Relato do treino livre
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Russell lidera TL3 para o GP de Abu Dhabi à frente de Norris e Verstappen; Bortoleto é 11º

Batida de Hamilton na curva 9 levou a uma paralisação de mais de 10 minutos

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
George Russell, Mercedes

A Fórmula 1 abriu o sábado no circuito de Yas Marina com o terceiro treino livre para o GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2025. E em uma sessão impactada pelo acidente de Lewis Hamilton, George Russell surgiu no fim para liderar, logo à frente de dois dos três candidatos ao título, com Lando Norris em segundo e Max Verstappen em terceiro, enquanto Oscar Piastri foi o quinto e Gabriel Bortoleto o 11º.

Leia também:
 

Assim como o TL1, o TL3 acaba sendo pouco representativo para os pilotos, por ser realizado no meio da tarde, com pista bem mais quente do que o que eles enfrentarão na classificação deste sábado e na corrida do domingo. Por isso a sessão teve um início menos movimentado. Nos cinco minutos iniciais, apenas as duplas da Aston Martin e da Alpine foram à pista.

Após os primeiros 20 minutos, ainda haviam muitos pilotos que sequer haviam saído dos boxes, como Verstappen e a dupla da Mercedes. Entre os que haviam marcado voltas, Norris liderava com 01min24s728, 0s165 à frente de Tsunoda, com Piastri, Hamilton e Stroll fechando o top 5. Já Bortoleto vinha em nono, a 1s132, mas com a dupla da Sauber sendo a única de pneus médios na pista contra os restantes de macios.

 

Quando a sessão chegava à metade, Verstappen liderava com 01min24s245, 0s059 à frente de Stroll, com Bearman em terceiro, a 0s086, enquanto Hamilton e Leclerc completavam o top 5. Norris era o sexto, à frente de Bortoleto, ainda de pneus médios, com Tsunoda, Lawson e Ocon fechando os dez primeiros. Piastri era o 15º, a 0s083.

Logo na sequência, bandeira vermelha. Hamilton vinha em um trecho rápido quando, na chegada à curva 9, ele perdeu a traseira do carro, rodou e foi direto na barreira de proteção. A sessão foi retomada com 18min ainda no relógio.

 

Os últimos minutos do TL3 foram marcados por um incidente bizarro, com a Mercedes soltando Antonelli da garagem em cima de Tsunoda, levando a uma colisão entre os dois. A direção de prova confirmou que o caso será investigado após a prova.

No final, George Russell foi o mais rápido com 01min23s334, apenas 0s004 à frente de Lando Norris, com Max Verstappen em terceiro. Completaram o top 10: Fernando Alonso, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Oliver Bearman, Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli e Alex Albon, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 11º

A Fórmula 1 retorna à pista de Yas Marina neste sábado para a classificação para o GP de Abu Dhabi. A sessão está marcada para 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa e projeção da corrida deste domingo. Não perca!

Confira o resultado final do TL3 para o GP de Abu Dhabi de F1:

 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

1'23.334

   S 228.137
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 20

+0.004

1'23.338

 0.004 S 228.126
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 15

+0.124

1'23.458

 0.120 S 227.798
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 17

+0.251

1'23.585

 0.127 S 227.452
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.259

1'23.593

 0.008 S 227.430
6 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 19

+0.271

1'23.605

 0.012 S 227.397
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 16

+0.275

1'23.609

 0.004 S 227.387
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.341

1'23.675

 0.066 S 227.207
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.373

1'23.707

 0.032 S 227.120
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+0.388

1'23.722

 0.015 S 227.080
11 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 Sauber Ferrari 16

+0.457

1'23.791

 0.069 S 226.893
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 18

+0.477

1'23.811

 0.020 S 226.838
13 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 Sauber Ferrari 17

+0.536

1'23.870

 0.059 S 226.679
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 19

+0.561

1'23.895

 0.025 S 226.611
15 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 16

+0.613

1'23.947

 0.052 S 226.471
16 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 17

+0.645

1'23.979

 0.032 S 226.385
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 19

+0.738

1'24.072

 0.093 S 226.134
18 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 8

+1.136

1'24.470

 0.398 S 225.069
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 18

+1.167

1'24.501

 0.031 S 224.986
20 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 10

+1.359

1'24.693

 0.192 S 224.476
Ver resultados completos  

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

