F1: Russell lidera, seguido por Piastri e Leclerc: veja resultado do dia quatro de testes no Bahrein

A quarta-feira (18) marcou o início da segunda semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Seguindo a tendência dos últimos dias, George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido do dia com 1min33s459. Durante a manhã, Charles Leclerc, da Ferrari, liderou, com 1min33s739.

Gabriel Bortoleto foi para a pista apenas na sessão da tarde, com 1min35s263, terminando o dia na décima colocação na classificação geral. Companheiro de equipe do brasileiro na Audi, Nico Hulkenberg representou o time alemão durante a tarde, finalizando o dia na 18º, marcando 1min36s741.

Oscar Piastri foi apenas 0,01s mais lento que Russell, sendo o vice-líder desta quarta-feira. O top 3 foi completado por Leclerc que, apesar de só ter participado pela manhã, ainda foi mais rápido que o restante.

Classificação geral - Dia 4 de testes no Bahrein

# Piloto Diferença Tempo 1 George Russell 1:33.459 2 Oscar Piastri +0.010 1:33.469 3 Charles Leclerc +0.280 1:33.739 4 Lando Norris +0.593 1:34.052 5 Andrea Kimi Antonelli +0.699 1:34.158 6 Isack Hadjar +0.801 1:34.260 7 Lewis Hamilton +0.840 1:34.299 8 Carlos Sainz +1.654 1:35.113 9 Franco Colapinto +1.795 1:35.254 10 Gabriel Bortoleto +1.804 1:35.263 11 Alex Albon +2.231 1:35.690 12 Liam Lawson +2.294 1:35.753 13 Oliver Bearman +2.319 1:35.778 14 Pierre Gasly +2.439 1:35.898 15 Lance Stroll +2.515 1:35.974 16 Esteban Ocon +2.959 1:36.418 17 Fernando Alonso +3.077 1:36.536 18 Nico Hulkenberg +3.282 1:36.741 19 Arvid Lindblad +3.310 1:36.769 20 Valtteri Bottas +3.339 1:36.798 21 Sergio Pérez +4.732 1:38.191 22 Max Verstappen -

