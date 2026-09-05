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Fórmula 1 GP da Itália

F1: Russell lidera treino pré-quali em Monza; Bortoleto é 13º

A sessão foi marcada por um 'arranca-rabo' final entre Verstappen e Hamilton, já com o cronômetro zerado; veja no Motorsport antes da classificação, às 11h

Redação Motorsport.com
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Na manhãzinha brasileira deste sábado, foi realizado o terceiro e último treino livre para o GP da Itália, a 13º etapa da Fórmula 1 2026.

E quem liderou em Monza foi o britânico George Russell, da Mercedes, à frente do compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari (veja tabela de tempos mais abaixo).

O editor recomenda:

Max Verstappen, holandês da Red Bull, ficou em terceiro, enquanto o líder Andrea Kimi Antonelli, italiano da Mercedes, foi o quarto.

Quem completou o top 5 foi o campeão mundial, Lando Norris, britânico da McLaren que superou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi o 13º.

A sessão foi marcada por um 'arranca-rabo' final entre os rivais Verstappen e Hamilton, já com o cronômetro zerado. O Motorsport.com te mostra no vídeo abaixo:

 
1   George Russell   1:22.219 S
6L
4Pit
2   Lewis Hamilton +0.226 1:22.445 S
8L
2Pit
3   Max Verstappen +0.350 1:22.569 S
12L
3Pit
4   Andrea Kimi Antonelli +0.361 1:22.580 S
10L
5Pit
5   Lando Norris +0.406 1:22.625 S
8L
2Pit
6   Charles Leclerc +0.489 1:22.708 S
8L
4Pit
7   Arvid Lindblad +0.505 1:22.724 S
8L
4Pit
8   Oscar Piastri +0.554 1:22.773 S
8L
4Pit
9   Pierre Gasly +0.679 1:22.898 S
6L
3Pit
10   Franco Colapinto +0.882 1:23.101 S
6L
3Pit
11   Nico Hulkenberg +0.907 1:23.126 S
8L
7Pit
12   Liam Lawson +0.984 1:23.203 S
8L
3Pit
13   Gabriel Bortoleto +1.079 1:23.298 S
9L
7Pit
14   Oliver Bearman +1.366 1:23.585 S
9L
5Pit
15   Yuki Tsunoda +1.598 1:23.817 S
7L
3Pit
16   Carlos Sainz +1.656 1:23.875 S
9L
5Pit
17   Esteban Ocon +1.801 1:24.020 S
9L
7Pit
18   Alex Albon +2.218 1:24.437 S
18L
2Pit
19   Fernando Alonso +2.700 1:24.919 S
11L
2Pit
20   Valtteri Bottas +2.785 1:25.004 S
8L
4Pit
21   Sergio Pérez +2.812 1:25.031 S
8L
5Pit
22   Lance Stroll +3.336 1:25.555 S
10L
4Pit

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

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