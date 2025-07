Em meio aos crescentes rumores de uma chegada de Max Verstappen à Mercedes na temporada 2026 da Fórmula 1, o britânico George Russell reforçou que seu objetivo é seguir com a equipe alemã, negando negociações com os rivais.

No início da semana, uma reportagem da Sky Sports Itália caiu como uma bomba no paddock, com o veículo afirmando que as negociações entre o tetracampeão e a equipe alemã estariam avançadas. O momento coincide com um atraso no anúncio da renovação de Russell, após Toto Wolff ter dito mais cedo no ano que o novo contrato seria finalizado no início da temporada europeia.

Na primeira coletiva após o início dos rumores, correndo em casa neste fim de semana em Silverstone, Russell foi amplamente questionado sobre a possível chegada de Verstappen e o impacto disso para seu futuro.

"Não tenho nada [a falar]. Nada, nenhuma novidade desde a última vez que falamos. Honestamente, como venho dizendo no ano, estou focado em pilotar. Claro, esse fim de semana é enorme para nós. É a minha prova de casa, minha corrida favorita do ano, quero dar tudo de mim e vencer esse GP. Fizemos pole no ano passado, lideramos o primeiro terço da prova".

"As temperaturas parecem mais favoráveis a nós neste fim de semana. Não tão favoráveis quanto há 12 meses, mas melhores que na Áustria, e sabemos claramente que é neste ponto que sofremos".

Mas, enquanto Russell negou categoricamente estar negociando com outras equipes, o britânico afirmou que as conversas com o time alemão intensificaram nos últimos dias.

"Há muitas conversas nos bastidores que não vêm à público, e eu sei onde que a lealdade deles [Mercedes] está. E isso não precisa ser público. Não precisa ser exibido para todos. Obviamente falamos um pouco mais nessa última semana por causa dos rumores e reportagens que saíram. Mas, sendo honesto, não muda nada do meu lado porque, como disse antes, estou pilotando melhor que nunca. E é simples assim: a performance diz tudo".

Russell ainda foi questionado se não seria uma boa ideia iniciar conversas com outras equipes, evitando problemas maiores no futuro, caso os rumores se concretizem.

"Cada equipe tem duas vagas disponíveis, e é normal que toda equipe está considerando o que o futuro guarda. Não levo isso como algo pessoal, porque deixei claro desde o começo que fico feliz em ser companheiro de equipe de quem quer que seja. Então, claro, há muitas conversas, muitos rumores e tudo isso está sendo apontado na minha direção, mas, do meu lado, não será o caso".

"Eu quero seguir com a Mercedes no futuro. Toto nunca me decepcionou. Ele sempre me deu sua palavra, mas ele precisa fazer o que é o certo para sua equipe, o que me inclui, mas isso também inclui as milhares de pessoas que trabalham para a Mercedes. Para mim, isso não é motivo para me preocupar, porque não vou a lugar nenhum. E independente de quem seja meu companheiro de equipe, isso não me preocupa".

Russell ainda defende sua continuidade na equipe explicando que essa seria a melhor forma de lutar pelo título no próximo ano.

"Para o próximo ano, há muita coisa desconhecida. Muitos fatores desconhecidos com o carro, muitas dúvidas sobre o motor, o combustível. E acho que para nós, de ambos os lados, a nossa melhor oportunidade de vencer é continuando como estamos. Estamos performando em alto nível. Estou trabalhando com a equipe, indo para meu quinto ano".

"Para todos nós, Lando, Charles, pilotos que estão com suas equipes há tanto tempo, quando você entra nisso [novo regulamento] é um reinício. Acho que a consistência te dá sua melhor oportunidade".

