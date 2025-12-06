F1: Russell lidera TL3 para o GP de Abu Dhabi à frente de Norris e Verstappen; Bortoleto é 11º
Batida de Hamilton na curva 9 levou a uma paralisação de mais de 10 minutos
A Fórmula 1 abriu o sábado no circuito de Yas Marina com o terceiro treino livre para o GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2025. E em uma sessão impactada pelo acidente de Lewis Hamilton, George Russell surgiu no fim para liderar, logo à frente de dois dos três candidatos ao título, com Lando Norris em segundo e Max Verstappen em terceiro, enquanto Oscar Piastri foi o quinto e Gabriel Bortoleto o 11º.
Assim como o TL1, o TL3 acaba sendo pouco representativo para os pilotos, por ser realizado no meio da tarde, com pista bem mais quente do que o que eles enfrentarão na classificação deste sábado e na corrida do domingo. Por isso a sessão teve um início menos movimentado. Nos cinco minutos iniciais, apenas as duplas da Aston Martin e da Alpine foram à pista.
Após os primeiros 20 minutos, ainda haviam muitos pilotos que sequer haviam saído dos boxes, como Verstappen e a dupla da Mercedes. Entre os que haviam marcado voltas, Norris liderava com 01min24s728, 0s165 à frente de Tsunoda, com Piastri, Hamilton e Stroll fechando o top 5. Já Bortoleto vinha em nono, a 1s132, mas com a dupla da Sauber sendo a única de pneus médios na pista contra os restantes de macios.
Quando a sessão chegava à metade, Verstappen liderava com 01min24s245, 0s059 à frente de Stroll, com Bearman em terceiro, a 0s086, enquanto Hamilton e Leclerc completavam o top 5. Norris era o sexto, à frente de Bortoleto, ainda de pneus médios, com Tsunoda, Lawson e Ocon fechando os dez primeiros. Piastri era o 15º, a 0s083.
Logo na sequência, bandeira vermelha. Hamilton vinha em um trecho rápido quando, na chegada à curva 9, ele perdeu a traseira do carro, rodou e foi direto na barreira de proteção. A sessão foi retomada com 18min ainda no relógio.
Os últimos minutos do TL3 foram marcados por um incidente bizarro, com a Mercedes soltando Antonelli da garagem em cima de Tsunoda, levando a uma colisão entre os dois. A direção de prova confirmou que o caso será investigado após a prova.
No final, George Russell foi o mais rápido com 01min23s334, apenas 0s004 à frente de Lando Norris, com Max Verstappen em terceiro. Completaram o top 10: Fernando Alonso, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Oliver Bearman, Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli e Alex Albon, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 11º
A Fórmula 1 retorna à pista de Yas Marina neste sábado para a classificação para o GP de Abu Dhabi. A sessão está marcada para 11h, horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa e projeção da corrida deste domingo. Não perca!
Confira o resultado final do TL3 para o GP de Abu Dhabi de F1:
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
1'23.334
|S
|228.137
|2
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.004
1'23.338
|0.004
|S
|228.126
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+0.124
1'23.458
|0.120
|S
|227.798
|4
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|
+0.251
1'23.585
|0.127
|S
|227.452
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.259
1'23.593
|0.008
|S
|227.430
|6
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|19
|
+0.271
1'23.605
|0.012
|S
|227.397
|7
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|16
|
+0.275
1'23.609
|0.004
|S
|227.387
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.341
1'23.675
|0.066
|S
|227.207
|9
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.373
1'23.707
|0.032
|S
|227.120
|10
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|18
|
+0.388
1'23.722
|0.015
|S
|227.080
|11
|G. Bortoleto Sauber
|5
|Sauber
|Ferrari
|16
|
+0.457
1'23.791
|0.069
|S
|226.893
|12
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|18
|
+0.477
1'23.811
|0.020
|S
|226.838
|13
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|Sauber
|Ferrari
|17
|
+0.536
1'23.870
|0.059
|S
|226.679
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|19
|
+0.561
1'23.895
|0.025
|S
|226.611
|15
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|16
|
+0.613
1'23.947
|0.052
|S
|226.471
|16
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|17
|
+0.645
1'23.979
|0.032
|S
|226.385
|17
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|19
|
+0.738
1'24.072
|0.093
|S
|226.134
|18
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+1.136
1'24.470
|0.398
|S
|225.069
|19
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|18
|
+1.167
1'24.501
|0.031
|S
|224.986
|20
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|10
|
+1.359
1'24.693
|0.192
|S
|224.476
