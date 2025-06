Após a vitória no GP do Canadá, George Russell fez uma avaliação surpreendente da atual situação do campeonato mundial de Fórmula 1. Apesar do sucesso e da perda de pontos dos pilotos da McLaren, ele continua realista - e tem palavras claras sobre a luta pelo título de 2025.

"Para ser honesto, não sei como Max e eu estamos tão próximos dos dois", disse Russell na coletiva de imprensa. O britânico está 62 pontos atrás de Oscar Piastri e Max Verstappen está 43. "A McLaren tem o carro dominante, isso é óbvio. A única razão pela qual estamos remotamente ao alcance é o fato de termos um desempenho consistente e eles continuarem perdendo pontos".

Russell não está medindo as palavras: o 'trem' do campeonato já deveria partido para ele e Verstappen se a McLaren não estivesse cometendo erros estratégicos, incidentes e desempenhos inconsistentes dos próprios pilotos para garantir que o campo permaneça meio aberto.

Luta pelo título? Somente sob certas circunstâncias

Mesmo que a vitória no Canadá e o fim de semana sem pontos de Lando Norris o tenham aproximado um pouco mais do topo em termos puramente matemáticos, Russell não acredita em um verdadeiro duelo pelo título em igualdade de condições. "Não nos vejo na briga pelo título no nosso próprio ritmo - como Lando conseguiu no ano passado, estando na frente com velocidade pura. Se repetirem tantos erros como hoje, talvez algo seja possível, mas não apenas com nosso carro".

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, também continua cauteloso quanto à tendência de crescimento da equipe: "Nunca estamos confiantes. Esse foi um fim de semana muito bom, mas as flutuações de desempenho ainda estão presentes."

O foco agora está totalmente voltado para a próxima corrida, em Spielberg: "A Áustria será um desafio completamente diferente. Novo circuito, características de curva diferentes. Não podemos nos acomodar depois da vitória no Canadá".

Wolff "conhece" duelo na McLaren

Longe do desempenho da Mercedes, Wolff também comentou sobre uma possível escalada da luta pelo título dentro da McLaren, que lembra a rivalidade explosiva entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton em 2016. "Eu conheço o filme - e fiz parte do elenco", brinca Wolff.

"Quando dois pilotos da mesma equipe estão lutando pelo campeonato mundial, é um desafio enorme. Trata-se de definir regras claras sobre como lidar um com o outro. Não é fácil, mas é necessário. Naquela época, na Mercedes, só conseguimos dominar isso aprendendo na prática."

