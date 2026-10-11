F1 - Russell: "Neste momento, a equipe a ser batida é a Red Bull"

Vice-líder da Fórmula 1 2026, o britânico George Russell, da Mercedes, terminou o GP de Singapura de 2026 em nono após largar do fundo do grid por troca de componentes do motor, tendo sido 'segurado' pelo alemão Nico Hulkenberg, da Audi, na reta final da corrida deste domingo em Marina Bay.

"Fizemos bons progressos na primeira parte. Na segunda parte, o Nico defendeu bem e foi bastante difícil ultrapassá-lo. Mas não há muito mais a dizer", afirmou o competidor inglês.

"O que realmente importa para nós como equipe é perceber como podemos encontrar mais desempenho", seguiu ele após o GP de Singapura.

"A Red Bull teve uma performance realmente impressionante nas últimas três semanas, em três pistas muito diferentes entre si. Neste momento, são a equipe a bater", cravou ele.

"Como disse, o nosso objetivo neste momento é perceber como podemos extrair mais desempenho deste pacote. Os dados dizem que o pacote está a desempenhar como esperávamos, mas os tempos por volta, francamente, não foram muito bons. Portanto, precisamos de perceber como podemos fazê-lo funcionar", completou Russell.

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