Relato de testes
Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1: Russell lidera manhã do terceiro dia de testes no Bahrein marcada por bandeira vermelha causada pela Cadillac

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, completou 60 voltas e teve melhor tempor de 1min37s536

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell liderou a última sessão da manhã da primeira semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, à frente de Lewis Hamilton, enquanto a Cadillac sofreu mais uma vez com problemas.

Leia também:

Russell marcou o tempo mais rápido da semana até agora em menos de meia hora de atividade na sexta-feira, com 1min34s075 em pneus macios. Trinta minutos depois, o piloto da Mercedes melhorou seu próprio recorde para 1min33s918, exatamente quando Hamilton, da Ferrari, marcou 1min34s209.

Ninguém mais completou uma volta em menos de 1min35s, com Max Verstappen em terceiro pela Red Bull com 1min35s341, seguido por Oliver Bearman, da Haas, com 1min35s972, e Oscar Piastri, da McLaren, com 1min36s390.

Franco Colapinto e Carlos Sainz ficaram em sexto e sétimo lugares para Alpine e Williams, respectivamente, com Liam Lawson, da Racing Bulls, meio décimo mais lento que o espanhol após usar exclusivamente pneus médios em suas 84 voltas nesta manhã – a maior quilometragem de todos.

Gabriel Bortoleto, da Audi, que usou quase exclusivamente o composto duro antes de uma volta final com pneus macios, ficou à frente de Lance Stroll, da Aston Martin. O canadense ficou 4,5 segundos atrás do ritmo da ponta, ironicamente  o que ele disse ontem que faltava em desempenho ao AMR26.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Após a Cadillac causar uma bandeira vermelha cedo na quinta-feira quando Sergio Pérez parou na pista – embora seu carro ainda sem nome tenha completado um dia de 105 voltas – Valtteri Bottas conseguiu apenas oito voltas nesta manhã antes de sofrer o mesmo problema.

Demorou quase duas horas para a Cadillac resolver a questão. O veterano finlandês conseguiu completar 37 voltas, mas ainda assim ficou na última posição da tabela de tempos -- o Motorsport.com mostra abaixo:

Tabela de tempos da manhã de sexta-feira no Bahrein

P Piloto Equipe Voltas Tempo
1 Russell Mercedes 78 1min33s918
2 Hamilton Ferrari 69 1min34s209
3 Verstappen Red Bull 61 1min35s341
4 Bearman Haas 70 1min35s972
5 Piastri McLaren 73 1min36s390
6 Colapinto Alpine 64 1min36s874
7 Sainz Williams 68 1min37s186
8 Lawson Racing Bulls 84 1min37s238
9 Bortoleto Audi 60 1min37s536
10 Stroll Aston Martin 54 1min38s423
11 Bottas Cadillac 37 1min38s772

Artigo anterior Insatisfeito com carro de 2026, Verstappen fala de futuro fora da F1: "Estou explorando coisas para me divertir"
Próximo artigo F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: “Que todos comecem em igualdade de condições”

