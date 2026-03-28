F1 - Russell não esconde preocupação com carro que lhe rendeu primeira fila: "Não sabemos o que aconteceu"

Ao longo do fim de semana do GP do Japão de Fórmula 1, tanto George Russell quanto Kimi Antonelli, conseguiram apresentar um desempenho sólido. No entanto, a Mercedes fez algumas alterações no carro após o TL3 e, em consequência dessas mudanças, a equipe ficou inesperadamente para trás na primeira parte da classificação.

Ao falar após a sessão, Russell elogiou o "trabalho incrível" do companheiro de equipe, que conquistou a pole position, mas falou também sobre as sensações estranhas com o carro durante o treino classificatório.

"Fizemos alguns ajustes antes da classificação e o carro simplesmente não parecia o mesmo do resto do fim de semana. Deu pra ver nas minhas primeiras voltas no Q1, eu estava em P7, P8, e tivemos que fazer um ajuste enorme na asa dianteira durante a classificação para nos adaptarmos", falou.

"A equipe já deu uma olhada. Não sabemos se algo foi feito de forma incorreta ou o que aconteceu, mas fico até meio aliviado por estar nessa posição, porque depois do Q1 eu pensei: 'Não sei onde vamos terminar'. Eu não conseguia atacar nenhuma das curvas e a traseira ficava querendo escapar o tempo todo. Vamos tentar entender o que aconteceu", continuou.

Apesar dos problemas, o britânico conseguiu o segundo melhor tempo, o que ele próprio reconhece que "ainda é uma boa posição de largada". Porém, ao ser questionado sobre o que essa colocação significa para amanhã, ele não escondeu a preocupação.

"Não é o ideal. Como eu disse, estive muito confortável com o carro durante todo o fim de semana, só que na classificação algo não pareceu certo, então vamos ver. Talvez encontremos algumas respostas, talvez eu consiga ajustar meu estilo de pilotagem para compensar. Mas definitivamente não foi a sessão que queríamos, duas semanas seguidas. A classificação tem sido um pouco complicada", concluiu.

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