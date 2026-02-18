Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1: Russell lidera, seguido por Piastri e Leclerc: veja resultado do dia quatro de testes no Bahrein

Britânico da Mercedes fez 1min33s459; Bortoleto foi 10º

Redação Motorsport.com
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A quarta-feira (18) marcou o início da segunda semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. Seguindo a tendência dos últimos dias, George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido do dia com 1min33s459. Durante a manhã, Charles Leclerc, da Ferrari, liderou, com 1min33s739. 

Leia também:

Gabriel Bortoleto foi para a pista apenas na sessão da tarde, com 1min35s263, terminando o dia na décima colocação na classificação geral. Companheiro de equipe do brasileiro na Audi, Nico Hulkenberg representou o time alemão durante a tarde, finalizando o dia na 18º, marcando 1min36s741.

Oscar Piastri foi apenas 0,01s mais lento que Russell, sendo o vice-líder desta quarta-feira. O top 3 foi completado por Leclerc que, apesar de só ter participado pela manhã, ainda foi mais rápido que o restante. 

Classificação geral - Dia 4 de testes no Bahrein 

# Piloto Diferença Tempo
1 George Russell   1:33.459
2 Oscar Piastri +0.010 1:33.469
3 Charles Leclerc +0.280 1:33.739
4 Lando Norris +0.593 1:34.052
5 Andrea Kimi Antonelli +0.699 1:34.158
6 Isack Hadjar +0.801 1:34.260
7 Lewis Hamilton +0.840 1:34.299
8 Carlos Sainz +1.654 1:35.113
9 Franco Colapinto +1.795 1:35.254
10 Gabriel Bortoleto +1.804 1:35.263
11 Alex Albon +2.231 1:35.690
12 Liam Lawson +2.294 1:35.753
13 Oliver Bearman +2.319 1:35.778
14 Pierre Gasly +2.439 1:35.898
15 Lance Stroll +2.515 1:35.974
16 Esteban Ocon +2.959 1:36.418
17 Fernando Alonso +3.077 1:36.536
18 Nico Hulkenberg +3.282 1:36.741
19 Arvid Lindblad +3.310 1:36.769
20 Valtteri Bottas +3.339 1:36.798
21 Sergio Pérez +4.732 1:38.191
22 Max Verstappen   -

