F1: Russell mantém pole após polêmica com bandeira amarela e Bortoleto é 12º; veja ordem de largada do GP da Áustria
Lewis Hamilton completa top três no grid da corrida de amanhã
George Russell garantiu a pole position do GP da Áustria de Fórmula 1 após um fim de classificação agitado. Max Verstappen rodou e bateu sozinho, ocasionando uma bandeira amarela que pôs em dúvida a primeira colocação do britânico, porém, comissários decidiram não ter havido infração e mantiveram a volta rápida do titular da Mercedes.
Quem não ficou muito feliz foi Charles Leclerc, que havia marcado o melhor tempo da sessão, mas ficou com a segunda posição. Lewis Hamilton, companheiro de equipe do monegasco da Ferrari, completa o top três.
Líder do campeonato, Kimi Antonelli sairá da quinta posição, seguido por Max Verstappen, que havia feito o quinto tempo antes do acidente. Representante do Brasil na categoria, Gabriel Bortoleto não avançou para o Q3 e largará como 12º.
Grid de largada - Áustria
|1
|G. RussellMercedes
|63
|
1'06.113
|235.560
|2
|C. LeclercFerrari
|16
|
+0.236
1'06.349
|234.722
|3
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.295
1'06.408
|234.513
|4
|A. AntonelliMercedes
|12
|
+0.301
1'06.414
|234.492
|5
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
+0.362
1'06.475
|234.277
|6
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.389
1'06.502
|234.182
|7
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.398
1'06.511
|234.150
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+0.519
1'06.632
|233.725
|9
|L. LawsonRB
|30
|
+0.842
1'06.955
|232.598
|10
|A. LindbladRB
|41
|
+0.894
1'07.007
|232.417
|11
|P. GaslyAlpine
|10
|
+1.110
1'07.223
|231.670
|12
|G. BortoletoAudi
|5
|
+1.180
1'07.293
|231.429
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+1.410
1'07.523
|230.641
|14
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+1.498
1'07.611
|230.341
|15
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+1.704
1'07.817
|229.641
|16
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+2.058
1'08.171
|228.449
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+2.139
1'08.252
|228.177
|18
|A. AlbonWilliams
|23
|
+2.396
1'08.509
|227.321
|19
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
+2.832
1'08.945
|225.884
|20
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+2.917
1'09.030
|225.606
|21
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+3.829
1'09.942
|222.664
|22
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+4.250
1'10.363
|221.332
Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
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