F1: Russell lidera, seguido por Piastri e Leclerc: veja resultado do dia quatro de testes no Bahrein
Britânico da Mercedes fez 1min33s459; Bortoleto foi 10º
George Russell, Mercedes
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
A quarta-feira (18) marcou o início da segunda semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Seguindo a tendência dos últimos dias, George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido do dia com 1min33s459. Durante a manhã, Charles Leclerc, da Ferrari, liderou, com 1min33s739.
Gabriel Bortoleto foi para a pista apenas na sessão da tarde, com 1min35s263, terminando o dia na décima colocação na classificação geral. Companheiro de equipe do brasileiro na Audi, Nico Hulkenberg representou o time alemão durante a tarde, finalizando o dia na 18º, marcando 1min36s741.
Oscar Piastri foi apenas 0,01s mais lento que Russell, sendo o vice-líder desta quarta-feira. O top 3 foi completado por Leclerc que, apesar de só ter participado pela manhã, ainda foi mais rápido que o restante.
Classificação geral - Dia 4 de testes no Bahrein
|#
|Piloto
|Diferença
|Tempo
|1
|George Russell
|1:33.459
|2
|Oscar Piastri
|+0.010
|1:33.469
|3
|Charles Leclerc
|+0.280
|1:33.739
|4
|Lando Norris
|+0.593
|1:34.052
|5
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.699
|1:34.158
|6
|Isack Hadjar
|+0.801
|1:34.260
|7
|Lewis Hamilton
|+0.840
|1:34.299
|8
|Carlos Sainz
|+1.654
|1:35.113
|9
|Franco Colapinto
|+1.795
|1:35.254
|10
|Gabriel Bortoleto
|+1.804
|1:35.263
|11
|Alex Albon
|+2.231
|1:35.690
|12
|Liam Lawson
|+2.294
|1:35.753
|13
|Oliver Bearman
|+2.319
|1:35.778
|14
|Pierre Gasly
|+2.439
|1:35.898
|15
|Lance Stroll
|+2.515
|1:35.974
|16
|Esteban Ocon
|+2.959
|1:36.418
|17
|Fernando Alonso
|+3.077
|1:36.536
|18
|Nico Hulkenberg
|+3.282
|1:36.741
|19
|Arvid Lindblad
|+3.310
|1:36.769
|20
|Valtteri Bottas
|+3.339
|1:36.798
|21
|Sergio Pérez
|+4.732
|1:38.191
|22
|Max Verstappen
|-
