785

1'20.303

   236.613
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.793

1'20.311

   236.590
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+1.973

1'20.491

   236.061
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.983

1'20.501

   236.031
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.423

1'20.941

   234.748
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.752

1'21.270

   233.798
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+3.451

1'21.969

   231.804
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+4.087

1'22.605

   230.019
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+4.726

1'23.244

   228.254
20 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

 

    
21 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

 

    
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

 

    
Ver resultados completos

