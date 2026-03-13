F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO
Top 3 foi completado por Kimi Antonelli, também do time alemão, e Lando Norris, da McLaren
F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º
F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine
Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"
