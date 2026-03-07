F1: Russell lidera dobradinha da Mercedes, Verstappen é 20°; confira o grid de largada do GP da Austrália
Isack Hadjar conseguiu se colocar em terceiro para brigar com a equipe de Brackley
A classificação para o GP da Austrália foi bastante caótica, marcada pela batida forte de Max Verstappen ainda no Q1, quando o tetracampeão abria sua primeira tentativa de volta rápida, e a primeira pole do ano de George Russell, seguido por Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar. Confira a seguir o grid de largada completo para a corrida em Albert Park da Fórmula 1.
Neste sábado (7), os carros voltaram ao traçado australiano para definir as posições para a corrida e a Mercedes mostrou que está mais do que viva. Durante os treinos, a Ferrari parecia a equipe mais confiável, no entanto, os dois carros 'ensanduicharam' as McLarens.
Falando dos monopostos de Woking, os pilotos seguem com problemas. Zak Brown admitiu que Lando Norris não estava com seu carro no melhor desempenho e o britânico enfrentou questões de bateria ao longo de todo o dia.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
1'18.518
|241.992
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.293
1'18.811
|241.093
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.785
1'19.303
|239.597
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.809
1'19.327
|239.525
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.862
1'19.380
|239.365
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.957
1'19.475
|239.078
|7
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.960
1'19.478
|239.069
|8
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.476
1'19.994
|237.527
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+2.729
1'21.247
|233.864
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.785
1'20.303
|236.613
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.793
1'20.311
|236.590
|13
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.973
1'20.491
|236.061
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.983
1'20.501
|236.031
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.423
1'20.941
|234.748
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.752
1'21.270
|233.798
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.451
1'21.969
|231.804
|18
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.087
1'22.605
|230.019
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.726
1'23.244
|228.254
|20
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
|21
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
|Ver resultados completos
