F1: Russell lidera treino pré-quali em Monza; Bortoleto é 13º
A sessão foi marcada por um 'arranca-rabo' final entre Verstappen e Hamilton, já com o cronômetro zerado; veja no Motorsport antes da classificação, às 11h
George Russell, Mercedes
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Na manhãzinha brasileira deste sábado, foi realizado o terceiro e último treino livre para o GP da Itália, a 13º etapa da Fórmula 1 2026.
E quem liderou em Monza foi o britânico George Russell, da Mercedes, à frente do compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari (veja tabela de tempos mais abaixo).
Max Verstappen, holandês da Red Bull, ficou em terceiro, enquanto o líder Andrea Kimi Antonelli, italiano da Mercedes, foi o quarto.
Quem completou o top 5 foi o campeão mundial, Lando Norris, britânico da McLaren que superou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi o 13º.
A sessão foi marcada por um 'arranca-rabo' final entre os rivais Verstappen e Hamilton, já com o cronômetro zerado. O Motorsport.com te mostra no vídeo abaixo:
|1
|George Russell
|1:22.219
|
6L4Pit
|2
|Lewis Hamilton
|+0.226
|1:22.445
|
8L2Pit
|3
|Max Verstappen
|+0.350
|1:22.569
|
12L3Pit
|4
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.361
|1:22.580
|
10L5Pit
|5
|Lando Norris
|+0.406
|1:22.625
|
8L2Pit
|6
|Charles Leclerc
|+0.489
|1:22.708
|
8L4Pit
|7
|Arvid Lindblad
|+0.505
|1:22.724
|
8L4Pit
|8
|Oscar Piastri
|+0.554
|1:22.773
|
8L4Pit
|9
|Pierre Gasly
|+0.679
|1:22.898
|
6L3Pit
|10
|Franco Colapinto
|+0.882
|1:23.101
|
6L3Pit
|11
|Nico Hulkenberg
|+0.907
|1:23.126
|
8L7Pit
|12
|Liam Lawson
|+0.984
|1:23.203
|
8L3Pit
|13
|Gabriel Bortoleto
|+1.079
|1:23.298
|
9L7Pit
|14
|Oliver Bearman
|+1.366
|1:23.585
|
9L5Pit
|15
|Yuki Tsunoda
|+1.598
|1:23.817
|
7L3Pit
|16
|Carlos Sainz
|+1.656
|1:23.875
|
9L5Pit
|17
|Esteban Ocon
|+1.801
|1:24.020
|
9L7Pit
|18
|Alex Albon
|+2.218
|1:24.437
|
18L2Pit
|19
|Fernando Alonso
|+2.700
|1:24.919
|
11L2Pit
|20
|Valtteri Bottas
|+2.785
|1:25.004
|
8L4Pit
|21
|Sergio Pérez
|+2.812
|1:25.031
|
8L5Pit
|22
|Lance Stroll
|+3.336
|1:25.555
|
10L4Pit
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