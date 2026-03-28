Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Russell não esconde preocupação com carro que lhe rendeu primeira fila: "Não sabemos o que aconteceu"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Russell não esconde preocupação com carro que lhe rendeu primeira fila: "Não sabemos o que aconteceu"

F1 - Eliminado precocemente na classificação do Japão, Verstappen dispara: "Não fico mais frustrado"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Eliminado precocemente na classificação do Japão, Verstappen dispara: "Não fico mais frustrado"

F1: Antonelli admite surpresa com diferença sobre Russell no Japão

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Antonelli admite surpresa com diferença sobre Russell no Japão

F1 - Bortoleto comemora classificação e projeta corrida no Japão: "Podemos chegar muito longe"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Bortoleto comemora classificação e projeta corrida no Japão: "Podemos chegar muito longe"

F1: Antonelli lidera primeira fila da Mercedes e Bortoleto é 9º; confira grid de largada do GP do Japão

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Antonelli lidera primeira fila da Mercedes e Bortoleto é 9º; confira grid de largada do GP do Japão

F1: Antonelli é POLE e Bortoleto larga em 9º; Participe do debate AO VIVO no Q4

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Antonelli é POLE e Bortoleto larga em 9º; Participe do debate AO VIVO no Q4

F1: Antonelli crava pole no Japão; Bortoleto larga de 9º e Verstappen é eliminado no Q2

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Antonelli crava pole no Japão; Bortoleto larga de 9º e Verstappen é eliminado no Q2

F1 - "Há dois lados da moeda": Wolff explica superioridade da Mercedes no início da temporada

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - "Há dois lados da moeda": Wolff explica superioridade da Mercedes no início da temporada
Fórmula 1 GP do Japão

F1 - Russell não esconde preocupação com carro que lhe rendeu primeira fila: "Não sabemos o que aconteceu"

Britânico da Mercedes irá largar da segunda colocação, mas não teve sessão muito 'confortável'

Neşe Akkoyun Olivia Nogueira
Editado:

Ao longo do fim de semana do GP do Japão de Fórmula 1, tanto George Russell quanto Kimi Antonelli, conseguiram apresentar um desempenho sólido. No entanto, a Mercedes fez algumas alterações no carro após o TL3 e, em consequência dessas mudanças, a equipe ficou inesperadamente para trás na primeira parte da classificação.

Leia também:

Ao falar após a sessão, Russell elogiou o "trabalho incrível" do companheiro de equipe, que conquistou a pole position, mas falou também sobre as sensações estranhas com o carro durante o treino classificatório. 

"Fizemos alguns ajustes antes da classificação e o carro simplesmente não parecia o mesmo do resto do fim de semana. Deu pra ver nas minhas primeiras voltas no Q1, eu estava em P7, P8, e tivemos que fazer um ajuste enorme na asa dianteira durante a classificação para nos adaptarmos", falou. 

"A equipe já deu uma olhada. Não sabemos se algo foi feito de forma incorreta ou o que aconteceu, mas fico até meio aliviado por estar nessa posição, porque depois do Q1 eu pensei: 'Não sei onde vamos terminar'. Eu não conseguia atacar nenhuma das curvas e a traseira ficava querendo escapar o tempo todo. Vamos tentar entender o que aconteceu", continuou. 

Apesar dos problemas, o britânico conseguiu o segundo melhor tempo, o que ele próprio reconhece que "ainda é uma boa posição de largada". Porém, ao ser questionado sobre o que essa colocação significa para amanhã, ele não escondeu a preocupação. 

"Não é o ideal. Como eu disse, estive muito confortável com o carro durante todo o fim de semana, só que na classificação algo não pareceu certo, então vamos ver. Talvez encontremos algumas respostas, talvez eu consiga ajustar meu estilo de pilotagem para compensar. Mas definitivamente não foi a sessão que queríamos, duas semanas seguidas. A classificação tem sido um pouco complicada", concluiu.

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Eliminado precocemente na classificação do Japão, Verstappen dispara: "Não fico mais frustrado"

Principais comentários

Mais de
Neşe Akkoyun

F1: Russell reconhece que "Mercedes é a referência", mas alerta que "cenário pode mudar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Russell reconhece que "Mercedes é a referência", mas alerta que "cenário pode mudar"

Pilotos da Fórmula E enviam carta exigindo mudanças à FIA; equipes e fabricantes discordam

Fórmula E
Fórmula E
Pilotos da Fórmula E enviam carta exigindo mudanças à FIA; equipes e fabricantes discordam

F1 - Wolff rebate McLaren sobre motores Mercedes: "Nunca se consegue agradar a todos"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Wolff rebate McLaren sobre motores Mercedes: "Nunca se consegue agradar a todos"

Últimas notícias

F1 - Russell não esconde preocupação com carro que lhe rendeu primeira fila: "Não sabemos o que aconteceu"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Russell não esconde preocupação com carro que lhe rendeu primeira fila: "Não sabemos o que aconteceu"

F1 - Eliminado precocemente na classificação do Japão, Verstappen dispara: "Não fico mais frustrado"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Eliminado precocemente na classificação do Japão, Verstappen dispara: "Não fico mais frustrado"

F1: Antonelli admite surpresa com diferença sobre Russell no Japão

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Antonelli admite surpresa com diferença sobre Russell no Japão

F1 - Bortoleto comemora classificação e projeta corrida no Japão: "Podemos chegar muito longe"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Bortoleto comemora classificação e projeta corrida no Japão: "Podemos chegar muito longe"