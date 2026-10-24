Recentemente, Christian Horner contou que Lando Norris, George Russell e Oscar Piastri pagavam para usar o simulador da Red Bull quando ainda estavam nas categorias de base. Porém, o piloto da Mercedes de Fórmula 1 rebateu o ex-chefe de Milton Keynes e explicou por que costumavam usar a base da equipe taurina.

Russell explicou que, em 2013, quando costumava usar os simuladores da Red Bull, não era comum que as equipes tivessem peças tão sofisticadas e que permitissem que os pilotos se preparassem para alcançar seus sonhos.

"Lá em 2013, simuladores não eram algo comum para ninguém", explicou o piloto britânico.

"Nenhuma equipe júnior tinha simuladores e surgiu a oportunidade de pilotar um pouco naquele simulador com o carro da Fórmula Renault; então, serviu mais como preparação para os testes e para as corridas da categoria em que estávamos competindo, porque, como eu disse, nenhuma equipe tinha isso. Então, é só isso. É tudo o que vou dizer", explicou o piloto.

Horner contou o caso em entrevista ao High Performance nesta semana, detalhando que três pilotos pagavam para usar as instalações da Red Bull.

Segundo o ex-chefe da equipe, a pessoa responsável pelo simulador lhe disse que os três jovens pilotos eram melhores do que aqueles que a Red Bull já tinha, mas Helmut Marko não estava interessado em contratá-los.

"Lembro que George Russell nos pagava para usar nosso simulador, assim como Lando Norris e Oscar Piastri. Os pais deles passavam cheques para que eles pudessem treinar no simulador de pilotos que nós tínhamos".

"E o cara que cuidava disso veio até mim e disse: 'Christian, esses garotos são melhores do que os juniores que temos no momento'. Lembro-me de levá-los até Helmut e dizer: 'Olha, eu realmente acho que você deveria dar uma olhada nesses caras'".

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