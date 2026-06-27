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F1: Russell mantém pole após polêmica com bandeira amarela e Bortoleto é 12º; veja ordem de largada do GP da Áustria

Lewis Hamilton completa top três no grid da corrida de amanhã

Publicado:

George Russell garantiu a pole position do GP da Áustria de Fórmula 1 após um fim de classificação agitado. Max Verstappen rodou e bateu sozinho, ocasionando uma bandeira amarela que pôs em dúvida a primeira colocação do britânico, porém, comissários decidiram não ter havido infração e mantiveram a volta rápida do titular da Mercedes. 

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Quem não ficou muito feliz foi Charles Leclerc, que havia marcado o melhor tempo da sessão, mas ficou com a segunda posição. Lewis Hamilton, companheiro de equipe do monegasco da Ferrari, completa o top três. 

Líder do campeonato, Kimi Antonelli sairá da quinta posição, seguido por Max Verstappen, que havia feito o quinto tempo antes do acidente. Representante do Brasil na categoria, Gabriel Bortoleto não avançou para o Q3 e largará como 12º. 

Grid de largada - Áustria

1 G. RussellMercedes 63

1'06.113

   235.560
2 C. LeclercFerrari 16

+0.236

1'06.349

   234.722
3 L. HamiltonFerrari 44

+0.295

1'06.408

   234.513
4 A. AntonelliMercedes 12

+0.301

1'06.414

   234.492
5 M. VerstappenRed Bull Racing 3

+0.362

1'06.475

   234.277
6 L. NorrisMcLaren 1

+0.389

1'06.502

   234.182
7 O. PiastriMcLaren 81

+0.398

1'06.511

   234.150
8 I. HadjarRed Bull Racing 6

+0.519

1'06.632

   233.725
9 L. LawsonRB 30

+0.842

1'06.955

   232.598
10 A. LindbladRB 41

+0.894

1'07.007

   232.417
11 P. GaslyAlpine 10

+1.110

1'07.223

   231.670
12 G. BortoletoAudi 5

+1.180

1'07.293

   231.429
13 O. BearmanHaas F1 Team 87

+1.410

1'07.523

   230.641
14 N. HulkenbergAudi 27

+1.498

1'07.611

   230.341
15 E. OconHaas F1 Team 31

+1.704

1'07.817

   229.641
16 F. ColapintoAlpine 43

+2.058

1'08.171

   228.449
17 C. Sainz Jr.Williams 55

+2.139

1'08.252

   228.177
18 A. AlbonWilliams 23

+2.396

1'08.509

   227.321
19 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+2.832

1'08.945

   225.884
20 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+2.917

1'09.030

   225.606
21 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+3.829

1'09.942

   222.664
22 L. StrollAston Martin Racing 18

+4.250

1'10.363

   221.332

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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